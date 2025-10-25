Realizaron un allanamiento clave por el ataque al hospital de Rosario, tras la detención de cuatro sospechosos

Los elementos secuestrados serán peritados en los próximos días (X: @MuniRosario)

El hallazgo de teléfonos celulares e indumentaria presuntamente relacionados con el ataque armado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) de Rosario representó un avance significativo en la investigación que encabeza el fiscal Franco Tassini.

El procedimiento se llevó a cabo durante la noche del jueves y estuvo a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI) y los grupos de irrupción, ambos bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe. En esta oportunidad, los puntos de interés fueron varios domicilios ubicados en Dean Funes al 4400, Felipe Moré al 4300 y en el área de las vías férreas del barrio Triángulo.

Según explicaron las autoridades, los allanamientos permitieron el secuestro de material de interés para la causa, entre los que se destacan los dispositivos móviles y prendas de vestir que podrían estar directamente vinculados con el hecho ocurrido el jueves 16 de octubre.

De acuerdo con la información publicada por Rosario3, En esa fecha, dos individuos a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra una parte del hospital público, aunque no se reportaron heridos como resultado del ataque.

Por la causa, ya hay cuatro detenidos

Recientemente, la causa sumó a un nuevo detenido, luego de que un adolescente de 16 años se entregara voluntariamente. El joven, señalado como presunto autor material de los disparos efectuados hace una semana contra el centro de salud, acudió sin la asistencia de un abogado a la oficina de la unidad fiscal especializada en responsabilidad juvenil y manifestó su decisión de ponerse a disposición de las autoridades.

El fiscal Tassini había ordenado previamente el allanamiento de cinco domicilios vinculados al entorno familiar del menor. De hecho, la Policía de Investigaciones había intentado localizarlo el miércoles anterior mediante diversos operativos, aunque sin éxito. Finalmente, el adolescente optó por entregarse el jueves al mediodía.

Según los elementos reunidos en la investigación, el menor habría ocupado el lugar de acompañante en la motocicleta desde la que se efectuaron los disparos contra el hospital, específicamente sobre el ala ubicada en la calle Crespo.

Antes de abrir fuego, el sospechoso habría arrojado una nota dirigida a Dylan Lautaro Cantero, hijo de Máximo Ariel “El Viejo” Cantero, fundador histórico de la organización criminal Los Monos. El sucesor del jefe narco había permanecido internado en el hospital el día anterior, tras resultar herido de bala en una pierna durante un ataque en el barrio La Granada.

El mensaje dejado por los atacantes, incautado por la PDI, decía: “Dylan Cantero, no batas la cana”. Además del papel, los agentes recogieron seis vainas servidas en el lugar, tomaron declaraciones a testigos y analizaron las grabaciones de las cámaras de videovigilancia de la zona, siguiendo instrucciones del Ministerio Público de la Acusación.

La zona en donde fue baleado el hijo de "El Viejo" Cantero

En el expediente, el fiscal ya había dispuesto la detención de tres personas que, al día siguiente del ataque, fueron sorprendidas mientras intentaban incendiar una parte de la motocicleta utilizada en la balacera. El vehículo, parcialmente desguazado, fue hallado en boulevard Seguí y las vías del ferrocarril.

Por esto, el Ministerio Público de la Acusación solicitó que los cuatro detenidos —el adolescente y los tres implicados en el intento de destrucción de la moto— comparezcan en una audiencia imputativa conjunta. Esta instancia podría realizarse en el Centro de Justicia Penal este sábado, si así lo determina la Oficina de Gestión Judicial. Aún restaría identificar al conductor de la motocicleta empleada en el ataque y, eventualmente, al instigador del atentado, en el que no se registraron personas heridas.

El atentado contra el centro médico se cree que surgió como consecuencia de la balacera contra Cantero. Según reconstruyeron las autoridades, cuatro atacantes dispararon en su contra desde un vehículo color blanco.

De acuerdo con el testimonio de la madre de Dylan, estos dispararon desde la intersección de Caña de Ámbar y el Pasaje 512. Allí, los efectivos encontraron dos vainas servidas, manchas de sangre y daños de bala en una de las viviendas de la cuadra.