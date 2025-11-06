Crimen y Justicia

Imputaron al principal acusado por el crimen del futbolista en Santa Fe y quedó detenido bajo prisión preventiva

Su padre, de 39 años, fue acusado por abuso de armas y portación ilegítima de arma de fuego, por lo que continuará en libertad, bajo estrictas medidas

Guardar
La víctima fue trasladada hacia
La víctima fue trasladada hacia el hospital local, pero llegó casi sin signos vitales

Un joven de 18 años, M. R., y su padre de 39 años, A. R., fueron imputados en la causa que investiga el crimen de Milton Sosa (20), el futbolista del club Mitre de la localidad de Pérez, provincia de Santa Fe, que fue asesinado a puñaladas durante una fiesta de 15. No obstante, solo el joven quedó detenido, tras haber sido señalado como el presunto autor material.

El asesinato ocurrió el domingo a la madrugada, cuando Milton y M. R. coincidieron en un cumpleaños celebrado en la zona de Rearte al 2100, en el barrio Villa América. De acuerdo con la acusación presentada por la fiscal Georgina Pairola, la secuencia de los hechos comenzó cuando tuvieron una discusión durante la celebración, aunque en ese momento la situación no pasó a mayores.

Sin embargo, cerca de las 04:40 horas, ambos volvieron a encontrarse y la disputa escaló hasta que Sosa recibió una puñalada en el tórax. La víctima fue trasladada en estado crítico en un vehículo particular al Hospital Municipal El Gurí de Pérez, donde llegó prácticamente sin vida.

De acuerdo con la información publicada por La Capital, la muerte del futbolista provocó disturbios tanto en las inmediaciones del hospital como frente a la vivienda de un familiar del presunto agresor. En medio de la tensión, el padre de M. R. efectuó varios disparos al aire en la vía pública con una pistola semiautomática Bersa Thunder 380 registrada a su nombre.

Padre e hijo fueron detenidos
Padre e hijo fueron detenidos esa misma madrugada

A raíz de esto, el propio A. R. debió ser trasladado a un centro de salud en Soldini antes de quedar detenido como sospechoso de abuso de armas. Además, las autoridades constataron que el hombre carecía de permiso para poder portar el arma.

Ambos fueron aprehendidos durante la madrugada y comparecieron este miércoles en una audiencia imputativa. De esta manera, la fiscal Pairola atribuyó a M. R. el delito de homicidio simple, mientras que a su padre se le imputó abuso de armas y portación ilegítima de arma de fuego.

Frente a esto, el juez Fernando Sosa resolvió dictar prisión preventiva efectiva para el joven de 18 años por el plazo legal de hasta dos años. En cuanto a A. R., fue liberado bajo estrictas reglas de conducta que deberá cumplir durante al menos ciento veinte días, con posibilidad de prórroga si la fiscalía llegara a solicitarlo y el juez lo considerara necesario.

Entre las condiciones impuestas, le prohibieron acercarse por cualquier medio a los testigos del hecho y a los familiares de la víctima, así como ingresar a la zona donde ocurrió el homicidio. Además, deberá designar un garante, presentarse cada quince días a firmar en sede judicial y fijar domicilio fuera de las localidades de Pérez y Soldini.

La zona donde se ocurrió
La zona donde se ocurrió la pelea que terminó con la muerte de Sosa

El día anterior a que se conocieran las imputaciones, familiares y allegados de la víctima marcharon en Pérez para reclamar justicia por Milton. Durante la manifestación, la madre de la víctima relató entre lágrimas los momentos finales de su hijo, quien, según su testimonio al programa Telenoche Rosario de El Tres, murió al desangrarse en sus brazos.

De la misma manera, la mujer expresó su malestar por la demora en la llegada de la ambulancia al lugar del hecho, un reclamo que resonó entre los presentes. Además, denunció la actitud de la progenitora del joven detenido, a quien acusó de pasar en automóvil frente a ella con una actitud desafiante.

La madre se reía de mi desgracia”, afirmó. Asimismo, la marcha también sirvió para desmentir versiones que vinculaban a Sosa con la portación de armas. Un familiar presente en la movilización sostuvo que “la única arma que tenía era la pelota, él nunca tuvo un arma”.

Temas Relacionados

Santa FePérezMilton SosafutbolistadetenidosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Pidieron 5 años de prisión para un comerciante chino acusado de abusar de tres empleadas en Bahía Blanca

Los hechos habrían ocurrido en un supermercado de la calle 11 de abril del 100. Solicitaron que el imputado no se acerque a las víctimas

Pidieron 5 años de prisión

Contrabandeaban 260 kilos de hojas de coca en Salta y fueron atrapados en un control vial

El operativo se realizó en la Ruta Nacional 9 a la altura de la localidad de Peaje Aunor

Contrabandeaban 260 kilos de hojas

Declararon los peritos y un policía en la séptima audiencia del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

A lo largo del proceso se espera la participación de un total de 53 testigos. La última audiencia está programada para el 20 de noviembre

Declararon los peritos y un

Juicio por el femicidio de Jimena Salas: la Fiscalía pidió 12 años de prisión para los acusados

Este jueves, la querella y la defensa de los hermanos Saavedra presentarán sus alegatos ante el Tribunal

Juicio por el femicidio de

Balearon el frente de una escuela secundaria en Rosario y dejaron un mensaje mafioso

Todo sucedió en el barrio Fontanarrosa, donde la Policía encontró cinco vainas servidas y una pancarta con un mensaje dirigido a un ex miembro de la barra de Rosario Central

Balearon el frente de una
DEPORTES
Pintó murales en La Bombonera,

Pintó murales en La Bombonera, el Cilindro y el Libertadores de América para retratar la historia del fútbol a través del arte

El próximo Enzo Fernández de Scaloni: los jugadores que pelearán por ser la sorpresa de la selección argentina en la lista del Mundial

“Sos un botón”: el ataque de furia de Alfredo Berti con el árbitro Nicolás Ramírez tras ser expulsado en la final de la Copa Argentina

Entró por lesión, atajó un penal, lo repitieron y lo volvió a tapar: Marinelli, el héroe de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina

Los memes de la coronación de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina: Villa, Chiquito Romero y la “locura” de Berti con Ramírez

TELESHOW
Benito Fernández: “Soy una máquina

Benito Fernández: “Soy una máquina sexual”

La China Suárez arremetió contra Yanina Latorre por sus críticas a Mauro Icardi: “¿No te cansás de hablar pavadas?”

Quién fue el tercer eliminado de MasterChef Celebrity: sorpresiva decisión y llanto

Valu Cervantes habría renunciado a MasterChef Celebrity: “Enzo Fernández es súper celoso y le pidió que vuelva”

María Becerra enumeró los cuidados de lujo que reciben sus perros adoptados: “Invierto bastante porque son mi adoración”

INFOBAE AMÉRICA

Rodrigo Paz invitó a todas

Rodrigo Paz invitó a todas las fuerzas políticas a sumarse a su gobierno de “concertación” antes de su investidura en Bolivia

Líderes mundiales se reúnen en Brasil para reafirmar el compromiso climático global en la antesala de la cumbre COP30

Estados Unidos impulsó una resolución de la ONU para desplegar una fuerza internacional de estabilización en Gaza

El sorprendente ascenso de los bosques tropicales: árboles colonizan alturas récord en Centroamérica

Trump declaró que el cristianismo enfrenta “una amenaza existencial” en Nigeria y advirtió que EEUU “no puede quedarse de brazos cruzados”