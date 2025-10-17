Detuvieron dos veces a un hombre en Córdoba en menos de 12 horas

El hombre de 35 años que fue detenido dos veces en el mismo día en la localidad cordobesa de Morteros I (El Doce.tv)

La localidad de Morteros, en Córdoba, experimentó una jornada inusual tras la detención en dos ocasiones de un hombre de 35 años, originario de Santiago del Estero, por diferentes incidentes relacionados con disturbios, portación de armas y tentativa de robo. Todo sucedió en menos de 12 horas.

El primer incidente se produjo cuando comerciantes solicitaron asistencia debido a la actitud intimidatoria del hombre, quien portaba cuchillos tipo navaja y mostraba un comportamiento hostil dentro de los locales.

Según informó el portal El Doce.tv, la intervención tuvo lugar en la Terminal de Ómnibus de Morteros, donde los efectivos lograron interceptarlo, reduciéndolo sin registrarse heridos ni daños materiales. El hombre fue trasladado a la sede policial y quedó a disposición de las autoridades por infracción al Código de Convivencia Ciudadana.

La situación se repitió en la madrugada del jueves. Un chofer de la empresa Transporte Morteros solicitó ayuda inmediata después de que una pasajera lo alertara de un intento de robo en pleno trayecto. La mujer, de 74 años, relató a las autoridades que el mismo hombre, que horas antes había causado disturbios en la ciudad, intentó arrebatarle la cartera.

De acuerdo con el informe policial, los agentes llegaron al lugar y reconocieron al sospechoso, quien evidenciaba signos de exaltación y se resistió activamente a la detención. Finalmente, lograron reducirlo y trasladarlo nuevamente a la comisaría.

Según confirmaron fuentes policiales, el detenido fue notificado de su nueva situación judicial, quedando alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Morteros bajo la acusación de tentativa de robo y resistencia a la autoridad. La víctima del intento de hurto no resultó con lesiones y pudo recuperar sus pertenencias en el momento.

Voceros de la Fiscalía de Instrucción detallaron que el detenido continuaba alojado en sede policial a la espera de las medidas procesales previstas por la Justicia provincial.

El Código de Convivencia Ciudadana prevé sanciones administrativas por la portación de armas blancas y alteraciones del orden público, mientras que los delitos de tentativa de robo y resistencia a la autoridad constituyen infracciones penales, que implican gestiones ante el Poder Judicial y pueden derivar en prisión preventiva dependiendo de los antecedentes y la gravedad de los hechos.

Ahora el detenido se encuentra alojado en una dependencia policial (Policía de Córdoba)

Capturaron a cinco miembros de la banda que robó tres casas en una hora

Tras una investigación iniciada para ubicar a los responsables de un raid delictivo en Avellaneda y Lanús, las autoridades confirmaron la detención de otros cinco integrantes de la banda que asaltó tres viviendas en menos de una hora en junio de este año. En recientes allanamientos realizados en Lanús y Almirante Brown, los investigadores arrestaron a D. O. (38), L. L. (25), P. M. (33), O. S. (19) e I. U. (25); además, incautaron diversos elementos relacionados con la causa.

Entre los detenidos, se verificó que P. M., de 33 años, tenía una orden de captura activa emitida por el Tribunal Oral Criminal 2 de La Plata por robo agravado. Por su parte, O. S., de 19 años, continuaba privado de libertad en la Alcaidía N° 56-Virrey del Pino por el mismo delito, mientras que I. U. estaba alojado en la Unidad Penitenciaria Federal 2 de Marcos Paz, cumpliendo detención por robo y a disposición de la Fiscalía Correccional de Saavedra, dirigida por el Dr. Campagnoli, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De acuerdo con información a la que pudo acceder Infobae, durante los operativos se secuestraron tres vehículos: un Audi A4, una camioneta Renault Kangoo y un Peugeot 208, todos señalados en la orden de captura liberada por la UFI N°5 de Avellaneda-Lanús, a cargo del fiscal Martín Rodríguez.

El resto de los elementos incautados y ahora a disposición de la Justicia incluyeron un pasamontañas, guantes, cinta adhesiva y un chip de teléfono celular. También se confirmó la existencia de USD 38, además de 1.609.950 pesos en efectivo.