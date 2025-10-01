Crimen y Justicia

Una mujer fue baleada por su pareja policía en Entre Ríos: estuvo mes internada y quedó parapléjica

El hombre, quien también se efectuó un disparo en la cabeza, está imputado por tentativa de homicidio y permanece bajo prisión preventiva

Guardar
El agresor también fue hospitalizado,
El agresor también fue hospitalizado, pero su cuadro evolucionó favorablemente

C. H., una docente de Gualeguaychú, fue baleada a finales de agosto por su pareja policía. Como producto del ataque, la mujer permaneció días internada en terapia intensiva. Pese a que fue dada de alta, las secuelas la acompañarán para siempre: le extirparon un órgano y tiene una parálisis en las piernas. Tras más de un mes recuperándose, la víctima pudo relatar ante la Fiscalía cómo fue el brutal hecho.

La mujer de 31 años ingresó al Hospital Centenario el 24 de agosto con una herida de bala en la zona torácica en dirección hacia el abdomen, por lo que permaneció intubada y con “riesgo para su vida”.

El disparo le produjo heridas que derivaron en la extracción del bazo y pusieron en riesgo uno de sus pulmones, de acuerdo con lo informado por el portal El Once. Por otro lado, los médicos constataron que la docente sufrió una lesión completa de médula espinal que provocó una parálisis en sus piernas, dado que se trata de la pérdida de la comunicación nerviosa entre el cerebro y el cuerpo por debajo del punto de la lesión. Por este motivo, la mujer permaneció terapia intensiva por al menos 15 días, con asistencia respiratoria. “Muestra motricidad y expresiones de movimiento, continúa intubada con asistencia respiratoria, en evolución favorable”, señalaba uno de los primeros partes brindados por los profesionales de la salud.

Antes de iniciar el proceso de rehabilitación en un centro especializado de neurología y recuperación psicofísica en Galarza, C. H. se presentó ante el fiscal de la causa, Jorge Gutiérrez, y brindó su declaración testimonial. La mujer detalló la secuencia de los hechos registrados a fines de agosto en el domicilio de La Rioja y Gutenberg, hacia el norte de la ciudad.

La calle donde ocurrió el
La calle donde ocurrió el ataque

En su testimonio, la víctima relató que los conflictos con su pareja, identificado como L. C., eran principalmente por temas económicos y por la crianza de la hija de ambos de cinco años. Además, el hombre, quien ejercía como agente de Policía, le exigía que trabajara solo por las mañanas, algo inviable para ella ante la necesidad de cubrir diversos gastos familiares. C. H. señaló que una de esas discusiones fue el detonante del ataque.

Sobre ese día, contó que el hombre se había levantado temprano para cumplir con su turno policial y que regresó pasado el mediodía para descansar, porque debía volver a trabajar durante la noche. La víctima, por su parte, asistió en horas de la tarde a un cumpleaños y, al regresar a su casa, se abocó a tareas pedagógicas pendientes para sus alumnos. En ese contexto, la pareja discutió y se produjo el ataque.

Tras observar lo que había hecho, el oficial se disparó con su arma reglamentaria, por lo que también fue hospitalizado. La herida que sufrió en la cabeza parecía irreversible, pero la evolución médica permitió su recuperación progresiva. Una vez recuperado lo trasladaron a la Comisaría del Menor, la Mujer y Violencia Familiar, donde quedó alojado bajo el régimen de prisión preventiva, una medida que tiene fecha de expiración el próximo 20 de octubre.

Gutiérrez, por su parte, le tomó declaración en la primera semana de septiembre, luego de su alta hospitalaria, pero el hombre de 38 años optó por el silencio. Tras este procedimiento, la acusación formal en su contra se definió por el delito de tentativa de femicidio, agravado por alevosía y por su condición de funcionario público. De esta manera, permanece a disposición de la Justicia, mientras continúan los trámites judiciales y pericias.

Aún resta el análisis sobre la pistola 9 mm utilizada en el ataque y de los teléfonos celulares. También faltan los estudios neurológicos, psicológicos y psiquiátricos sobre el acusado, y está pendiente la Cámara Gesell para la hija menor, quien presenció el hecho.

Temas Relacionados

parálisisbazomédula espinalfemicidiodocenteGualeguaychúúltimas noticias

Últimas Noticias

Arrestaron a un hombre que intentó matar a puñaladas a su pareja en Gregorio Laferrere

La víctima se encuentra internada en grave estado en el hospital Balestrini

Arrestaron a un hombre que

Cayó una banda por un robo en Rosario y la única mujer detenida era intensamente buscada desde 2023

El grupo de ladrones estaba conformado por cuatro hombres y una mujer de 19 años. Los cinco interceptaron a una pareja de jóvenes en plena calle y los amenazaron a punta de pistola

Cayó una banda por un

Golpeó con un caño a su propio hermano, lo dejó en estado crítico y fue detenido en La Plata

El violento hecho sucedido en la calle 82 bis entre 30 y 31 de La Plata. Todo sucedió tras una discusión entre ambos

Golpeó con un caño a

Uno por uno, quiénes son los nueve detenidos por el triple femicidio en Florencio Varela

A una semana del hallazgo de los cuerpos de Brenda, Morena y Lara, la Policía Bonaerense ya capturó a nueve acusados de haber participado del macabro crimen narco

Uno por uno, quiénes son

Detuvieron en Balcarce a un hombre que estuvo seis años prófugo por un robo en Mar del Plata

Fue atrapado en la calle 18 entre la avenida Favaloro y calle 15. Hoy será trasladado a los Tribunales de Mar del Plata para su declaración

Detuvieron en Balcarce a un
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cayó una banda por un

Cayó una banda por un robo en Rosario y la única mujer detenida era intensamente buscada desde 2023

Personas mayores y cuidados paliativos: un acompañamiento humano en el tramo final de la vida

La inteligencia artificial no reemplazará a los reclutadores, pero sí exigirá que evolucionen

Autoliderazgo: una guía práctica para conocerse, motivarse y liderar a otros

Uno por uno, quiénes son los nueve detenidos por el triple femicidio en Florencio Varela

INFOBAE AMÉRICA
Axl Rose se reinventa: la

Axl Rose se reinventa: la novela gráfica que promete revolucionar el mundo del cómic

La policía de Múnich ordenó el cierre temporal del Oktoberfest tras hallar explosivos en una vivienda incendiada

El día que 800 mil personas festejaron en el Puente Golden Gate y la estructura casi pierde su forma

Israel cerró el acceso al norte de Gaza y limitó la movilidad de palestinos desde el sur

El asesinato de Roberto Samcam expone la “operación colegiada” entre la inteligencia cubana y Ejército nicaragüense

TELESHOW
Valentina Otero, de La Voz

Valentina Otero, de La Voz Argentina: “Sentía que mi forma de ser estaba mal”

Franco Masini: “Debí crecer de golpe y hoy me propongo vivir ‘ahora’ y sin tantos planes”

Muscari presentó Doradas, su obra creada con inteligencia artificial por sus 30 años de carrera: “Una aventura”

La China Suárez y su hija alentaron a Mauro Icardi en el triunfo del Galatasaray por Champions League

Lali, Soledad y Ale Sergi compartieron cuáles son sus hábitos para dormir: de “tipo bolita” a “como a un cadáver”