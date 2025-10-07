Crimen y Justicia

Asesinaron de una puñalada a un joven en Córdoba y detuvieron a su concuñado

El crimen sucedió en un establecimiento rural al 10 kilómetros de la localidad de Washington

Guardar
Asesinaron a un joven en
Asesinaron a un joven en un campo del sur de Córdoba (Policía de Córdoba)

Un joven de 25 años fue asesinado de una puñalada en un campo, ubicado en el sur de la provincia de Córdoba. Por el crimen, las autoridades detuvieron a su concuñado.

El cuerpo fue encontrado en un establecimiento rural a 10 kilómetros de la localidad de Washington, hecho que derivó en el urgente despliegue de médicos, agentes y personal judicial.

En el lugar fue detenido un hombre de 30 años, concuñado del fallecido, bajo la orden directa de la fiscalía de Río Cuarto.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local ElDoce, el episodio tuvo lugar alrededor de las 21:30. Los servicios de emergencia acudieron al llamado tras advertir la presencia de una persona herida. Al llegar, el equipo médico solo pudo constatar la muerte del joven por una lesión letal producida por arma blanca.

La causa recayó en la órbita de la Fiscalía de turno a cargo de recabar testimonios y proceder con la recolección de elementos que permitan reconstruir las circunstancias bajo las que ocurrió el ataque. Las primeras diligencias fueron encargadas al Ministerio Público Fiscal de Córdoba, que solicitó la intervención de peritos de la Policía Científica para realizar un relevamiento completo del lugar.

Durante la madrugada y la mañana del lunes, equipos técnicos levantaron huellas, recogieron restos y documentaron el entorno para determinar el origen del enfrentamiento y esclarecer la dinámica exacta del homicidio. No se reportaron otros heridos ni presencia de armas de fuego en la escena, según confirmaron fuentes policiales.

La Fiscalía de Río Cuarto continuará con las pericias y la toma de declaraciones en los próximos días, en busca de esclarecer la secuencia del ataque y determinar eventuales coautores o testigos presenciales.

La Policía detuvo al concuñado
La Policía detuvo al concuñado de la víctima presente en el lugar del hecho (La Voz)

Asesinaron a un joven mientras estaba en una barbería

A finales de septiembre, la Policía de Córdoba abrió una investigación para esclarecer la muerte de un joven de 22 años. Según reconstruyeron, una bala le quitó la vida cuando estaba en una barbería. No obstante, no se determinó si se habría tratado de un accidente o de un ataque premeditado.

El episodio ocurrió en un negocio de barrio Müller, en Córdoba capital, cuando la víctima se encontraba en el interior del local. Aparentemente, todo transcurría con normalidad hasta que el hombre se desplomó en el suelo tras recibir un disparo en el cuello.

En consecuencia, murió en el instante. Luego de que dieran aviso a las autoridades, un servicio de emergencias acudió al sitio y confirmó el deceso del joven. Asimismo, indicaron que el hecho involucró la manipulación de un arma de fuego por parte de un grupo de personas en un local situado en la calle Solares al 40.

Según la información proporcionada por El Doce.tv, un adolescente de 16 años que se encontraba presente en la barbería abandonó la escena tras el incidente. A pesar de esto, minutos después se presentó voluntariamente en una dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia.

La Fiscalía de Distrito 2, Turno 5, junto con la Fiscalía Penal Juvenil del 4° Turno, han asumido la investigación del caso. Ambas dependencias trabajarán para determinar las circunstancias exactas en las que se produjo la muerte y esclarecer si se trató de un homicidio o de un accidente durante la manipulación del arma.

Temas Relacionados

jovenasesinadocampodetenidoconcuñadoCórdoba

Últimas Noticias

Detuvieron e imputaron a una mujer en Neuquén por gastar más de $13 millones con tarjetas ajenas

La fiscal Valeria Panozzo formalizó los cargos en contra de la sospechosa tras varias maniobras de defraudación. Ya había cumplido una condena previa por delitos similares

Detuvieron e imputaron a una

Le fueron a robar, los reconoció y le dispararon cuando escapaban: la mataron

Noemí Toloza tenía 51 años y era una comerciante de Marcos Paz. Hay dos sospechosos detenidos, uno era vecino de la víctima

Le fueron a robar, los

Investigan las causas de la muerte de un reconocido ciclista de Mar del Plata al que golpearon en un robo

Oscar Orono tenía 79 años y era una deportista destacado. Denunciaron que había sido asaltado este viernes en su local y que fue agredido, pero luego tuvo un accidente doméstico

Investigan las causas de la

Cocaína en tubos de plástico: el particular método de venta de una banda dedicada al narcomenudeo en Moreno

Son siete los detenidos y dos cabecillas prófugos, uno que había salido de la cárcel en marzo pasado. Buscan al proveedor

Cocaína en tubos de plástico:

La denuncia del actor Osqui Guzmán: la oficina de Transparencia de la Policía investiga el caso

El intérprete de El Bululú publicó un video en su cuenta de Instagram donde contó que una agente lo confundió con un delincuente y lo golpeó. La aclaración sobre el sistema de reconocimiento facial

La denuncia del actor Osqui
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Justicia le pidió al

La Justicia le pidió al Gobierno que informe cuál sería el costo de reimprimir las boletas por la renuncia de Espert

Extenso show musical y un mensaje a la interna: Javier Milei buscó relanzar la campaña tras la salida de Espert

Científicos logran revertir el Alzheimer en ratones con una terapia basada en nanopartículas

Videos: todos los temas que cantó Javier Milei en el Movistar Arena

El minivestido se consolida como protagonista en los desfiles de París: las celebridades que lo eligen

INFOBAE AMÉRICA
Geopolítica y empresas, un riesgo

Geopolítica y empresas, un riesgo para entender

Tensión en Madagascar: el presidente designó a un militar como primer ministro para intentar contener las protestas

Descifran el lenguaje oculto de Teotihuacán: por qué este hallazgo transforma la comprensión sobre las civilizaciones prehispánicas

La dictadura de Ortega y Murillo intenta reclutar a periodistas independientes como informantes del Estado

Informe alerta por violencia, malos tratos y omisiones ante abusos en los centros de protección de menores de Uruguay

TELESHOW
El calvario de Juli Savioli

El calvario de Juli Savioli por imágenes pornográficas creadas con inteligencia artificial: “Me ponen que me quieren violar”

Gustavo Cordera suspendió shows en el interior del país luego de protestas de grupos feministas: “Faltan garantías legales”

Valentina Cervantes contó los secretos del grupo de WhatsApp de las mujeres de la selección argentina: “No se saca a nadie”

Florencia Peña, la dupla de Luis Brandoni y Soledad Silveyra, Sex y todos los platos fuertes de Multiteatro para Mar del Plata

Daniela Celis contó cuántos kilos bajó tras el accidente de Thiago Medina y la posibilidad de una reconciliación