Crimen y Justicia

Quedó preso el único acusado por el transfemicidio de Azul Semeñenko en Neuquén

La Justicia le dictó la prisión preventiva a Roberto Daniel Sánchez por el plazo de 8 meses. El juez consideró que existe evidencia contundente de un crimen motivado por el odio a la identidad de género

Roberto Daniel Sánchez, el único acusado y detenido por el transfemicidio de Azul Semeñenko en Neuquén, quedará preso luego de que la Justicia ordenara su prisión preventiva por el plazo de 8 meses.

Así lo determinó este martes el juez Juan Manuel Kees, quien hizo lugar al pedido de la Fiscalía tras considerar que hay pruebas contundentes contra el imputado.

En este sentido, también alegó que existen elementos para entender que la mujer trans de 49 años que fue encontrada envuelta en plástico en un canal de Neuquén fue asesinada en el marco de un ataque motivado por el odio a la identidad de género.

Antes de la resolución, Agustín García, jefe de los fiscales, brindó en conferencia de prensa algunos detalles de la investigación. Dijo que “la hipótesis central, por la cantidad y ubicación de las lesiones, es la de un crimen de odio”.

“En virtud de la investigación realizada y principalmente a través de los procedimientos que se llevaron a cabo el día sábado pasado, la fiscalía, en este caso la fiscal del caso, la doctora Guadalupe Inaudi, dispuso la detención de una persona en el marco de la investigación”, dijo el fiscal.

Y agregó: “Entendemos que el marco de pruebas de las evidencias que se han colectado hasta el momento es muy contundente y que van desde la existencia de cámaras, o sea, videofilmaciones, como así también haber encontrado a nuestro entender cuál fue el escenario en el que se produjo el crimen y el vehículo que ha sido secuestrado es el vehículo que se utilizó para el descarte del cuerpo de Azul Semeñenko horas después de haber cometido el crimen”.

Según comunicó el MPF, el cuerpo de la mujer trans fue hallado el pasado 15 de octubre en un canal en la zona de norte, en la ciudad de Neuquén. Estaba envuelto con una lona, y tenía ataduras alrededor.

De acuerdo al informe preliminar de autopsia que remitió el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial al MPF, la víctima sufrió heridas punzocortantes en la zona del tórax y brazos que le provocaron la muerte. También se constataron fracturas en la cara.

La detención del sospechoso se concretó este sábado gracias al trabajo coordinado de las fuerzas policiales y periciales durante toda la jornada. Según explicaron fuentes oficiales de la investigación, se había solicitado el allanamiento en una vivienda de la calle Copahue, ubicada en el barrio Belgrano.

Durante el operativo, los investigadores realizaron diversos hallazgos en el inmueble y en la camioneta, elementos que resultaron determinantes para el caso. Los mismos resultaron suficientes para que el sospechoso fuera demorado, aunque no se dieron indicios de qué tipo de material se trataría.

El hermano de Azul Semeñenko,
El hermano de Azul Semeñenko, la mujer trans hallada muerta en Neuquén

García informó que la audiencia de formulación de cargos, prevista inicialmente para este lunes, se postergó debido a un pedido de prórroga de la defensa del acusado que asumió el domingo por la noche. El letrado dijo que el objetivo del pedido era poder interiorizarse de la causa.

En tanto, el Tribunal Superior de Justicia informó que según resolvió el Juez de turno, Cristian Piana, concedió la solicitud del defensor y postergó la audiencia de formulación de cargos por 24 horas.

El caso

Después de haber estado casi tres semanas desaparecida, el hallazgo del cuerpo de Azul se produjo en un canal perteneciente al barrio Valentina Norte Rural. Pese a que la mujer había sido buscada intensamente por la Policía provincial y la Unidad de Servicios Periciales del Poder Judicial, sus restos fueron hallados por una pareja que paseaba a sus perros.

Como consecuencia del estado de descomposición en el que se encontraba el cadáver, las tareas de extracción se dificultaron. Asimismo, confirmaron que la víctima había sido asesinada de múltiples puñaladas y, posteriormente, envuelta en plásticos antes de haber sido descartada.

Azul Semeñenko se desempeñaba en el área de Atención a la Víctima del gobierno provincial y había sido vista por última vez el 24 de septiembre. De acuerdo con las primeras averiguaciones que se hicieron, la mujer había concurrido a un turno médico esa tarde y al día siguiente no se había presentado a trabajar.

Según relató una de sus compañeras, esa jornada habían programado una actividad para celebrar los 30 años desde la creación del Centro de Atención a la Víctima en la Casa de Gobierno. Sin embargo, esta era de asistencia opcional, pero el viernes 26 de septiembre volvió a ausentarse en la oficina, lo que disparó las alarmas en el sector.

Movilización para pedir justicia por
Movilización para pedir justicia por la mujer asesinada

“Azul es una mujer muy responsable con su trabajo y de avisar si faltaba”, aseguró la mujer, que participó de las actividades que se realizaron en el centro neuquino estas semanas para reclamar por su aparición con vida. Asimismo, desde su entorno aseguraron que se encontraban preocupados, porque se conoció que había dejado las hornallas prendidas en su casa.

En paralelo, una unidad policial analizó los registros telefónicos y los reportes de las compañías de comunicación en busca de nuevos indicios.

Según los datos oficiales, el último impacto de antena del celular de la víctima se registró el 26 de septiembre a las 4:20 de la madrugada, en la zona de Chocón y Paimún, antes de que el dispositivo quedara inactivo y se apagara. Por esto, la búsqueda se centró en los alrededores del río Limay.

Un can especializado colaboró en las recorridas, mientras bomberos y equipos de seguridad trabajaron tanto en tierra como en el agua, con patrullajes en embarcación semirrígida y labores de buceo en el río. No obstante, ninguno de esos procedimientos habían arrojado resultados positivos.

