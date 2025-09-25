Murió un jubilado que agonizó por un mes luego de ser brutalmente golpeado durante un robo

El asalto ocurrió el 24 de agosto en una vivienda de la ciudad cordobesa de Las Varillas

Un hombre de 83 años, identificado como Fernando Leyría, murió en el hospital municipal de Las Varillas, al este de la provincia de Córdoba, tras permanecer más de un mes internado en estado crítico.

La víctima había sido brutalmente atacada durante un robo en su domicilio, ocurrido el pasado 24 de agosto, en un hecho que ahora es investigado como posible homicidio en ocasión de robo.

Todo comenzó con llamados al 911. Vecinos de la zona escucharon gritos y ruidos extraños que provenían de la casa de Leyría y alertaron a la Policía. Al llegar al lugar, los efectivos se encontraron con una brutal escena: el jubilado estaba gravemente herido y cubierto de sangre.

En el mismo domicilio, y en un giro inesperado, los agentes hallaron escondido debajo de una cama al supuesto agresor, un joven de 22 años, quien fue reducido de inmediato y quedó detenido.

Según informó El Diario de Carlos Paz, en las horas posteriores al ataque, Leyría fue trasladado al hospital local, luego derivado a un centro médico en San Francisco y, más adelante, regresado al centro de salud de Las Varillas, donde finalmente murió este martes. Desde el primer momento, su estado de salud fue delicado y permaneció bajo atención médica continua hasta su fallecimiento.

La fiscal de Instrucción, Cecilia Dupraz, a cargo de la investigación, indicó que por el momento el acusado enfrenta una imputación por robo agravado por lesiones graves. Sin embargo, la carátula podría modificarse dependiendo del resultado de la autopsia.

“Tenemos que esperar el resultado y, si surgiera que el fallecimiento es compatible con las lesiones que sufrió al momento del hecho, se podría producir un cambio de carátula más grave”, había explicado la fiscal en ese momento, en diálogo con FM Identidad.

El joven continúa detenido y a disposición de la Fiscalía de Las Varillas, que analiza los informes médicos y demás pericias para determinar el futuro procesal del caso.

Un policía salió a defender a sus vecinos de un robo y su padre murió en medio del tiroteo

La víctima en una imagen con las réplicas de los colectivos que manejaba (Facebook)

Le decían Rulo, tenía 64 años y estaba jubilado de la Línea 324 de Micro Ómnibus Primera Junta. Su nombre completo era Ismael Patricio Fernández, padre de cuatro, y estaba en su casa del partido de Berazategui cuando uno de sus hijos, policía de la Ciudad, escuchó que les robaban a unos vecinos. El oficial decidió intervenir y se tiroteó con los ladrones: un tiro de los malvivientes alcanzó al hombre y lo mató delante de su familia.

Fuentes del caso revelaron que todo sucedió el último sábado por la noche, cuando el oficial porteño, de 24 años, que reviste en la Comisaría Vecina 14B estaba de franco de servicio en su casa familiar ubicada en la localidad Juan María Gutiérrez. No estaba solo, al menos su papá estaba junto a él.

En ese contexto, el oficial de la Ciudad escuchó que estaban robando a uno de sus vecinos. Algunas versiones indicaron que los dos ladrones asaltaron una verdulería, atendida por una mujer de nacionalidad boliviana de 30 años, según Crónica.

Ante esto, el policía tomó su arma reglamentaria y salió a defender a sus vecinos. Fue entonces que mantuvo un enfrentamiento armado con los delincuentes, quienes se dieron a la fuga y son intensamente buscados por los agentes de la Comisaría 3ª de Berazategui de la Bonaerense.

Fuentes del caso advirtieron que el oficial de la Ciudad resultó ileso tras el tiroteo, pero Rulo, su papá, “recibió al menos dos impactos en el pecho y falleció”.

La causa se investiga como homicidio criminis causa ante la UFI descentralizada de Berazategui de turno, del departamento judicial de Quilmes. Quien tiene a cargo la causa, al menos por ahora, es la fiscal Silvia Borrone.