Estuvo tres años preso por una causa de abuso sexual y un jurado popular lo absolvió

Un jurado popular en los tribunales de La Plata declaró no culpable a un hombre acusado de abuso sexual agravado

Un jurado popular en los tribunales de La Plata declaró no culpable a un hombre acusado de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo paterno, tras más de 3 años de permanecer bajo prisión preventiva. El veredicto cerró definitivamente la causa y permitió la inmediata liberación del acusado, cuya identidad se mantiene reservada.

El proceso judicial se había iniciado en la localidad bonaerense de Lobos, perteneciente al Departamento Judicial de la capital provincial, a raíz de una denuncia por abuso sexual. Desde el inicio de la investigación, el imputado permaneció bajo prisión preventiva, una medida que se extendió durante todo el proceso de instrucción y hasta la celebración del juicio oral.

Según informó el medio local 0221, durante el debate oral, que se extendió a lo largo de varias jornadas, se presentaron testimonios y pruebas que resultaron insuficientes para sostener la acusación. Entre los testimonios, la madre de la niña declaró en contra del acusado, pero otros testigos desmintieron sus afirmaciones. Uno de ellos incluso aseguró que la mujer se había comunicado con él durante el juicio para pedirle que declarara falsamente.

La defensa, encabezada por la representante oficial Gladys López, titular de la Defensoría Oficial N.º 22 y especialista en juicios por jurados, sostuvo durante todo el proceso que su defendido era inocente y que no existían elementos objetivos que permitieran mantener la acusación.

Finalmente, el jurado popular deliberó durante más de dos horas antes de pronunciar su veredicto, que resultó inapelable y definitivo.

La absolución en este tipo de procesos implica que, una vez declarado “no culpable” por un jurado ciudadano, el acusado queda definitivamente absuelto y no puede volver a ser juzgado por los mismos hechos. De este modo, el caso quedó cerrado en forma definitiva.

El juicio por jurados fue implementado en la provincia de Buenos Aires en 2015 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El juicio por jurados, implementado en la provincia de Buenos Aires desde 2015 a partir de la Ley 14.543, constituye una modalidad de participación ciudadana en la administración de justicia penal. Está reservado para delitos graves con penas superiores a 15 años de prisión, como homicidios o abusos sexuales agravados. El jurado se compone de doce titulares y seis suplentes, seleccionados por sorteo público entre los vecinos del distrito judicial correspondiente.

Durante el proceso, los jurados escuchan las pruebas, los alegatos de las partes y las instrucciones del juez técnico, quien dirige el debate y resuelve cuestiones legales, pero no interviene en la votación del veredicto. Para dictar un fallo de culpabilidad, la ley exige una mayoría calificada de al menos diez votos afirmativos de los doce integrantes. En cambio, para declarar a una persona no culpable, basta con una mayoría simple o unánime de votos negativos.

Estuvo 15 meses preso acusado de abusar de una alumna y fue absuelto

Un caso similar se registró meses atrás, cuando un docente de la provincia de Salta fue absuelto de una causa por abuso. Se trata de Benicio Cuellar, un maestro bilingüe de 52 años, quien recuperó en los últimos días su libertad tras haber estado detenido durante 15 meses. Las acusaciones en su contra nunca pudieron probarse.

La denuncia había sido presentada a fines de 2023. El docente fue arrestado meses después, en febrero de 2024. Sin embargo, todo cambió durante el juicio que se desarrolló la semana pasada.

El proceso terminó con un fallo absolutorio dictado por el Tribunal de Juicio Sala II que lo juzgó, basándose en el beneficio de la duda. Así lo confirmaron fuentes judiciales a Infobae, aunque no dieron más detalles del veredicto.

Durante todo ese tiempo, Cuellar permaneció privado de su libertad mientras su familia intentaba demostrar su inocencia. La acusación había sido muy grave: abuso sexual con acceso carnal agravado por la condición de encargado de la educación y coacción en contexto de género. Según el expediente, la supuesta víctima era una alumna de 13 años del mismo establecimiento educativo donde Cuellar daba clases.