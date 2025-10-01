Una mujer fue baleada por su pareja policía en Entre Ríos: estuvo mes internada y quedó parapléjica

El agresor también fue hospitalizado, pero su cuadro evolucionó favorablemente

C. H., una docente de Gualeguaychú, fue baleada a finales de agosto por su pareja policía. Como producto del ataque, la mujer permaneció días internada en terapia intensiva. Pese a que fue dada de alta, las secuelas la acompañarán para siempre: le extirparon un órgano y tiene una parálisis en las piernas. Tras más de un mes recuperándose, la víctima pudo relatar ante la Fiscalía cómo fue el brutal hecho.

La mujer de 31 años ingresó al Hospital Centenario el 24 de agosto con una herida de bala en la zona torácica en dirección hacia el abdomen, por lo que permaneció intubada y con “riesgo para su vida”.

El disparo le produjo heridas que derivaron en la extracción del bazo y pusieron en riesgo uno de sus pulmones, de acuerdo con lo informado por el portal El Once. Por otro lado, los médicos constataron que la docente sufrió una lesión completa de médula espinal que provocó una parálisis en sus piernas, dado que se trata de la pérdida de la comunicación nerviosa entre el cerebro y el cuerpo por debajo del punto de la lesión. Por este motivo, la mujer permaneció terapia intensiva por al menos 15 días, con asistencia respiratoria. “Muestra motricidad y expresiones de movimiento, continúa intubada con asistencia respiratoria, en evolución favorable”, señalaba uno de los primeros partes brindados por los profesionales de la salud.

Antes de iniciar el proceso de rehabilitación en un centro especializado de neurología y recuperación psicofísica en Galarza, C. H. se presentó ante el fiscal de la causa, Jorge Gutiérrez, y brindó su declaración testimonial. La mujer detalló la secuencia de los hechos registrados a fines de agosto en el domicilio de La Rioja y Gutenberg, hacia el norte de la ciudad.

La calle donde ocurrió el ataque

En su testimonio, la víctima relató que los conflictos con su pareja, identificado como L. C., eran principalmente por temas económicos y por la crianza de la hija de ambos de cinco años. Además, el hombre, quien ejercía como agente de Policía, le exigía que trabajara solo por las mañanas, algo inviable para ella ante la necesidad de cubrir diversos gastos familiares. C. H. señaló que una de esas discusiones fue el detonante del ataque.

Sobre ese día, contó que el hombre se había levantado temprano para cumplir con su turno policial y que regresó pasado el mediodía para descansar, porque debía volver a trabajar durante la noche. La víctima, por su parte, asistió en horas de la tarde a un cumpleaños y, al regresar a su casa, se abocó a tareas pedagógicas pendientes para sus alumnos. En ese contexto, la pareja discutió y se produjo el ataque.

Tras observar lo que había hecho, el oficial se disparó con su arma reglamentaria, por lo que también fue hospitalizado. La herida que sufrió en la cabeza parecía irreversible, pero la evolución médica permitió su recuperación progresiva. Una vez recuperado lo trasladaron a la Comisaría del Menor, la Mujer y Violencia Familiar, donde quedó alojado bajo el régimen de prisión preventiva, una medida que tiene fecha de expiración el próximo 20 de octubre.

Gutiérrez, por su parte, le tomó declaración en la primera semana de septiembre, luego de su alta hospitalaria, pero el hombre de 38 años optó por el silencio. Tras este procedimiento, la acusación formal en su contra se definió por el delito de tentativa de femicidio, agravado por alevosía y por su condición de funcionario público. De esta manera, permanece a disposición de la Justicia, mientras continúan los trámites judiciales y pericias.

Aún resta el análisis sobre la pistola 9 mm utilizada en el ataque y de los teléfonos celulares. También faltan los estudios neurológicos, psicológicos y psiquiátricos sobre el acusado, y está pendiente la Cámara Gesell para la hija menor, quien presenció el hecho.