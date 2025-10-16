La reunión previa al triple femicidio de Florencio Varela y el recorrido de los vehículos involucrados en el caso

Imagen de la reunión que se produjo en la esquina de Avenida Cobo y Crespo

Cerca de las 21 del 19 de septiembre, poco antes de que las tres víctimas del triple femicidio narco subieran a la Chevrolet Tracker blanca que las llevó hasta la casa de Florencio Varela, donde después las mataron; se dio una reunión clave para los investigadores del caso.

El encuentro ocurrió en la esquina de Avenida Cobo y Crespo del barrio porteño de Parque Chacabuco, a solo cuatro cuadras del garaje de la calle Mom al 2200, donde la banda implicada guardaba algunos de los vehículos que aparecen señalados en la causa.

A esa reunión se acercaron cinco hombres, entre ellos Víctor Sotacuro Lázaro, identificado por los registros de cámaras de seguridad como el hombre que vestía bermuda celeste o cian y remera, gorra y zapatillas de color blanco. El presunto remisero diría en la causa que los otros eran ‘El Loco’ David, Alex Ydone Castillo, ‘Pequeño J’ y “un argentino”.

Según un informe, al cual accedió Infobae, Sotacuro se había acercado a la zona un rato antes, moviéndose en un Renault 19 gris desde la zona de Villa Soldati.

Sotacuro vestía esa noche una bermuda celeste y remera blanca. En esta imagen se lo observa yendo al garage donde se guardaban los vehículos

Uno de los hombres que participaron del encuentro

Ese coche (reconocido por el óxido en el capot, varios stickers pegados en forma de “L” invertida en el parabrisas del lado del acompañante, vidrios polarizados y la luz trasera de posición del lado derecho sin funcionar, además de la patente) lo dejó estacionado frente al mencionado garaje, donde se habría subido a la camioneta Tracker junto a otro hombre para ir desde allí al punto de encuentro.

Otro de los asistentes habría llegado a bordo de un Chevrolet Cruze negro, mientras que un tercer participante -Alex Ydone Castillo- se movilizó en el Volkswagen Fox blanco con techo negro que, posteriormente, condujo Sotacuro hasta Florencio Varela.

El último apareció luego del resto, caminando por la zona y modificando su ropa durante los movimientos previos, con un paso por el interior de la Villa 1-11-14.

Otro de los que concurrió a la reunión

El encuentro duró unos pocos minutos

La reunión fue corta. Los hombres intercambiaron un objeto (algo que no se llegó a distinguir en las filmaciones y que se lo llevó el hombre que se había cambiado la ropa) y conversaron cerca de tres minutos hasta que decidieron retirarse.

Terminado el encuentro, dos de los participantes subieron a la Tracker blanca, mientras que Sotacuro y otro hombre -Ydone según los testimonios- se retiraron en el VW Fox. Todo ello quedó registrado por las cámaras de seguridad.

La información se desprende del informe que tuvo como fin reconstruir el itinerario de cada uno de los cuatro rodados involucrados.

El último de los concurrentes se acercó al lugar a pie

El Renault 19, que antes de llegar al garaje recibió pasajeros y detuvo varias veces su marcha por desperfectos mecánicos o eventuales encuentros de Sotacuro con otras personas, permaneció estacionado frente al estacionamiento de Mom hasta la madrugada.

A las 6:10 del 20 de septiembre, el conductor y un acompañante se subieron y salieron en dirección al Bajo Flores. Se sospecha que quien estaba con Sotacuro era “El Loco” David, al menos de dichos del presunto remisero.

La Chevrolet Tracker estuvo estacionada cerca del punto de reunión, sobre el Pasaje La Galera, y después hizo recorridos por calles internas del barrio. Antes de partir rumbo a La Tablada, donde se subieron las tres jóvenes que luego serían asesinadas, a las 20:47 se detuvo en Avenida Cobo, entre Víctor Martínez y Hortiguera, donde subieron dos hombres.

El Renault 19 investigado

La Chevrolet Tracker a la que se subieron las víctimas

Por su parte, el Chevrolet Cruze también se repartió entre el garaje y los alrededores de Parque Chacabuco. Realizó movimientos con pasajeros que cambiaron de vehículo en al menos dos ocasiones, y se movilizó hacia el asentamiento El Pueblito, en Nueva Pompeya.

Estuvo allí detenido durante 11 minutos esperando a otro pasajero que se acercó en un Volkswagen Virtus de color gris oscuro y sin patente colocada. Finalmente, cruzó a territorio bonaerense por el Puente Pueyrredón.

El VW Fox fue registrado circulando por el microcentro porteño en las primeras horas de la noche, antes de dirigirse hacia el sur de la ciudad. El auto frenó en Crespo y Pasaje Ucacha alrededor de las 20:39, donde descendió al menos un hombre vestido con remera celeste.

El Chevrolet Cruze que también fue rastreado a través de las cámaras

El Volkswagen Virtus registrado en Nueva Pompeya

Después del encuentro en Avenida Cobo y Crespo, Sotacuro tomó el coche y, más tarde, junto a su sobrina Florencia Ibáñez y a Alex Roger Ydone Castillo -el prófugo apuntado como el dueño de la droga robada que habría motivado el crimen-, se dirigieron hacia Florencio Varela.

En la madrugada, el auto volvió a Capital, recorrió el Bajo Flores, se detuvo para dejar a Florencia y su acompañante, según declaró ella misma. Luego de un breve paso por el garaje de la calle Mom, regresó al conurbano hasta las 05:50, cuando las lectoras de patente lo captaron en el ingreso a la Ciudad.

Sotacuro y otro hombre (“El Loco” David) volvieron al estacionamiento y cambiaron otra vez de vehículo, llevándose el Renault 19.

El VW Fox que condujo Sotacuro

Florencia Ibáñez tras bajarse del VW Fox en el Bajo Flores

Si bien Celeste González Guerrero -una de las detenidas- lo había señalado como una figura de relevancia dentro de la banda, e incluso aseguró que lo vio llegar a la casa del horror junto a las tres víctimas, Sotacuro desmintió esos dichos y se desligó del hecho.

Dijo que su rol aquella noche fue solo de remisero, desconociendo el ataque planeado contra Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi. “Me usaron”, ratificó en su última presentación ante el fiscal Carlos Arribas.