Crimen y Justicia

La Justicia fijó la fecha de inicio del juicio por el crimen del ex piloto de TC Carlos Garrido

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 determinó que serán cuatro jornadas entre el 27 y el 30 de abril de 2027

El crimen de Carlos Garrido,
El crimen de Carlos Garrido, ex piloto de Carreras asesinado en Mar del Plata ocurrió en la noche del 29 de abril de 2024

El caso por el homicidio del ex piloto de TC Carlos Garrido, ocurrido en abril de 2024 en su finca ubicada en el kilómetro 12,5 de la ruta 88 a 15 kilómetros de la ciudad de Mar del Plata, comenzará a juzgarse recién tres años después del crimen.

El debate oral se desarrollará en el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de Mar del Plata bajo la modalidad de juicio por jurados y se extenderá por cuatro jornadas previstas.

De acuerdo con la información del medio local 0223, las audiencias comenzarán el 27 de abril de 2027 y finalizarán, en teoría, el 30 del mismo mes. La fecha fue establecida tras una larga espera y comunicada este lunes por la Secretaría de Gestión Administrativa.

El juez Gustavo Fissore notificó la resolución al fiscal Alejandro Pelegrinelli, al abogado de la familia de la víctima, Maximiliano Orsini, a la defensa de Osvaldo Asebedo y al propio acusado. Según alegó la Justicia, la demora en el inicio del proceso se debe a los pasos previos necesarios para convocar a un juicio por jurados.

Asebedo, casero de la finca, llegará al juicio bajo prisión preventiva. La medida fue dispuesta a pedido de la Unidad Funcional de Instrucción N°5, tras considerarse que existían elementos de prueba suficientes para ubicarlo como autor penalmente responsable del crimen de Garrido.

Según la reconstrucción de la Fiscalía, la noche del 29 de abril de 2024, Asebedo sorprendió por la espalda al ex piloto, cuando regresaba a su hogar. Lo atacó con un elemento contundente, golpeándolo en la cabeza y provocándole un gran hematoma bitemporal y occipital, con fracturas múltiples que derivaron en el fallecimiento pocos minutos después.

Luego del ataque, la Fiscalía sostiene que el imputado modificó la escena del hecho durante una hora: prendió fuego al vehículo Citroën C4 de la víctima, que fue encontrado calcinado en un camino adyacente, y se autoinfligió lesiones para simular haber sido también víctima de un robo. Pasadas las diez y media de la noche, pidió ayuda a un vecino, quien llamó al 911.

La propiedad en la que
La propiedad en la que ocurrió el crimen ubicada en el kilómetro 12,5 de la ruta 88 a 15 kilómetros de la ciudad de Mar del Plata (Foto: 0223)

Los primeros oficiales que intervinieron notaron discrepancias entre las lesiones sufridas por la víctima y las que presentaba Asebedo. En ese sentido, las autoridades pudieron comprobar que los golpes propinados a Garrido fueron letales, mientras que el casero solo tenía una herida leve en la mano y un insignificante magullón en el rostro.

El análisis del terreno mostró que había marcas de arrastre cerca del cuerpo de Garrido, por lo que se sospecha que el casero intentó transportar el cuerpo hasta el auto, aunque por su discapacidad de rodilla y el peso de la víctima no habría logrado moverlo completamente.

La solicitud de detención para Asebedo se formalizó a fines de agosto de 2024, con la prisión preventiva validada por la Justicia de Garantías en octubre del mismo año.

El contexto personal entre Carlos Garrido, su pareja Rosana Cardoso y el acusado Osvaldo Asebedo ocupa un lugar central en la acusación. Poco antes del crimen, la Justicia ya había intervenido a partir de una denuncia de Cardoso, quien había sido excluida del hogar por amenazas. La situación se complicó con la confirmación, a través del análisis de comunicaciones telefónicas, de una relación previa entre Cardoso y Asebedo.

A lo largo de los meses previos, el vínculo entre la mujer y el imputado experimentó conflictos y distanciamientos, especialmente con el acercamiento de Cardoso a Garrido y la reducción del contacto con Asebedo.

El último intercambio entre ambos se produjo el día antes del homicidio, cuando el acusado expresó en mensajes: “Que feo que te hagan esto, sabes que te ignoren de tal manera que se haga sentir basura inservible, una persona que no vale nada” y “...dónde quedaron todas esas promesas tuyas, así me enamoraste y luego me tirás a la basura” son algunas de las frases incorporadas al expediente judicial.

La detención de Osvaldo Asebedo
La detención de Osvaldo Asebedo

Testimonios recogidos mencionan que, un día antes del crimen, Asebedo acudió a ver a la mujer en su trabajo y, molesto por el cierre de la relación, lanzó un casco al suelo y le recriminó: “Vos y Don Carlos son una mierda de personas”.

