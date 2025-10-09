Crimen y Justicia

Matías Ozorio quiere “aprovechar su tiempo en prisión”: pidió libros para leer durante su encierro

El supuesto ladero de Pequeño J está alojado en una prisión bonaerense con extremadas medidas de seguridad, por lo que no asiste a ningún taller ni realiza actividades. Quiere aprovechar su tiempo

Cecilia Di Lodovico

Cecilia Di Lodovico

Matías Ozorio, uno de los principales imputados por el triple femicidio narco de Florencio Varela, se aburre en prisión. Por ese motivo, solicitó al juez Fernando Pinos Guevara, titular del Juzgado de Garantías N°4 de La Matanza, que interviene en el caso, material literario para entretenerse mientras pasa el tiempo en la celda de una cárcel de máxima seguridad del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Sucede que el supuesto ladero de Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como Pequeño J, al igual que el resto de los detenidos por los crímenes de Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda del Castillo, está sometido a un régimen de extrema vigilancia debido a lo delicado de su situación: desde el inicio, sobrevuela la hipótesis de que una organización narco de peso haya ordenado las ejecuciones que llevó el grupo capturado casi en su totalidad.

Esa idea la robusteció Celeste Magalí González Guerrero este miércoles al ser indagada por el fiscal Adrián Arribas. Además de brindar detalles desconocidos de los asesinatos, la mujer que alquilaba la casa que se convirtió en el escenario de un macabro show, dio detalles de las operaciones de narcomenudeo que desplegaba en el barrio del sur del conurbano junto a su pareja, Miguel Villanueva.

Incluso, Guerrero estableció jerarquías que están siendo analizadas para una segunda instancia que pueda transitar la causa en el fuero federal. Tras la declaración, su abogado, Daniel Giaquinta, solicitó que se extremen las medidas de resguardo en el penal de Sierra Chica para preservar su seguridad.

El pedido, seguramente, encontrará eco en el SPB debido a que sus directivos son conscientes del riesgo que implica tener dentro de sus establecimientos a estos internos.

Volviendo al ex trader Ozorio, el régimen al que es sometido no le permite tener actividades de recreación, ni participar de talleres. Así lo señaló en un pedido que hizo su abogado, el defensor oficial Esteban Díaz, a cargo de la Unidad de Defensa Descentralizada N°13 Departamental.

A través de una nota dirigida al juez, a la que tuvo acceso Infobae, el presunto coautor de los homicidios manifestó su deseo de solicitar material literario y/o bibliográfico. Según indicó el abogado, “la lectura resultar para Ozorio una actividad productiva mientras dure su encierro”. De esta manera, el reo quiere “aprovechar su tiempo en detención”.

Luego de ser capturado en Perú, a donde se había fugado tras la difusión del caso en los medios, el supuesto cajero de la banda de Pequeño J fue expulsado de ese país y trasladado a la Unidad Penal Nº 30 de General Alvear, una cárcel de régimen cerrado.

Ozorio, de nacionalidad argentina, se negó a declarar y, por el momento, continúa en silencio acerca de lo que ocurrió entre la noche y madrugada del 19 de septiembre, cuando secuestraron, torturaron y asesinaron a las tres chicas de 20 y 15 años.

Por el momento, son nueve los detenidos. En tanto, llegó a Interpol la orden de captura internacional de dos hombres que fueron identificados en las últimas horas. Se trata de los prófugos David Gustavo Morales Huamani, alias “El Loco David” o “Tarta”, y de Manuel David Valverde Rodríguez, tío de Pequeño J. Ambos son ciudadanos peruanos y, deducen los investigadores, ya no estarían en el país.

