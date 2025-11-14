Crimen y Justicia

Juicio por Cecilia Strzyzowski: antes del veredicto, Marcela Acuña pidió la intervención del Poder Judicial de Chaco

La mamá de César Sena y una de las principales acusadas reiteró que es inocente. La decisión del jurado popular se conocería hoy

Marcela Acuña, la madre de
Marcela Acuña, la madre de César Sena y una de las imputadas del crimen de Cecilia

El juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski llegó a su final. Hoy, el jurado popular elegido para el debate comenzará a deliberar si declara culpables o inocentes a los siete acusados del crimen: César Sena, ex pareja de la víctima y presunto autor material, sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, así como Griselda Reynoso, Fabiana González, Gustavo Obregón y Gustavo Melgarejo.

Mientras se espera una decisión del tribunal popular, cada uno de los imputados tuvo al comienzo de la audiencia de hoy la oportunidad de brindar sus últimas palabras. Algunos aprovecharon ese derecho, otros se abstuvieron.

Marcela Acuña fue, entre todos los imputados, quien nuevamente se extendió más de lo común y fiel a su estilo, ofreció palabras explosivas. A horas de escuchar el veredicto, la mamá de César Sena, imputada del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género en carácter de partícipe primario, aseguró nuevamente que es inocente y sorpresivamente pidió la intervención del Poder Judicial del Chaco.

La dirigente piquetera argumentó su pedido en que -para ella- el caso fue manipulado políticamente.

César Sena, presunto autor material del crimen
César Sena, presunto autor material del crimen

“Con respecto a la causa, sí quería también decirles a todos que así yo quede condenada, hago el compromiso público de seguir luchando por todas las compañeras y compañeros que no tienen trabajo, por todos los compañeros y compañeras que hoy no tienen un plato de comida en su casa. Y también para que el Poder Judicial de la provincia del Chaco sea intervenido por el desastre que hicieron con esta causa, que ojalá no siente una jurisprudencia", dijo la ex suegra de Cecilia.

Según comunicó oficialmente el Poder Judicial de esa provincia, en la última audiencia del debate la jueza técnica Dolly Fernández le leerá al jurado una sinopsis de lo ocurrido, así como las distintas opciones de veredicto para cada imputado y qué características tiene cada una. Luego el jurado popular tendrá un mínimo de dos horas para deliberar y llegar a un resultado. “El veredicto al que llegue el jurado debe ser unánime”, dice la Justicia.

En ese sentido, Acuña continuó con las acusaciones sobre la Justicia, e incluso apuntó contra el “Poder Ejecutivo”, aunque no precisó de dónde.

“Esta causa, si bien hoy es un juicio por jurado, un jurado popular, se inició sobre la base de una mentira, con detenciones ilegales desde el día uno, con prejuicios, para llegar al poder. Y creo que lo delictivo está en el Poder Ejecutivo. Y me hago cargo de lo que digo. Y voy a hacer todo lo que esté (a mi alcance) donde esté, para que el Poder Judicial de la provincia del Chaco sea intervenido", insistió.

En su intervención, Acuña dijo que es inocente y que “jamás dañaría a otro ser humano”.

“Atenta a la mediatización de este caso y a la utilización política que se tuvo, más allá de la decisión, que tengan sobre nosotros en la culpabilidad, quiero decir que prime la verdad sobre cualquier decisión que se tome. La verdad por todos nosotros, no solo por Cecilia, por todas las mujeres que somos maltratadas en todos los sentidos, sobre todo en lo económico", dijo.

Además, se consideró a una víctima de violencia y habló de las desventajas que tiene como mujer. Por eso pidió un fallo “también por todas aquellas mujeres que están privadas de libertad”.

“Además de estar presas, somos mujeres y eso es una doble condena y un doble castigo social”, señaló.

En el mismo tramo de la audiencia, Emerenciano Sena, padre de César y acusado del mismo delito que Acuña, simplemente dijo que es inocente. En el caso del presunto autor material, optó por guardar silencio, tal como hizo durante todo el debate. Ahora será el turno de que el jurado hable y defina su destino.

