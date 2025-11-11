Crimen y Justicia

Murió ahogado en Misiones un futbolista de 17 años que había firmado con Vélez

Dilan González desapareció en el río Paraná el domingo por la tarde y su cuerpo fue hallado un día después. El adiós del club donde se crió

El joven tenía 17 años
El joven tenía 17 años (Instagram/Club Bartolomé Mitre)

Una joven promesa del fútbol murió el fin de semana tras ingresar al río Paraná en Misiones y ahogarse. La víctima, Dilan González, tenía 17 años y hacía pocos días había firmado su pase a Vélez Sarsfield.

El cuerpo fue hallado este lunes por la mañana por personal de Prefectura Naval. El joven había desaparecido el domingo en la ciudad de Posadas luego de ingresar a las aguas a nadar, a la altura del barrio Villa Cabello.

Dilan había firmado días antes
Dilan había firmado días antes con Vélez Sarsfield (Instagram/Club Bartolomé Mitre)

Cerca de las 06:30 horas de ayer, una patrulla fluvial detectó el cuerpo del menor. En tanto, se dio intervención a la Policía Científica y al médico policial para las tareas de extracción, reconocimiento y pericias.

Dilan era jugador del club local Bartolomé Mitre, aunque pocos días antes había anunciado su pase a la primera división con Vélez Sarsfield.

El club Mitre suspendió todas
El club Mitre suspendió todas sus actividades este lunes (Instagram/Club Bartolomé Mitre)

El club que lo vio crecer suspendió todas sus actividades y publicó un desgarrador mensaje en sus redes sociales. “Con profundo dolor hoy nos toca despedir a Dilan González, uno de los nuestros, familia. Desde pequeño vistió los colores del Auriazul y llenó de alegría los pasillos del club”, comienza la publicación de Instagram.

Y sigue: “Con su sonrisa característica, su bondad, humildad y ganas de jugar a la pelota, hoy nos deja un vacío y una tristeza enorme. Gracias por defender esta camiseta con orgullo, por ser ejemplo de perseverancia y disciplina y por enseñarnos que todo se puede lograr. Toda la familia del ‘Gigante’, acompañamos a su familia y abrazamos a sus amigos en este difícil momento, y rogamos por su descanso eterno”.

Dilan se había sumergido al
Dilan se había sumergido al Paraná para refrescarse (Instagram/Club Bartolomé Mitre)

Según indicaron medios locales, al momento del incidente, el joven se encontraba junto a un amigo y su novia en la zona de la avenida Julio Piró. En un momento, se adentró en las aguas del Paraná para refrescarse, pero desapareció de la superficie.

Aunque los efectivos iniciaron la búsqueda de inmediato, el cuerpo fue encontrado al día siguiente. En tanto, familiares, amigos y otros seres queridos despidieron a González en el cementerio local La Piedad.

Decenas de seres queridos despidieron
Decenas de seres queridos despidieron a González en el cementerio local La Piedad.

Rosario: hallaron un cuerpo flotando en el río Paraná

A principios de septiembre, el cuerpo de un hombre fue hallado en el río Paraná, a la altura de la costanera central de Rosario. Según supo Infobae, la víctima es Juan Manuel Gómez, de 42 años, quien se encontraba en situación de calle.

Se logró identificar al fallecido gracias a una toma de Huellas Dactilares (pulgares). A partir del relevamiento realizado en la zona y los testimonios aportados, se comprobó que tenía asentamiento en la zona de la barranca entre los Silos y el Barquito en zona de Puerto Norte de Rosario.

La víctima tenía antecedentes penales por usurpación, robo agravado por ser en poblado y en banda y por daños.

Rosario: investigan el hallazgo de un cuerpo en el río Paraná que tenía un golpe en la cabeza

Acerca de su muerte, los investigadores evalúan un posible homicidio: en un primer momento, no se detectaron signos de violencia en su cuerpo, por lo que el Ministerio Público de la Acusación ordenó que sea enviado al Instituto Médico Legal para la realización de la autopsia. Allí se determinó que tenía un golpe en el costado izquierdo del cráneo que pudo haber sido la causa de la muerte.

Al momento de ser descubierto, el cadáver vestía un buzo rojo, un leggings azul y unas zapatillas negras. Los médicos forenses habían estimado que el hombre tenía entre 35 y 40 años y estuvo varios días en el agua, lugar del que fue sacado por Prefectura Naval, que estuvo a cargo del operativo.

El Ministerio Público de la Acusación está abocado a determinar si el golpe ocurrió dentro o fuera del agua. Si eventualmente fue afuera, también se deberá avanzar en establecer si tras el traumatismo la persona cayó muerta al agua o si dicho fallecimiento se dio por ahogamiento.

