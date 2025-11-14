Crimen y Justicia

Indignante ataque en Palermo: un hombre pateó a una nena en plena calle

El hecho ocurrió este jueves a la tarde. El agresor fue demorado y luego liberado. Es una persona con discapacidad

Guardar
Indignante ataque en Palermo: un hombre le pegó una patada a una nena de seis años en plena vía pública

Un indignante hecho tuvo lugar este jueves en el barrio porteño Palermo, donde una niña de 7 años fue atacada en plena calle por un hombre que caminaba por la zona. El episodio fue denunciado inmediatamente por la madre de la menor y quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

El ataque se produjo en la intersección de las calles Güemes y Gurruchaga. Según se ve en el video que encabeza esta nota, la niña venía caminando un poco más adelante que su mamá, que la seguía desde atrás con su otro hijo en cochecito.

Fue cerca de mitad de cuadra donde se ve que un hombre, que venía caminando en dirección contraria, se cruza con la nena, se para delante de ella y le pega una patada a la altura del estómago. La madre reaccionó inmediatamente: primero quiso agarrar el hombre y luego asistió y contuvo a su hija.

La mujer hizo la denuncia inmediatamente y efectivos de la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad, que está a metros del lugar, intervinieron y demoraron de manera preventiva al hombre señalado.

El ataque en Palermo
El ataque en Palermo

Según supo Infobae, se trata de un hombre de 22 años, de nacionalidad venezolana. En el momento de la retención, el joven portaba un colgante con un certificado de discapacidad, junto a datos personales de su madre.

Pocos minutos después, la madre del joven llegó al lugar y explicó a las autoridades que su hijo padece retraso madurativo.

Asimismo, se dispuso la intervención del SAME para la atención inmediata de la menor, quien fue sometida a un control clínico por parte de una médica en el sitio del incidente.

La Unidad de Flagrancia Norte, encabezada por el fiscal Leandro Galvaire, dispuso la apertura de actuaciones por lesiones y ordenó recopilar pruebas, entre ellas fotografías del certificado de discapacidad y la declaración de la madre de la niña.

El episodio encendió las alertas en el barrio y en la comunidad educativa del colegio Boston College, que está a pocas cuadras del lugar. Tras el hecho, incluso, una de las mamás de la institución difundió un mensaje para comentar que en los alrededores de la escuela hay un señor con discapacidad que agredió a una alumna.

“Se realizó la denuncia correspondiente, pero al ser una persona psiquiátrica no quedó detenido”, contó. “Sé que muchos vivimos a los alrededores del cole y por lo menos para cruzarnos de cuadra si lo vemos venir”.

El ataque de un viudo negro en Palermo

En las últimas horas, se conoció el caso de un hombre de 38 años que fue víctima de un violento robo en su departamento del barrio porteño Palermo, donde resultó golpeado, apuñalado y atado por un grupo de tres delincuentes.

El hecho comenzó la noche del viernes, cuando la víctima organizó un encuentro con un hombre al que había conocido a través de la aplicación Tinder y con quien ya había mantenido una cita anterior. Luego de cenar juntos, el visitante, identificado como “Julián”, permaneció en el domicilio ubicado sobre la calle Paraguay.

Según el relato de la víctima, ambos conversaron hasta aproximadamente media hora pasada la medianoche. Posteriormente, el propietario del departamento perdió la conciencia y no recuerda lo ocurrido en las horas siguientes. Cerca de las 3.45 del sábado, se despertó atado de manos y pies, con la sensación de haber sido sedado, y observó la presencia de al menos dos personas más dentro de la vivienda: los cómplices de Julián.

De acuerdo al testimonio del hombre, los agresores lo amenazaron con un cuchillo y le exigieron información sobre la ubicación del dinero en dólares. Mientras uno de los asaltantes revisaba el departamento, recibió golpes en la cabeza y fue apuñalado en el antebrazo izquierdo. También intentaron herirlo en el abdomen, pero logró defenderse, sufriendo una herida superficial en el brazo y un corte en una pierna.

El ataque continuó durante varios minutos, hasta que los intrusos escaparon llevándose objetos de valor, entre ellos un reloj, un teléfono celular y 50.000 pesos en efectivo que se encontraba en una caja de seguridad.

Tras el asalto, la víctima logró salir del departamento y pidió ayuda a una vecina. Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) acudió al lugar y lo trasladó al Hospital Rivadavia, donde recibió asistencia médica.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°57 investiga los delitos de robo, privación ilegítima de la libertad y lesiones.

Temas Relacionados

PalermoAtaquecolegioúltimas noticias

Últimas Noticias

Polémica por la libertad de agresores con diagnóstico psiquiátrico

El asesinato de una tursita brasileña en la calle Corrientes expone otra vez las fallas del sistema penal y sanitario respecto al tratamiento de personas con antecedentes y problemas de adicción

Polémica por la libertad de

Juicio por Cecilia Strzyzowski: antes del veredicto, Marcela acuña pidió la intervención del Poder Judicial de Chaco

La mamá de César Sena y una de las principales acusadas reiteró que es inocente. La decisión del jurado popular se conocería hoy

Juicio por Cecilia Strzyzowski: antes

Denunciaron a una empleada de un colegio de Neuquén que pedía que transfieran las cuotas a su billetera virtual

Ocurrió en la Escuela Cristiana Evangélica de Neuquén. La mujer trabajaba hace 15 años en la institución

Denunciaron a una empleada de

Cayó el primer sospechoso del crimen de un joven en La Plata tras una discusión por una gorra

Las autoridades investigan su vínculo con el principal acusado a quien le habría provisto el arma homicida

Cayó el primer sospechoso del

Declararon en rebeldía a uno de los condenados por el crimen de Oroño Uriarte luego de que le revocaran la condena

Se trata de Maximiliano Lagos, cuyo paradero se desconoce desde su liberación. En diciembre debería asistir a una audiencia de impugnación

Declararon en rebeldía a uno
DEPORTES
Argentina vence 1-0 a México

Argentina vence 1-0 a México por el pase a los octavos de final del Mundial Sub 17

Con Messi, la selección argentina jugará su último partido del año ante Angola en África: todo lo que hay que saber

Qué resultados cruzarían a Boca Juniors y River Plate en los octavos de final del Torneo Clausura 2025

“Ver a Bale pasarme por al lado me hizo dar cuenta de que era momento de parar”: Paul Scholes habló sobre la fama y el retiro del fútbol

La explicación de Alpine tras los reiterados problemas con las paradas en boxes de Franco Colapinto

TELESHOW
La propuesta de Maxi López

La propuesta de Maxi López que sorprendió a Yanina Latorre: “Tenés que ponerte las pilas”

La tierna postal de Valentina Cervantes junto a su hija Olivia en Londres: “Volvimos a la rutina”

Batalla de egos y sabores en MasterChef: así fue la dura competencia entre Donato de Santis y Germán Martitegui

La incómoda pregunta de Mario Pergolini a Soy Rada sobre su posible salida del programa

El emotivo discurso de Paco Amoroso en su gran noche junto a Ca7riel en los Latin Grammy: “Nunca es tarde”

INFOBAE AMÉRICA

El 57% de Santiago de

El 57% de Santiago de Cuba sigue sin electricidad dos semanas después del paso del huracán Melissa

Ramón Andrés y el discreto encanto de detenerse a pensar la realidad

Evo Morales moviliza a sus seguidores para la votación regional de 2026

Literatura, vanguardia y cocina fusión: Barcelona, invitada de honor en la FIL de Guadalajara

El papa León XIV inaugurará un nuevo ambulatorio para los pobres en la columnata de San Pedro