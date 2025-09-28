Crimen y Justicia

Triple femicidio narco, en vivo: ya son 6 los detenidos mientras sigue la búsqueda internacional de “Pequeño J”

Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi fueron halladas descuartizadas en una casa de Florencio Varela tras cinco días desaparecidas. Todas las novedades del caso

Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo
Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi fueron asesinadas, luego de estar desaparecidas.

Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi fueron encontradas asesinadas y descuartizadas en una vivienda de Florencio Varela, luego de permanecer cinco días desaparecidas.

La última noticia corresponde a la detención de Ariel Giménez, ciudadano argentino de 29 años, quien habría sido contratado por la banda narco para cavar el pozo en el que fueron enterrados los cuerpos. De acuerdo con los primeros elementos de la causa, a Giménez se lo considera el sexto detenido en el expediente

Dos alertas falsas sobre los prófugos del triple crimen provocaron que se desplegaran operativos en Misiones

La Policía de Misiones desplegó un operativo tras recibir reportes sobre la posible presencia de dos prófugos vinculados al triple femicidio: Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, y Matías Agustín Ozorio. Según fuentes policiales, el primer aviso se registró anoche en el barrio San Marcos de Posadas, donde testigos afirmaron haber visto a Ozorio. Mientras los efectivos organizaban el dispositivo, otro llamado desde Corrientes lo ubicaba en Goya, lo que generó dudas sobre la autenticidad de las alertas.

Posteriormente, en Oberá, se reportó la posible presencia de “Pequeño J” en las primeras horas de la mañana. La Policía implementó un nuevo operativo, pero la investigación descartó esa versión.

Se realizó ayer una marcha hacia el Congreso en reclamo de justicia

Postal de la multitudinaria movilización
Postal de la multitudinaria movilización (@myriambregman).

Bajo la consigna “ninguna víctima es descartable”, pasadas las 16 comenzó la concentración en Plaza de Mayo, convocada por Ni Una Menos para reclamar justicia por los crímenes de Lara, Brenda y Morena. Desde allí, los manifestantes marcharon hacia el Congreso.

Las movilizaciones en reclamo de justicia se replicaron en ciudades como Bariloche, Córdoba, Rosario, San Juan y San Miguel de Tucumán.

