El dramático caso del bebé de 6 meses abusado en Rosario: imputaron al padrastro y seguirá preso

Se trata de Guillermo Mario Vázquez. La víctima permanece internada en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela

La jueza Lorena Aronne dictó prisión preventiva efectiva para el acusado tras la audiencia imputativa

Fue parte de mi familia”. La adolescente de 16 años, que mantenía un vínculo afectivo con el detenido, dio esas declaraciones este martes cuando se conoció que su ex, de 45 años, fue llevado a audiencia imputativa en Rosario por haber abusado sexualmente de su hijo de seis meses.

Se trata de Guillermo Mario Vázquez, quien fue acusado por los fiscales Agustina Ferttita y Diego Meinero. Los funcionarios judiciales lo imputaron del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el grave daño a la salud física de la víctima.

“Se sentó al lado mío y de mi familia a comer. Era parte y nunca sospechamos que iba a pasar esto”, fue el resto de lo que dijo la adolecente a Canal 3 la mamá del bebé abusado en Rosario y que sigue internado.

El bebé permanece desde los primeros días noviembre internado y con pronóstico estable en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela. La semana pasada había sido sometido a una intervención quirúrgica. Es que en el centro de salud constataron que tenía “lesiones severas” en la zona de los genitales y tuvieron que realizarle una cirugía.

Eduardo Casim, director del hospital Vilela, había dicho por entonces que el bebé estará “un largo tiempo internado”. “Se hizo una exploración bajo anestesia para ver la magnitud de las lesiones. Tenemos fe en que se va a recuperar”, agregó.

La jueza a cargo de la audiencia, Lorena Aronne, hizo lugar a la acusación pedida por los fiscales y ordenó la prisión preventiva efectiva de Vázquez por el plazo de ley para el padrastro de la víctima, quien había sido detenido el pasado 3 de noviembre en la puerta del hospital.

De acuerdo a los primeros indicios recolectados por la Policía de Santa Fe, el bebe comenzó a manifestar dolor el 2 de noviembre por la noche. Horas después, su madre y el propio Vázquez lo llevaron al hospital, donde le dieron algunos puntos de sutura en la zona lastimada.

Rápidamente, los médicos del Hospital Vilela le dieron aviso a la Justicia provincial y a la Secretaría de Niñez, como marca el protocolo en estos casos.

Desde un primer momento, la abuela del bebé sindicó al novio de su hija como el presunto autor de las lesiones, por lo que la Policía de Santa Fe lo arrestó de inmediato.

Desde la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia se dictó una medida de protección para separar de su entorno al bebé que está internado.

Es una situación de mucha vulneración de derechos, como suele suceder en este tipo de casos. Nosotros lo que evaluamos es la adopción y efectivización de una medida de protección excepcional, que en primer lugar implica separar al niño de su centro de vida. Se trata de una medida temporal, porque tiene un plazo para que luego podamos actuar”, comentó Rodrigo Lioi, director del organismo en Rosario.

“Por la situación clínica, el bebé quedará al resguardo del hospital. Nosotros tenemos acompañantes que tienen el rol de cuidador, más allá de que después se puede resolver que a lo mejor hay algún otro familiar directo que puede también ejercer los cuidados y tener vínculo con el bebé”, concluyó.

