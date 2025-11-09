Crimen y Justicia

Detuvieron al camionero que chocó y mató a un motociclista durante una discusión de tránsito en Azul

El conductor, de 58 años, fue apresado este domingo por la madrugada y quedó imputado por el delito de homicidio simple con dolo eventual

El camionero que chocó y mató a un motociclista en el partido bonaerense de Azul durante una discusión de tránsito fue detenido este domingo por la madrugada y quedó imputado por el delito de homicidio simple con dolo eventual.

Así se lo confirmó a Infobae el fiscal general del Departamento Judicial Azul, Marcelo Sobrino. “Cambió la calificación del delito. Pasó de homicidio culposo, en principio no detenible, salvo excepciones; a homicidio simple con dolo eventual, que es detenible”, detalló.

La colisión que le costó la vida a Diego Maximiliano Marianache, un trabajador de la construcción de 46 años, domiciliado en el barrio Villa Fidelidad, tuvo lugar este sábado y quedó registrada por una cámara de seguridad de la zona.

La secuencia se inició con una discusión en medio del tránsito entre el motociclista y el conductor de un remolque tipo grúa y terminó en la cuadra de la calle España, entre Avenida Mitre y Belgrano.

El video que encabeza la nota muestra cómo venían discutiendo y el momento exacto en el que el conductor del vehículo de remolque encerró al motociclista y le produjo la muerte por la colisión.

Marianache circulaba a bordo de una Motomel 150 cc en paralelo con un camión Iveco Daily 70-16, utilizado como grúa remolcadora y conducido por M.J.M., de 58 años, de acuerdo con la información del medio local El Tiempo. Ambos mantenían una disputa mientras avanzaban por la arteria céntrica, en circunstancias que, según se investiga, incluyeron gestos y maniobras peligrosas.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el conductor del camión encerró al motociclista, provocando la colisión mortal

A través del video, incorporado al sumario penal, se observa que, en el fragor de la discusión, la víctima impactó de un puñetazo uno de los espejos del utilitario. De inmediato, el conductor del camión realizó una maniobra que terminó por encerrarlo. El motociclista cayó sobre la vereda y se golpeó contra un árbol, lo que derivó en su fallecimiento en el acto.

El registro fílmico también permitió identificar a una tercera persona clave en la investigación. Una mujer que se trasladaba en su auto particular detrás de los protagonistas presenció toda la secuencia y se convirtió en la principal testigo. Luego del siniestro, la mujer descendió de su vehículo para llamar al 911 y entablar un breve diálogo con el conductor del camión, quien también descendió para ver el estado en que había quedado la víctima.

En ese momento, la grúa permanecía aún sobre la vereda; después, el conductor volvió a subir para mover el camión y estacionarlo a la derecha de la calzada, de acuerdo con el sentido de circulación y en el margen donde se produjo el hecho.

Una testigo clave, que presenció toda la secuencia desde su auto, llamó al 911 y aportó información fundamental para la investigación

Minutos después, móviles policiales arribaron a la escena del accidente. Personal de la Estación Departamental de Seguridad de Azul inició las actuaciones correspondientes, mientras que profesionales de la salud constataron el fallecimiento de Marianache.

Peritos descartaron fallas mecánicas en el camión remolcador tras un informe preliminar realizado en el lugar del accidente

Tanto el fiscal David Carballo como un instructor judicial de la Unidad Funcional de Instrucción Número 2 del Departamento Judicial de Azul se hicieron presentes en el lugar para dirigir las primeras diligencias.

Entre las medidas dispuestas figura la realización de una autopsia en la morgue de la Policía Científica local para determinar de manera precisa la causa de la muerte de Marianache.

Además, peritos técnicos revisaron detalladamente el vehículo de mayor porte implicado en la tragedia, ante versiones que mencionaban la posibilidad de una falla mecánica. El informe preliminar, sin embargo, descartó cualquier desperfecto en el remolque.

