Asesinaron de una puñalada a un joven en Córdoba y detuvieron a su concuñado

Asesinaron a un joven en un campo del sur de Córdoba (Policía de Córdoba)

Un joven de 25 años fue asesinado de una puñalada en un campo, ubicado en el sur de la provincia de Córdoba. Por el crimen, las autoridades detuvieron a su concuñado.

El cuerpo fue encontrado en un establecimiento rural a 10 kilómetros de la localidad de Washington, hecho que derivó en el urgente despliegue de médicos, agentes y personal judicial.

En el lugar fue detenido un hombre de 30 años, concuñado del fallecido, bajo la orden directa de la fiscalía de Río Cuarto.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local ElDoce, el episodio tuvo lugar alrededor de las 21:30. Los servicios de emergencia acudieron al llamado tras advertir la presencia de una persona herida. Al llegar, el equipo médico solo pudo constatar la muerte del joven por una lesión letal producida por arma blanca.

La causa recayó en la órbita de la Fiscalía de turno a cargo de recabar testimonios y proceder con la recolección de elementos que permitan reconstruir las circunstancias bajo las que ocurrió el ataque. Las primeras diligencias fueron encargadas al Ministerio Público Fiscal de Córdoba, que solicitó la intervención de peritos de la Policía Científica para realizar un relevamiento completo del lugar.

Durante la madrugada y la mañana del lunes, equipos técnicos levantaron huellas, recogieron restos y documentaron el entorno para determinar el origen del enfrentamiento y esclarecer la dinámica exacta del homicidio. No se reportaron otros heridos ni presencia de armas de fuego en la escena, según confirmaron fuentes policiales.

La Fiscalía de Río Cuarto continuará con las pericias y la toma de declaraciones en los próximos días, en busca de esclarecer la secuencia del ataque y determinar eventuales coautores o testigos presenciales.

La Policía detuvo al concuñado de la víctima presente en el lugar del hecho (La Voz)

Asesinaron a un joven mientras estaba en una barbería

A finales de septiembre, la Policía de Córdoba abrió una investigación para esclarecer la muerte de un joven de 22 años. Según reconstruyeron, una bala le quitó la vida cuando estaba en una barbería. No obstante, no se determinó si se habría tratado de un accidente o de un ataque premeditado.

El episodio ocurrió en un negocio de barrio Müller, en Córdoba capital, cuando la víctima se encontraba en el interior del local. Aparentemente, todo transcurría con normalidad hasta que el hombre se desplomó en el suelo tras recibir un disparo en el cuello.

En consecuencia, murió en el instante. Luego de que dieran aviso a las autoridades, un servicio de emergencias acudió al sitio y confirmó el deceso del joven. Asimismo, indicaron que el hecho involucró la manipulación de un arma de fuego por parte de un grupo de personas en un local situado en la calle Solares al 40.

Según la información proporcionada por El Doce.tv, un adolescente de 16 años que se encontraba presente en la barbería abandonó la escena tras el incidente. A pesar de esto, minutos después se presentó voluntariamente en una dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia.

La Fiscalía de Distrito 2, Turno 5, junto con la Fiscalía Penal Juvenil del 4° Turno, han asumido la investigación del caso. Ambas dependencias trabajarán para determinar las circunstancias exactas en las que se produjo la muerte y esclarecer si se trató de un homicidio o de un accidente durante la manipulación del arma.