Se entregó un adolescente de 16 años señalado como autor de la balacera al hospital de Rosario

Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez

Un adolescente de 16 años se entregó en el mediodía de este jueves ante la Justicia de Santa Fe tras haber sido allanado cinco domicilios de su círculo familiar en Rosario. El menor está sindicado en la investigación que lleva adelante el fiscal Franco Tassini como el presunto autor material de los disparos contra el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, ocurrido hace exactamente siete días.

El sospechoso había sido buscado sin éxito este miércoles en operativos que realizó la Policía de Investigaciones. En las últimas horas, sin compañía de abogado, ingresó en la oficina de la unidad fiscal especializada en responsabilidad juvenil y expresó que se ponía a derecho.

Por los indicios recolectados en la causa, el menor habría sido quien iba como acompañante en la moto desde la que se abrió fuego contra el hospital, sobre el ala que está por calle Crespo. Antes de tirar, el sospechoso arrojó una nota dirigida a Dylan Lautaro Cantero, hijo del fundador histórico de Los Monos Máximo Ariel “El Viejo” Cantero, quien había estado internado allí el día anterior tras una balacera en barrio La Granada, donde recibió un impacto en una pierna.

“Dylan Cantero, no batas la cana”, fue el mensaje dejado por los sicarios. El papel fue incautado por personal de la Policía de Investigaciones, que también levantó el material balístico –seis vainas servidas–, tomó testimonios y relevó las cámaras de videovigilancia de la zona por pedido del Ministerio Público de la Acusación.

En el legajo, el fiscal Tassini ya dejó detenidos a tres sospechosos que al día siguiente del ataque a tiros al Heca fueron encontrados prendiendo fuego una parte de la moto utilizada para la balacera, que estaba parcialmente desguazada, en boulevard Seguí y las vías del ferrocarril.

El lugar donde dispararon contra Dylan Cantero

Desde el Ministerio Público de la Acusación se solicitó que los cuatro detenidos, el menor y los tres aprehendidos por el incendio del vehículo, sean llevados juntos a una misma audiencia imputativa, que podría celebrarse en el Centro de Justicia Penal el próximo sábado si así lo dispone la Oficina de Gestión Judicial.

En la investigación resta establecer la identidad del conductor de la moto que sirvió de transporte para la balacera, y eventualmente el instigador del atentado en el que no hubo personas lesionadas.

El ataque a Dylan Cantero

Cantero resultó herido por disparos durante la tarde del miércoles pasado en el barrio La Granada, al sur de Rosario. Cuatro atacantes dispararon desde un vehículo blanco y los balazos alcanzaron en la pierna derecha al hijo de Máximo Ariel “Viejo” Cantero. El joven fue trasladado en taxi al HECA.

El tiroteo tuvo lugar poco después de las 18, en las inmediaciones de Caña de Ámbar al 1800. Al llegar al sitio, personal del Comando Radioeléctrico habló con Patricia Celestina Contreras, madre de Dylan y ex pareja de “Viejo” Cantero.

Según la mujer, los agresores transitaban en el automóvil y solo dispararon al llegar a la esquina con el Pasaje 512, dirigiendo los balazos contra su hijo, identificado como parte del clan Cantero.

Los oficiales hallaron dos vainas servidas, manchas de sangre y registraron daños de bala en la fachada de una vivienda vecina.

Dada la presencia de Dylan Cantero, la Unidad Regional II había determinado reforzar la seguridad alrededor del hospital, por lo que se preveía algún posible ataque como el ocurrido.

Se dispuso la presencia de efectivos del Grupo Táctico Multipropósito y del Grupo de Infantería de Respuesta Inmediata armados, estableciendo un perímetro sobre la manzana comprendida entre avenida Pellegrini y Vera Mujica.