Capturaron en Misiones a un prófugo brasileño acusado por femicidio y sicariato

El brasileño Jair de Christo, de 35 años, está acusado de femicidio y sicariato

En una operación cuidadosamente planificada, la Policía de Misiones logró este sábado la captura de un ciudadano brasileño que se mantenía prófugo de la justicia de su país, acusado de femicidio y de integrar una organización criminal dedicada al sicariato.

El arresto se concretó en horas de la mañana en el barrio Los Potrillos, de la localidad de Garupá, a unos 16 kilómetros de Posadas, y constituye un importante avance en la cooperación binacional contra el crimen organizado entre Argentina y Brasil.

Según el parte oficial difundido por las autoridades provinciales, el procedimiento fue llevado a cabo por agentes de la Dirección de Investigaciones Complejas y la División Investigaciones de la Unidad Regional X, luego de varios días de tareas de inteligencia en la zona.

El sospechoso fue identificado como Jair de Christo, de 35 años, quien tenía vigente un pedido de captura internacional emitido por el Tribunal de Justicia del Estado de Río Grande do Sul.

El operativo se desarrolló alrededor de las 9 de la mañana, tras un seguimiento encubierto iniciado a partir de información compartida con la Policía Civil de Porto Xavier, en Brasil.

Con datos precisos sobre los movimientos del prófugo, los investigadores montaron vigilancia sobre una vivienda ubicada en la calle Los Andes, casi Luis del Piano, donde se presumía que el hombre se ocultaba desde hacía varias semanas.

De acuerdo con la reconstrucción oficial, los efectivos aguardaron el momento oportuno para intervenir y sorprendieron al sospechoso cuando salía del domicilio. Al ser interceptado, el hombre presentó un documento de identidad brasileño con su nombre real, lo que permitió confirmar inmediatamente su identidad.

Tras verificar la información con las autoridades del país vecino, se constató que sobre él pesaba una orden de detención internacional por su presunta participación en un femicidio ocurrido en el sur de Brasil, además de ser señalado como integrante de una banda criminal dedicada a asesinatos por encargo.

Fuentes policiales indicaron que Jair de Christo contaba con un extenso prontuario delictivo en su país de origen. Se lo vincula directamente con un caso de homicidio agravado por violencia de género ocurrido en 2022, así como con actividades de sicariato y tráfico de armas en el estado de Río Grande do Sul, indicó NA.

Las causas judiciales en su contra se encuentran en plena etapa de instrucción, y su fuga había sido reportada meses atrás, cuando logró evadir un operativo de detención en la ciudad de Porto Alegre.

“El procedimiento se realizó sin incidentes y con absoluta reserva, dado el perfil de peligrosidad del detenido”, expresaron desde la Policía de Misiones. Tras su captura, el hombre fue trasladado a la sede policial y puesto a disposición del Juzgado Federal de Posadas, que ya inició los trámites correspondientes para su extradición a Brasil.

Las autoridades provinciales destacaron la coordinación con las fuerzas de seguridad del país vecino y remarcaron la importancia de este tipo de operativos en el marco de la lucha contra el crimen organizado transnacional. “Este arresto es el resultado de una investigación conjunta y demuestra el compromiso de Misiones con la seguridad regional”, sostuvo un vocero oficial.

Por su parte, fuentes judiciales señalaron que la detención de Jair de Christo permitirá avanzar en causas abiertas que involucran a redes de sicariato y narcotráfico que operan a ambos lados de la frontera. La investigación continuará para determinar si el detenido contaba con cómplices o apoyo logístico en territorio argentino.

El caso generó gran repercusión en la comunidad local, ya que el prófugo se había instalado discretamente en el barrio Los Potrillos, donde, según los vecinos, “llevaba una vida aparentemente normal” y “evitaba cualquier tipo de contacto con los demás”.

Con esta captura, la Policía de Misiones reafirma su rol estratégico en el control fronterizo y en la cooperación con organismos internacionales para frenar la expansión de organizaciones criminales. Jair de Christo permanece bajo custodia mientras se define su extradición, en un caso que vuelve a poner de relieve la importancia del trabajo coordinado en materia de seguridad internacional.