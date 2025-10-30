Las conjeturas, el repuesto del lavarropas y el formateo del celular: la defensa de la mujer de Sotacuro Lazáro, presa por el triple femicidio

Mónica Mujica y Víctor Sotacuro Lázaro

Mónica Débora Mujica, la pareja de Víctor Sotacuro Lázaro, la novena detenida por el triple femicidio de Florencio Varela, se negó a declarar cuando la indagaron los fiscales de UFI de Homicidios de La Matanza. Sin embargo, este jueves pidió comparecer ante Carlos Arribas, Claudio Fornaro y Diego Rulli para realizar un descargo por escrito en el que buscó despejar sospechas sobre su participación y la de su entorno: “Suelo hacer conjeturas rápidas”, dijo.

También solicitó medidas urgentes para garantizar el contacto de sus hijos con sus tías.

El testimonio de Mujica se centró en desmentir cualquier tipo de contradicción en sus declaraciones previas, cuando fue testigo del caso, y en aclarar que no existe conflicto de intereses con otros involucrados, como su esposo y su sobrina, Florencia Ibánez, los dos presos por los femicidios de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi, y que también se presentaron este jueves ante los fiscales.

En su exposición, la mujer admitió que pudo haberse confundido en los horarios de ciertos mensajes, pero insistió en que la justicia puede verificar los datos en su celular: “Ustedes pueden comprobarlo con mi teléfono, capaz él me mandó más temprano y me llegó tarde, no lo sé, pero pido todas las medidas necesarias para que se compruebe los horarios de los mensajes”.

De este modo, buscó despejar dudas sobre la veracidad de su relato respecto a los movimientos de su esposo en el contexto de los pedidos de “El Loco” David Gustavo Morales Huamani, de 36 años y prófugo, una de las piezas en la reconstrucción de los hechos.

La declaración también abordó la compleja red de relaciones entre los distintos protagonistas del caso. Mujica relató que, en la madrugada de los hechos, recibió información de su pareja sobre el destino de dos chicos, aunque reconoció que pudo haber malinterpretado el mensaje debido al cansancio y la confusión del momento.

Aclaró que las referencias a barrios como la villa 1-11-14 y la villa 21 de Barracas respondían a lo que le transmitieron, y que para ella se trataba de un viaje habitual.

El Loco David, el prófugo que busca la justicia por el triple crimen narco

En otro tramo, explicó una aparente contradicción sobre los vehículos utilizados, señalando que, tras revisar la causa junto a sus abogados, comprendió que su declaración anterior sobre el uso de un Renault y luego un Volkwagen Fox no podía ser cierta, ya que esos autos estaban en poder de Alex Ydone, prófugo, y Florencia Ibáñez, presa.

En un intento por justificar ciertas inconsistencias, Mujica admitió que suele hacer conjeturas rápidas y que algunas de sus afirmaciones previas respondieron a ese impulso. No obstante, subrayó que la revisión de la causa permitirá demostrar que se trató solo de suposiciones personales.

La culpa la tiene El Loco David y Alex

Reconoció, además, que mintió junto a su esposo sobre un episodio en la escalera, justificando esa conducta en el temor y la presión que sentían: “Si mentimos entre los dos respecto a que nos agarraron en la escalera porque estaba en juego nuestra vida, porque estábamos muy asustados, David nos presionaba, y queríamos resguardo para nuestra familia, todo lo que hicimos fue en pos de cuidar la familia, por eso Víctor se fue (porque fue amenazado)”.

Los sospechosos dentro del Fox

La declaración de Mujica también incluyó acusaciones directas contra la ex de Alex Ydone, amante de Ibáñez, a quien calificó de mentirosa y de ostentar un nivel de vida incompatible con sus declaraciones de carencia económica. Sostuvo que se exhibe en redes sociales perfumes importados, cenas y viajes, y anticipó que sus abogados solicitarán informes a Migraciones para verificar sus ingresos y egresos del país.

En contraste, describió su propia situación económica como precaria, señalando que ni siquiera posee lavarropas y que debe recurrir a familiares para lavar la ropa: “No tenemos ni para comprar el repuesto del lavarropas (que también había sido dado por un amigo, que era viejito, pero servía)”.

Reiteró que sus sospechas surgieron recién a partir del miércoles posterior a los hechos, y que hasta ese momento no había advertido nada extraño en la ropa o el calzado de Víctor. Insistió en su inocencia y en que se enteró del asesinato de las jóvenes por televisión, al igual que el resto del país.

Alex Ydone. Prófugo

Aportó un dato relevante sobre el teléfono de Víctor, al afirmar que fue formateado por orden de Alex Ydone, quien se lo había vendido un mes antes del hecho: “El celular de Víctor fue formateado por orden de Alex, porque él se lo vendió un mes antes del hecho”.

Finalmente, Mujica reiteró su pedido para que se habiliten visitas urgentes entre sus hijos y sus tías.