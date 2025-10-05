Tiene 15 años, lo detuvieron por robar en Córdoba y descubrieron que tenían un extenso prontuario delictivo

Días atrás había sido captado en video, mientras robaba un auto (Gentileza: El Doce.tv)

La reciente detención de un adolescente de 15 años en la ciudad de Córdoba puso en evidencia la persistencia de delitos cometidos por menores de edad en la zona del barrio Observatorio. Todo ocurrió cuando fue acusado de haberle robado los celulares a dos mujeres y, tras ser demorado, las autoridades descubrieron que contaba con varios cargos en su contra.

Después de haber sido capturado durante la madrugada del sábado, las autoridades ratificaron que el joven acumulaba un extenso historial delictivo que abarca desde agresiones a la policía hasta robos y tenencia de drogas. Asimismo, establecieron que su zona de operación habitual se ubicaría cerca de la conocida “rotonda infernal”.

El último episodio que derivó en su aprehensión ocurrió poco después de la 01:30 horas, cuando los agentes de seguridad interceptaron al menor en la intersección de las calles Miguel C. del Corro y Perú. Coincidentemente, a escasas cuadras del lugar donde días antes había sido grabado por vecinos mientras cometía otro robo.

De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, en esa ocasión, el adolescente estaba acompañado por un cómplice, junto con quien rompió el vidrio de un automóvil en la rotonda ubicada en la esquina de las calles Pueyrredón y Capital Federal. Fue así que los vieron a huir con una cartera, según muestran las imágenes captadas el 1 de octubre.

La zona donde fue detenido el joven

No obstante, la detención se produjo luego de que fuera denunciado por asaltar a dos mujeres en la vía pública, de quienes les sustrajo sus teléfonos móviles. Este hecho se suma a una serie de antecedentes que, de acuerdo con la información proporcionada por la Policía de Córdoba, se remontarían a más de dos años atrás y reflejarían una escalada en la gravedad y frecuencia de los delitos.

De esta manera, detallaron que el prontuario del joven incluyó agresiones a personal policial, como la registrada el 5 de noviembre de 2023, cuando arrojó piedras para evitar un control en la intersección de Domingo Funes y Capital Federal.

Ya para el 4 de junio de 2024, lo acusaron de haber dañado el vidrio de un vehículo en Juan Martín de Pueyrredón, en el barrio Güemes, aunque en esa ocasión no habría logrado sustraer objetos. Poco después, específicamente el 15 de agosto, el menor fue interceptado mientras viajaba en automóvil junto a otros individuos.

Durante ese episodio, la banda fue captada mientras robaban una motocicleta y, al inspeccionar el vehículo, la Policía halló picadura de marihuana. El hecho tuvo lugar en la intersección de Escuti y Pueyrredón, también en la misma zona del sureste de la capital cordobesa.

El adolescente contaba con un delictivo inaugurado en 2023

El 20 de agosto fue identificado por infringir el código de convivencia al conducir una motocicleta sin licencia en Juan Davis al 1100, en barrio Observatorio. Posteriormente, el 4 de noviembre fue detenido junto a otro menor mientras circulaban con una mochila que contenía un cortapernos y desoyeron la orden de detenerse en San Juan al 1100, en el barrio Paso de Los Andes.

De igual forma, el 12 de diciembre fue nuevamente sorprendido al transportar picadura de marihuana junto a otras personas. Asimismo, el 6 de mayo de 2025 fue demorado por romper el vidrio de un automóvil y robar pertenencias en la intersección de Capital Federal y Domingo Funes.

Finalmente, sumaron que el 1 de octubre de 2025, participó en el robo de una cartera y causó daños a un vehículo, mientras que el 3 de octubre de 2025 protagonizó el asalto y robo de celulares a dos mujeres, hecho que motivó su última detención.

A pesar de esto, las autoridades no informaron sobre el destino que tuvo el menor de edad. Aunque, según lo dispuesto por el Código Penal argentino, sería considerado como no punible por no superar la mayoría de edad establecida.