Se encontró en la calle a un joven con el que había tenido un conflicto, lo persiguió y lo mató de una puñalada

El crimen ocurrió en Puerto Madryn. El agresor, de 21 años, se entregó a la policía horas después

El momento en el que el joven de 21 años apuñala a la víctima, que se encontraba dentro del vehículo

Un joven de 20 años fue asesinado de una puñalada en el pecho durante un altercado en medio de una avenida de la ciudad de Puerto Madryn, provincia de Chubut. El agresor que lo atacó, de 21 años, se entregó a la policía horas después y quedó detenido con prisión preventiva.

El hecho ocurrió el viernes pasado por la tarde, cuando Thiago Molina cruzó a Julián Ariel Navarro en la esquina de Avenida Muzzio y Estanislao del Campo, según informó el Ministerio Público Fiscal de Chubut. De acuerdo a la investigación, ambos ya se conocían y habían tenido un conflicto anterior en 2023.

La secuencia, que quedó grabada en cámaras de seguridad, empezó a varias cuadras de donde se concretó el ataque. Molina persiguió a Navarro a bordo de una motocicleta desde Avenida 20 de Junio y Gales hasta que lo interceptó. Los dos discutieron y Navarro intentó alejarse en su vehículo.

Sin embargo, unas cuadras más adelante, Molina lo interceptó otra vez y, cuando la víctima estaba dentro del auto, le asestó una puñalada en el corazón con un cuchillo.

La víctima, Julián Navarro

Navarro intentó llegar al hospital por sus propios medios, pero se desvaneció a las pocas cuadras. Las cámaras de seguridad registraron tanto la persecución como el momento exacto del ataque, y esas imágenes fueron incorporadas como prueba clave en la causa.

A pocas horas del homicidio, Molina se presentó en la Comisaría Primera, acompañado por su defensor particular, Héctor Vargas, y quedó detenido.

Durante la madrugada del sábado, se llevaron adelante allanamientos autorizados por la jueza Patricia Reyes, donde se secuestraron ropa, teléfonos celulares y el arma blanca presuntamente utilizada en la agresión, un cuchillo Tramontina de cocina.

La audiencia de imputación se realizó el fin de semana. El pedido de la fiscalía, encabezada por el funcionario Juan Pablo Santos, fue aceptar la prisión preventiva por seis meses para asegurar el avance del expediente, aduciendo riesgos procesales.

Molina optó por mantenerse en silencio. La causa está caratulada como homicidio simple, prevista en el artículo 79 del Código Penal, que establece penas de 8 a 25 años de cárcel.

Mientras tanto, en las redes sociales familiares y amigos despidieron a la víctima. “Hasta pronto, Juliancito... Se va a hacer justicia por lo que pasó. Te vamos a extrañar, negro”, publicó un familiar de Navarro.

“Que se haga justicia para Julián... para que descanse en paz ‘El Sonrisa’. Me queda los mejores recuerdos de la secu y de todas las boludeces que hacíamos”, escribió una ex compañera de escuela.

“Te arrebataron la vida, Juli. Ni las palabras valen, ni los códigos existen hoy en día. Qué mal que está la gente”, lamentó una allegada.

Todas las fotos de la

Detuvieron en una terminal de

Quedó firme la condena al

“Se me fue de las

El caso del argentino buscado
