Mató a un joven en Rosario tras una discusión y cayó luego de estar un mes prófugo

Detuvieron a un sospechoso del crimen de un joven en Rosario ocurrido el 29 de septiembre pasado (Rosario3)

La Policía de Investigaciones (PDI) desplegó este lunes una serie de fuertes intervenciones en la zona norte de Rosario, como parte de las pesquisas por el crimen de Nahuel Fernando “Tachuela” Brule, de 36 años.

La operación concluyó con la detención de A. R. P., de 27 años, a quien se sindica como el presunto autor material del hecho que sacudió al barrio Nuevo Alberdi, el 29 de septiembre.

Según informó el portal Rosario3, los allanamientos fueron coordinados por las fuerzas de la PDI junto a efectivos de grupos tácticos y de irrupción de la Policía de Santa Fe, bajo la directiva del fiscal de Homicidios Dolosos, Patricio Saldutti.

La investigación permitió orientar los procedimientos en siete viviendas específicas del entramado urbano rosarino, ubicadas en Benito Álvarez al 2800 (tres domicilios), Luzarriaga al 2700 (tres domicilios más) y Calderón al 4100.

La captura de A. R. P. representa un avance significativo en una causa que mantiene expectante a los familiares de la víctima y a la comunidad barrial, marcando un nuevo capítulo en el esclarecimiento de un hecho violento que permanece bajo análisis judicial.

Durante los allanamientos fueron secuestrados 18 teléfonos celulares y cuatro elementos cortopunzantes, uno de los cuales podría ser, de acuerdo a las primeras pericias, el arma utilizada en la agresión. El detenido fue trasladado a una dependencia judicial para ser indagado.

En tanto, el fiscal Saldutti ordenó el relevamiento de pruebas electrónicas y el envío de los elementos cortopunzantes al área de criminalística, buscando vincularlos con los rastros hallados en el cuerpo de la víctima. Los primeros resultados estarían disponibles en los próximos días.

Sobre el día del crimen, la investigación, según datos provistos por el Ministerio de Seguridad, establece que Brule participaba de una reunión social en un domicilio de Matheu y Luzarriaga cuando habría iniciado una discusión con el ahora detenido.

Nahuel Fernando “Tachuela” Brule, de 36 años, la víctima (Rosario3)

Los testimonios en la causa permitieron reconstruir que, tras el altercado, la víctima abandonó el lugar y caminó por la vía del ferrocarril Belgrano, sector frecuentemente transitado por vecinos de Rosario. Una hora más tarde, su cuerpo apareció tendido cerca de la vía, en circunstancias que todavía se intentan dilucidar.

Esa noche Brule estaba bajo los efectos del “alcohol o la droga”, e “iba caminando solo por la vía del ferrocarril Belgrano”.

“Una vecina lo encontró tirado y llamó al SIES. El tipo estaba consciente, dijo su nombre, su dirección, y contó que se había juntado a tomar con unos compañeros desde temprano y se estaba volviendo a su casa caminando por arriba de la vía. Era de Ibarlucea, le quedaba un tramo largo hasta la casa. Y contó que lo cruzaron tres, lo pincharon y le sacaron las zapatillas”, relató uno de los funcionarios encargados de la investigación.

“Enseguida, se descompensó y murió en el lugar. No tenemos certeza de si fue realmente un robo o hubo algún otro conflicto por el que lo buscaron y le terminaron sacando las zapatillas después de herirlo”, añadió.

No se descarta que la agresión haya sido premeditada por cuestiones personales ni que el robo de sus zapatillas fuese un hecho posterior a la agresión.

El caso permanece en etapa de instrucción, y las pesquisas se centran ahora en el análisis de los teléfonos y armas secuestradas durante los allanamientos. La Fiscalía de Homicidios Dolosos espera determinar si existieron más participantes en la agresión o si el detenido actuó en solitario.