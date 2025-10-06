Crimen y Justicia

Atraparon a la salida de una fiesta a un joven que era buscado desde marzo por un crimen en Rosario

La víctima murió apenas llegó al hospital, con tres heridas de bala. Lo atacaron a tiros desde un vehículo cuando circulaba en una moto

El sospechoso de 20 años
El sospechoso de 20 años fue detenido a la salida de una fiesta (Google Maps)

La Policía de Rosario detuvo este fin de semana a un joven que era buscado desde hacía varios meses por el crimen de un hombre, cometido en marzo de este año el barrio Industrial de la ciudad. Lo atraparon a la salida de una fiesta privada cuando se encontraba acompañado de varias personas.

La detención fue efectuada por la Unidad de Capturas de Alto Perfil de la Policía de Investigaciones (PDI) en un operativo policial que se desplegó en la zona noroeste de Rosario. Allí, lograron atrapar a Y. D., de 20 años, quien tenía un pedido de captura por el asesinato de Agustín Gabriel Rosales. El procedimiento se realizó por orden de la Fiscalía de Homicidios Dolosos, encabezada por el fiscal Patricio Saldutti, quien investiga el caso.

Según reportó Rosario3, el sospechoso fue interceptado en la calle Juan José Paso al 5300, en el momento en que abandonaba el evento y pretendía subir a un vehículo en compañía de una mujer. Los agentes lograron identificarlo en las inmediaciones del salón de fiestas, donde se llevaba a cabo una reunión a la que asistían individuos vinculados al conocido clan Riquelme.

La Unidad de Capturas de Alto Perfil (UCAP) de la PDI organizó varios operativos de observación previamente y, al momento que Y. D. intentó abordar el automóvil, los efectivos lo interceptaron en la vía pública. Finalmente, fue trasladado a dependencias de Investigaciones, quedando a disposición de la Justicia de Santa Fe.

El joven tenía un pedido de captura vigente por una balacera que terminó con la vida de Rosales la noche del 21 de marzo, en la intersección de French y el pasaje San Gerónimo al noroeste de la ciudad de Rosario. La víctima, de 26 años, se desplazaba en una motocicleta Honda Wave blanca cuando fue interceptado por un grupo de personas que se movilizaba desde otro vehículo, que se le acercó y lo atacó.

La escena del crimen de
La escena del crimen de Milán al 2100, en donde mataron a Rosales

La información de la División de Homicidios de la PDI, a la que pudo acceder Infobae en aquel entonces, detalló que Rosales recibió disparos en el tórax, la cadera y la axila derecha. El ataque ocurrió cerca de la medianoche, y Rosales llegó a ser asistido y trasladado por personal sanitario del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde falleció minutos después debido a las heridas que le provocaron los disparos.

Esa noche los peritos recolectaron tres vainas servidas calibre 9 milímetros de la escena, aunque no pudieron obtener información adicional debido a la falta de cámaras en la zona y la ausencia de testigos. Adicionalmente, el cuerpo de Rosales fue enviado al Instituto Médico Legal de Rosario para la autopsia.

La noche anterior al crimen, se produjo otro homicidio poco después de las 3 de la madrugada en la calle Milán, entre boulevard Oroño y Balcarce. Según la investigación, dos personas armadas a bordo de una motocicleta se aproximaron a Martín Ríos y a C. A. —quienes también circulaban en moto— y efectuaron varios disparos.

Ríos perdió la vida en el lugar debido a lesiones en la zona lumbar, dorsal y el costado izquierdo del tórax. Los efectivos policiales incautaron seis vainas calibre 9 milímetros que fueron remitidas para análisis pericial. La joven que acompañaba a Ríos resultó herida y recibió atención médica por parte de un equipo de emergencias, que concurrió tras el aviso. Luego fue trasladada de urgencia al HECA, donde permaneció varios días internada. El modus operandi para atacar a la pareja fue similar al cometido contra Rosales, quien también circulaba en una motocicleta

Por indicación de la Fiscalía de Homicidios Dolosos, el detenido continuará en custodia en dependencias de la PDI hasta la disposición judicial para su posible traslado al sistema penitenciario.

