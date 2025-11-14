Indignante ataque en Palermo: un hombre pateó a una nena en plena calle

Indignante ataque en Palermo: un hombre le pegó una patada a una nena de seis años en plena vía pública

Un indignante hecho tuvo lugar este jueves en el barrio porteño Palermo, donde una niña de 7 años fue atacada en plena calle por un hombre que caminaba por la zona. El episodio fue denunciado inmediatamente por la madre de la menor y quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

El ataque se produjo en la intersección de las calles Güemes y Gurruchaga. Según se ve en el video que encabeza esta nota, la niña venía caminando un poco más adelante que su mamá, que la seguía desde atrás con su otro hijo en cochecito.

Fue cerca de mitad de cuadra donde se ve que un hombre, que venía caminando en dirección contraria, se cruza con la nena, se para delante de ella y le pega una patada a la altura del estómago. La madre reaccionó inmediatamente: primero quiso agarrar el hombre y luego asistió y contuvo a su hija.

La mujer hizo la denuncia inmediatamente y efectivos de la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad, que está a metros del lugar, intervinieron y demoraron de manera preventiva al hombre señalado.

El ataque en Palermo

Según supo Infobae, se trata de un hombre de 22 años, de nacionalidad venezolana. En el momento de la retención, el joven portaba un colgante con un certificado de discapacidad, junto a datos personales de su madre.

Pocos minutos después, la madre del joven llegó al lugar y explicó a las autoridades que su hijo padece retraso madurativo.

Asimismo, se dispuso la intervención del SAME para la atención inmediata de la menor, quien fue sometida a un control clínico por parte de una médica en el sitio del incidente.

La Unidad de Flagrancia Norte, encabezada por el fiscal Leandro Galvaire, dispuso la apertura de actuaciones por lesiones y ordenó recopilar pruebas, entre ellas fotografías del certificado de discapacidad y la declaración de la madre de la niña.

El episodio encendió las alertas en el barrio y en la comunidad educativa del colegio Boston College, que está a pocas cuadras del lugar. Tras el hecho, incluso, una de las mamás de la institución difundió un mensaje para comentar que en los alrededores de la escuela hay un señor con discapacidad que agredió a una alumna.

“Se realizó la denuncia correspondiente, pero al ser una persona psiquiátrica no quedó detenido”, contó. “Sé que muchos vivimos a los alrededores del cole y por lo menos para cruzarnos de cuadra si lo vemos venir”.

El ataque de un viudo negro en Palermo

En las últimas horas, se conoció el caso de un hombre de 38 años que fue víctima de un violento robo en su departamento del barrio porteño Palermo, donde resultó golpeado, apuñalado y atado por un grupo de tres delincuentes.

El hecho comenzó la noche del viernes, cuando la víctima organizó un encuentro con un hombre al que había conocido a través de la aplicación Tinder y con quien ya había mantenido una cita anterior. Luego de cenar juntos, el visitante, identificado como “Julián”, permaneció en el domicilio ubicado sobre la calle Paraguay.

Según el relato de la víctima, ambos conversaron hasta aproximadamente media hora pasada la medianoche. Posteriormente, el propietario del departamento perdió la conciencia y no recuerda lo ocurrido en las horas siguientes. Cerca de las 3.45 del sábado, se despertó atado de manos y pies, con la sensación de haber sido sedado, y observó la presencia de al menos dos personas más dentro de la vivienda: los cómplices de Julián.

De acuerdo al testimonio del hombre, los agresores lo amenazaron con un cuchillo y le exigieron información sobre la ubicación del dinero en dólares. Mientras uno de los asaltantes revisaba el departamento, recibió golpes en la cabeza y fue apuñalado en el antebrazo izquierdo. También intentaron herirlo en el abdomen, pero logró defenderse, sufriendo una herida superficial en el brazo y un corte en una pierna.

El ataque continuó durante varios minutos, hasta que los intrusos escaparon llevándose objetos de valor, entre ellos un reloj, un teléfono celular y 50.000 pesos en efectivo que se encontraba en una caja de seguridad.

Tras el asalto, la víctima logró salir del departamento y pidió ayuda a una vecina. Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) acudió al lugar y lo trasladó al Hospital Rivadavia, donde recibió asistencia médica.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°57 investiga los delitos de robo, privación ilegítima de la libertad y lesiones.