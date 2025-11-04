Dos delincuentes robaron la moto de la esposa de un policía y todo terminó en un intenso tiroteo

Los consultorios de la calle 15 y 67 de La Plata donde dos delincuentes intentaron robar la moto de la esposa de un policía bonaerense (Google Maps)

Una agente de la Policía Bonaerense se enfrentó a una persecución a alta velocidad por las calles de La Plata tras el robo de la motocicleta de su esposa durante la noche del domingo. El episodio concluyó con un intercambio de disparos, cuando los delincuentes, al verse acorralados, abrieron fuego contra las autoridades. Los asaltantes lograron escapar después del tiroteo y actualmente son intensamente buscados.

El hecho ocurrió cuando la esposa del efectivo, de 28 años, se encontraba en un policonsultorio ubicado en la intersección de las calles 15 y 67, en la capital bonaerense. Desde el interior del establecimiento, la mujer notó la presencia de dos sujetos que simulaban ser vendedores ambulantes. En cuestión de minutos, los hombres sustrajeron la motocicleta en la que había llegado y huyeron del lugar.

Al recibir el alerta, el agente policial intervino de inmediato. Ambos iniciaron una búsqueda por la zona, lo que derivó en una persecución por diferentes sectores de La Plata, que se extendió hasta el barrio de Los Hornos. Pese al despliegue y a la veloz reacción, los autores del hecho permanecen prófugos.

Minutos después, un rastrillaje arrojó resultado positivo en la zona de 144 y 77, donde localizaron a los delincuentes desplazándose a bordo del vehículo sustraído.

Una vez cerca de ellos, el efectivo les dio la voz de alto y comenzó a seguirlos. Los asaltantes, al comprender que estaban siendo perseguidos, aceleraron la marcha e intentaron perderse entre las calles de La Plata. Durante la huida, uno de los delincuentes extrajo un arma de fuego y disparó contra el policía y su esposa.

La reacción del uniformado fue inmediata, lo que provocó que ambos cayeran al suelo. El suceso no arrojó heridos, pero generó un fuerte operativo en la zona tras la fuga de los sospechosos.

Según informó el portal 0221, los testigos afirmaron que los disparos se escucharon en varias cuadras, causando alarma entre los vecinos del lugar. Las autoridades señalaron que la balacera terminó sin lesionados y los agresores escaparon a pie por el sector conocido como la Megatoma de Los Hornos.

Desde el momento del hecho, la Policía Bonaerense montó un operativo cerrojo en los barrios de La Plata y zonas aledañas. Según se pudo saber, la investigación se encuentra a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 del Departamento Judicial La Plata, bajo instrucciones del fiscal Marcelo Romero.

Los dos ladrones están prófugos y son intensamente buscados por la Policía (Noticias XFN)

Un intento de robo a un policía terminó con un motochorro muerto y otro prófugo

A mediados de agosto, un efectivo de la Policía Bonaerense se enfrentó a los tiros este sábado con dos motochorros que intentaron robarle mientras circulaba por las calles de la localidad de San Justo, en el partido de La Matanza. La víctima, que se encontraba vestido de civil y acompañado por su hermana, respondió al ataque con su arma reglamentaria y mató a uno de los delincuentes.

El hecho se produjo en la esquina de Coronel Lynch y Anchoris, en la zona del barrio Villa Constructora. Según informaron fuentes policiales a Infobae, el oficial, que tiene rango de capitán y presta servicios en el gabinete antidrogas de la Departamental de Investigaciones de La Matanza, iba junto a su hermana en una motocicleta Twister 250 cuando dos ladrones armados interceptaron a ambos con fines de robo.

Tras verse rodeado, comenzó un forcejeo y todos cayeron al suelo. En ese momento, los asaltantes sacaron un arma y dispararon. El efectivo policial extrajo su pistola y respondió. Uno de los atacantes quedó tendido en el asfalto, con el casco puesto, mientras que el otro escapó a pie. La moto utilizada por los delincuentes, que había sido robada y tenía pedido de secuestro, quedó abandonada en el lugar.

El policía sufrió una herida en la pierna, aunque se encuentra fuera de peligro: las fuentes indicaron a este medio que está en buen estado de salud. Personal de la Policía Científica trabajó en la escena para recopilar pruebas. El caso quedó en manos del fiscal Adrián Arribas, titular de la Unidad Fiscal de Homicidios de La Matanza, quien también estuvo trabajando en el lugar.

Mientras que su cómplice sigue prófugo y es buscado por las autoridades, el ladrón fallecido quedó tendido en la calle junto a su arma y la moto robada. Vecinos se acercaron para conocer qué había sucedido y poco después las fotos del cuerpo comenzaron a circular en redes sociales.