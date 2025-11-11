Murió ahogado en Misiones un futbolista de 17 años que había firmado con Vélez

El joven tenía 17 años (Instagram/Club Bartolomé Mitre)

Una joven promesa del fútbol murió el fin de semana tras ingresar al río Paraná en Misiones y ahogarse. La víctima, Dilan González, tenía 17 años y hacía pocos días había firmado su pase a Vélez Sarsfield.

El cuerpo fue hallado este lunes por la mañana por personal de Prefectura Naval. El joven había desaparecido el domingo en la ciudad de Posadas luego de ingresar a las aguas a nadar, a la altura del barrio Villa Cabello.

Dilan había firmado días antes con Vélez Sarsfield (Instagram/Club Bartolomé Mitre)

Cerca de las 06:30 horas de ayer, una patrulla fluvial detectó el cuerpo del menor. En tanto, se dio intervención a la Policía Científica y al médico policial para las tareas de extracción, reconocimiento y pericias.

Dilan era jugador del club local Bartolomé Mitre, aunque pocos días antes había anunciado su pase a la primera división con Vélez Sarsfield.

El club Mitre suspendió todas sus actividades este lunes (Instagram/Club Bartolomé Mitre)

El club que lo vio crecer suspendió todas sus actividades y publicó un desgarrador mensaje en sus redes sociales. “Con profundo dolor hoy nos toca despedir a Dilan González, uno de los nuestros, familia. Desde pequeño vistió los colores del Auriazul y llenó de alegría los pasillos del club”, comienza la publicación de Instagram.

Y sigue: “Con su sonrisa característica, su bondad, humildad y ganas de jugar a la pelota, hoy nos deja un vacío y una tristeza enorme. Gracias por defender esta camiseta con orgullo, por ser ejemplo de perseverancia y disciplina y por enseñarnos que todo se puede lograr. Toda la familia del ‘Gigante’, acompañamos a su familia y abrazamos a sus amigos en este difícil momento, y rogamos por su descanso eterno”.

Dilan se había sumergido al Paraná para refrescarse (Instagram/Club Bartolomé Mitre)

Según indicaron medios locales, al momento del incidente, el joven se encontraba junto a un amigo y su novia en la zona de la avenida Julio Piró. En un momento, se adentró en las aguas del Paraná para refrescarse, pero desapareció de la superficie.

Aunque los efectivos iniciaron la búsqueda de inmediato, el cuerpo fue encontrado al día siguiente. En tanto, familiares, amigos y otros seres queridos despidieron a González en el cementerio local La Piedad.

Decenas de seres queridos despidieron a González en el cementerio local La Piedad.

