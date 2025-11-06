Imputaron al principal acusado por el crimen del futbolista en Santa Fe y quedó detenido bajo prisión preventiva

La víctima fue trasladada hacia el hospital local, pero llegó casi sin signos vitales

Un joven de 18 años, M. R., y su padre de 39 años, A. R., fueron imputados en la causa que investiga el crimen de Milton Sosa (20), el futbolista del club Mitre de la localidad de Pérez, provincia de Santa Fe, que fue asesinado a puñaladas durante una fiesta de 15. No obstante, solo el joven quedó detenido, tras haber sido señalado como el presunto autor material.

El asesinato ocurrió el domingo a la madrugada, cuando Milton y M. R. coincidieron en un cumpleaños celebrado en la zona de Rearte al 2100, en el barrio Villa América. De acuerdo con la acusación presentada por la fiscal Georgina Pairola, la secuencia de los hechos comenzó cuando tuvieron una discusión durante la celebración, aunque en ese momento la situación no pasó a mayores.

Sin embargo, cerca de las 04:40 horas, ambos volvieron a encontrarse y la disputa escaló hasta que Sosa recibió una puñalada en el tórax. La víctima fue trasladada en estado crítico en un vehículo particular al Hospital Municipal El Gurí de Pérez, donde llegó prácticamente sin vida.

De acuerdo con la información publicada por La Capital, la muerte del futbolista provocó disturbios tanto en las inmediaciones del hospital como frente a la vivienda de un familiar del presunto agresor. En medio de la tensión, el padre de M. R. efectuó varios disparos al aire en la vía pública con una pistola semiautomática Bersa Thunder 380 registrada a su nombre.

Padre e hijo fueron detenidos esa misma madrugada

A raíz de esto, el propio A. R. debió ser trasladado a un centro de salud en Soldini antes de quedar detenido como sospechoso de abuso de armas. Además, las autoridades constataron que el hombre carecía de permiso para poder portar el arma.

Ambos fueron aprehendidos durante la madrugada y comparecieron este miércoles en una audiencia imputativa. De esta manera, la fiscal Pairola atribuyó a M. R. el delito de homicidio simple, mientras que a su padre se le imputó abuso de armas y portación ilegítima de arma de fuego.

Frente a esto, el juez Fernando Sosa resolvió dictar prisión preventiva efectiva para el joven de 18 años por el plazo legal de hasta dos años. En cuanto a A. R., fue liberado bajo estrictas reglas de conducta que deberá cumplir durante al menos ciento veinte días, con posibilidad de prórroga si la fiscalía llegara a solicitarlo y el juez lo considerara necesario.

Entre las condiciones impuestas, le prohibieron acercarse por cualquier medio a los testigos del hecho y a los familiares de la víctima, así como ingresar a la zona donde ocurrió el homicidio. Además, deberá designar un garante, presentarse cada quince días a firmar en sede judicial y fijar domicilio fuera de las localidades de Pérez y Soldini.

La zona donde se ocurrió la pelea que terminó con la muerte de Sosa

El día anterior a que se conocieran las imputaciones, familiares y allegados de la víctima marcharon en Pérez para reclamar justicia por Milton. Durante la manifestación, la madre de la víctima relató entre lágrimas los momentos finales de su hijo, quien, según su testimonio al programa Telenoche Rosario de El Tres, murió al desangrarse en sus brazos.

De la misma manera, la mujer expresó su malestar por la demora en la llegada de la ambulancia al lugar del hecho, un reclamo que resonó entre los presentes. Además, denunció la actitud de la progenitora del joven detenido, a quien acusó de pasar en automóvil frente a ella con una actitud desafiante.

“La madre se reía de mi desgracia”, afirmó. Asimismo, la marcha también sirvió para desmentir versiones que vinculaban a Sosa con la portación de armas. Un familiar presente en la movilización sostuvo que “la única arma que tenía era la pelota, él nunca tuvo un arma”.