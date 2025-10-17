Crimen y Justicia

Detuvieron dos veces a un hombre en Córdoba en menos de 12 horas

Ocurrió en la localidad de Morteros. Primero fue apresado por realizar disturbios en la calle con una navaja, más tarde fue demorado por intentar robarle a una mujer en el colectivo

Guardar
El hombre de 35 años
El hombre de 35 años que fue detenido dos veces en el mismo día en la localidad cordobesa de Morteros I (El Doce.tv)

La localidad de Morteros, en Córdoba, experimentó una jornada inusual tras la detención en dos ocasiones de un hombre de 35 años, originario de Santiago del Estero, por diferentes incidentes relacionados con disturbios, portación de armas y tentativa de robo. Todo sucedió en menos de 12 horas.

El primer incidente se produjo cuando comerciantes solicitaron asistencia debido a la actitud intimidatoria del hombre, quien portaba cuchillos tipo navaja y mostraba un comportamiento hostil dentro de los locales.

Según informó el portal El Doce.tv, la intervención tuvo lugar en la Terminal de Ómnibus de Morteros, donde los efectivos lograron interceptarlo, reduciéndolo sin registrarse heridos ni daños materiales. El hombre fue trasladado a la sede policial y quedó a disposición de las autoridades por infracción al Código de Convivencia Ciudadana.

La situación se repitió en la madrugada del jueves. Un chofer de la empresa Transporte Morteros solicitó ayuda inmediata después de que una pasajera lo alertara de un intento de robo en pleno trayecto. La mujer, de 74 años, relató a las autoridades que el mismo hombre, que horas antes había causado disturbios en la ciudad, intentó arrebatarle la cartera.

De acuerdo con el informe policial, los agentes llegaron al lugar y reconocieron al sospechoso, quien evidenciaba signos de exaltación y se resistió activamente a la detención. Finalmente, lograron reducirlo y trasladarlo nuevamente a la comisaría.

Según confirmaron fuentes policiales, el detenido fue notificado de su nueva situación judicial, quedando alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Morteros bajo la acusación de tentativa de robo y resistencia a la autoridad. La víctima del intento de hurto no resultó con lesiones y pudo recuperar sus pertenencias en el momento.

Voceros de la Fiscalía de Instrucción detallaron que el detenido continuaba alojado en sede policial a la espera de las medidas procesales previstas por la Justicia provincial.

El Código de Convivencia Ciudadana prevé sanciones administrativas por la portación de armas blancas y alteraciones del orden público, mientras que los delitos de tentativa de robo y resistencia a la autoridad constituyen infracciones penales, que implican gestiones ante el Poder Judicial y pueden derivar en prisión preventiva dependiendo de los antecedentes y la gravedad de los hechos.

Ahora el detenido se encuentra
Ahora el detenido se encuentra alojado en una dependencia policial (Policía de Córdoba)

Capturaron a cinco miembros de la banda que robó tres casas en una hora

Tras una investigación iniciada para ubicar a los responsables de un raid delictivo en Avellaneda y Lanús, las autoridades confirmaron la detención de otros cinco integrantes de la banda que asaltó tres viviendas en menos de una hora en junio de este año. En recientes allanamientos realizados en Lanús y Almirante Brown, los investigadores arrestaron a D. O. (38)L. L. (25)P. M. (33)O. S. (19) e I. U. (25); además, incautaron diversos elementos relacionados con la causa.

Entre los detenidos, se verificó que P. M., de 33 años, tenía una orden de captura activa emitida por el Tribunal Oral Criminal 2 de La Plata por robo agravado. Por su parte, O. S., de 19 años, continuaba privado de libertad en la Alcaidía N° 56-Virrey del Pino por el mismo delito, mientras que I. U. estaba alojado en la Unidad Penitenciaria Federal 2 de Marcos Paz, cumpliendo detención por robo y a disposición de la Fiscalía Correccional de Saavedra, dirigida por el Dr. Campagnoli, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De acuerdo con información a la que pudo acceder Infobae, durante los operativos se secuestraron tres vehículos: un Audi A4, una camioneta Renault Kangoo y un Peugeot 208, todos señalados en la orden de captura liberada por la UFI N°5 de Avellaneda-Lanús, a cargo del fiscal Martín Rodríguez.

El resto de los elementos incautados y ahora a disposición de la Justicia incluyeron un pasamontañas, guantes, cinta adhesiva y un chip de teléfono celular. También se confirmó la existencia de USD 38, además de 1.609.950 pesos en efectivo.

Temas Relacionados

hombredetenidodos vecesmismo díaMorterosCórdoba

Últimas Noticias

Cayó un joven que estaba prófugo desde enero por matar a puñaladas a un adolescente tras una absurda discusión

“¿Qué mirás mal?”, fue la frase que comenzó la pelea entre dos jóvenes que terminó de la peor manera. La víctima, Agustín Di Prinzio, salió en defensa de su hermano, pero los atacantes estaban armados

Cayó un joven que estaba

Simuló ser un repartidor, arrastró a una mujer y le robó en plena calle de La Plata

El episodio ocurrió en la calle 49 entre 29 y 30, en el barrio de La Loma y fue registrado por una cámara de seguridad de la casa de un vecino. El sospechoso no fue identificado hasta el momento

Simuló ser un repartidor, arrastró

El dolor del hermano de Azul Semeñenko, la mujer trans hallada muerta en Neuquén: “Sabía que no estaba viva”

Según la autopsia, sufrió heridas punzocortantes en la zona del tórax y brazos. El caso se investiga como un transfeminicidio. El último contacto que los familiares y amigos tuvieron con ella fue el 25 de septiembre

El dolor del hermano de

Dictaron prisión preventiva para el conductor que estuvo cuatro meses prófugo tras atropellar y matar a dos músicos

El hombre de 28 años está acusado de “doble homicidio culposo agravado” y de fugarse sin asistir a las víctimas, en Melchor Romero

Dictaron prisión preventiva para el

El mensaje mafioso para el hijo del fundador de la banda narco Los Monos tras la balacera al hospital de Rosario

Los dos gatilleros que dispararon contra el HECA esta tarde arrojaron un papel que fue incautado por la Policía de Investigaciones. El texto era para Dylan Cantero, que estaba internado allí tras ser herido en un ataque

El mensaje mafioso para el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuentas remuneradas: cuáles son las

Cuentas remuneradas: cuáles son las billeteras que subieron las tasas y pagan hasta 75% anual a sus clientes

Anna Cohen: “Todavía hay mucha volatilidad financiera, no es momento de saber cuál es el dólar de equilibrio”

Ordenaron cubrir un tratamiento de fertilización asistida adicional a los tres previstos por la norma

“La estrategia china de captura de élites y su impacto para la Argentina”: el libro que explica el avance del gigante asiático en el país

Luis Galli, presidente de Newsan: “Al corto plazo lo tenemos que administrar, gerenciar y navegar, tenemos que mirar más allá”

INFOBAE AMÉRICA
Witkoff reiteró el compromiso de

Witkoff reiteró el compromiso de EEUU con la repatriación de los cuerpos de los rehenes: “Confío en que todos volverán”

El Mercosur y la India acordaron un plazo de un año para negociar la ampliación del acuerdo de preferencias arancelarias

Orbán aseguró que Budapest “está preparada” para la histórica cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin

Bolivia inicia el período de “silencio electoral” y se prepara para el balotaje entre Rodrigo Paz y Jorge “Tuto” Quiroga

Sarlo para multitudes: un desafío que valió la pena

TELESHOW
Mel Brizuela y Harry Potter,

Mel Brizuela y Harry Potter, el libro que marcó su vida: “Cuando me sentía diferente, fue mi compañía”

El error de Luis Ventura en MasterChef que provocó las críticas del jurado: “Escupiste el ñoqui”

Mario Pergolini recordó el día que Lionel Messi le dedicó una lapidaria frase: “Sos horrible”

Dos amigas, un diagnóstico de leucemia y una historia de solidaridad en Buenas noches, familia

La Joaqui se emocionó en MasterChef Celebrity al recordar su infancia en Costa Rica: “Viví ahí hasta los 15 años”