Crimen y Justicia

Murió un jubilado que agonizó por un mes luego de ser brutalmente golpeado durante un robo

La víctima fue encontrada con heridas graves y cubierta de sangre cuando la Policía llegó a su vivienda en Las Varillas, el joven de 22 años acusado del ataque permanece detenido y podría enfrentar una imputación más grave

Guardar
El asalto ocurrió el 24
El asalto ocurrió el 24 de agosto en una vivienda de la ciudad cordobesa de Las Varillas

Un hombre de 83 años, identificado como Fernando Leyría, murió en el hospital municipal de Las Varillas, al este de la provincia de Córdoba, tras permanecer más de un mes internado en estado crítico.

La víctima había sido brutalmente atacada durante un robo en su domicilio, ocurrido el pasado 24 de agosto, en un hecho que ahora es investigado como posible homicidio en ocasión de robo.

Todo comenzó con llamados al 911. Vecinos de la zona escucharon gritos y ruidos extraños que provenían de la casa de Leyría y alertaron a la Policía. Al llegar al lugar, los efectivos se encontraron con una brutal escena: el jubilado estaba gravemente herido y cubierto de sangre.

En el mismo domicilio, y en un giro inesperado, los agentes hallaron escondido debajo de una cama al supuesto agresor, un joven de 22 años, quien fue reducido de inmediato y quedó detenido.

Según informó El Diario de Carlos Paz, en las horas posteriores al ataque, Leyría fue trasladado al hospital local, luego derivado a un centro médico en San Francisco y, más adelante, regresado al centro de salud de Las Varillas, donde finalmente murió este martes. Desde el primer momento, su estado de salud fue delicado y permaneció bajo atención médica continua hasta su fallecimiento.

La fiscal de Instrucción, Cecilia Dupraz, a cargo de la investigación, indicó que por el momento el acusado enfrenta una imputación por robo agravado por lesiones graves. Sin embargo, la carátula podría modificarse dependiendo del resultado de la autopsia.

“Tenemos que esperar el resultado y, si surgiera que el fallecimiento es compatible con las lesiones que sufrió al momento del hecho, se podría producir un cambio de carátula más grave”, había explicado la fiscal en ese momento, en diálogo con FM Identidad.

El joven continúa detenido y a disposición de la Fiscalía de Las Varillas, que analiza los informes médicos y demás pericias para determinar el futuro procesal del caso.

Un policía salió a defender a sus vecinos de un robo y su padre murió en medio del tiroteo

La víctima en una imagen
La víctima en una imagen con las réplicas de los colectivos que manejaba (Facebook)

Le decían Rulo, tenía 64 años y estaba jubilado de la Línea 324 de Micro Ómnibus Primera Junta. Su nombre completo era Ismael Patricio Fernández, padre de cuatro, y estaba en su casa del partido de Berazategui cuando uno de sus hijos, policía de la Ciudad, escuchó que les robaban a unos vecinos. El oficial decidió intervenir y se tiroteó con los ladrones: un tiro de los malvivientes alcanzó al hombre y lo mató delante de su familia.

Fuentes del caso revelaron que todo sucedió el último sábado por la noche, cuando el oficial porteño, de 24 años, que reviste en la Comisaría Vecina 14B estaba de franco de servicio en su casa familiar ubicada en la localidad Juan María Gutiérrez. No estaba solo, al menos su papá estaba junto a él.

En ese contexto, el oficial de la Ciudad escuchó que estaban robando a uno de sus vecinos. Algunas versiones indicaron que los dos ladrones asaltaron una verdulería, atendida por una mujer de nacionalidad boliviana de 30 años, según Crónica.

Ante esto, el policía tomó su arma reglamentaria y salió a defender a sus vecinos. Fue entonces que mantuvo un enfrentamiento armado con los delincuentes, quienes se dieron a la fuga y son intensamente buscados por los agentes de la Comisaría 3ª de Berazategui de la Bonaerense.

Fuentes del caso advirtieron que el oficial de la Ciudad resultó ileso tras el tiroteo, pero Rulo, su papá, “recibió al menos dos impactos en el pecho y falleció”.

La causa se investiga como homicidio criminis causa ante la UFI descentralizada de Berazategui de turno, del departamento judicial de Quilmes. Quien tiene a cargo la causa, al menos por ahora, es la fiscal Silvia Borrone.

Temas Relacionados

CórdobaLas VarillasRobosÚltimas noticias

Últimas Noticias

El jefe de la barra de Rosario Central, vinculado a la banda narco de Los Menores, continuará preso

Lautaro “Laucha” Ghiselli, detenido el 13 de agosto, se adueñó del paraavalanchas canalla tras el asesinato de Andrés “Pillín” Bracamonte

El jefe de la barra

Dictaron prisión preventiva para el influencer que ostentaba lujos y vendía cocaína en Mar del Plata

Mientras avanza la investigación, que incluyó allanamientos y el secuestro de droga de alta pureza, “El Musulmán” permanecerá en la cárcel de Batán

Dictaron prisión preventiva para el

Triple femicidio en Florencio Varela: el asesinato fue transmitido por redes sociales para un grupo cerrado

El ministro de Seguridad bonaerense Javier Alonso dio detalles del hecho y aseguró que el video lo vieron cerca de 45 personas

Triple femicidio en Florencio Varela:

Juicio por el crimen de Bastián: el jurado declaró culpable al policía por el homicidio del nene de 10 años

Tras una deliberación de 3 horas y 20 minutos, los 12 ciudadanos que juzgaron a Juan Alberto García Tonzo lo hallaron responsable de matarlo y de haber querido asesinar a los ladrones con exceso en la legítima defensa

Juicio por el crimen de

Hoy indagarán a los cuatro detenidos por el triple crimen: el misterio del principal sospechoso

Enfrentarán al fiscal Gastón Dupláa por el delito de homicidio agravado. Mientras tanto, la Justicia investiga las conexiones del joven peruano detenido en la madrugada del miércoles

Hoy indagarán a los cuatro
ÚLTIMAS NOTICIAS
Con el dólar y el

Con el dólar y el riesgo país en baja, el Gobierno ganó tranquilidad para llegar a las elecciones legislativas sin mayores sobresaltos

En menos de un mes, el Banco Central revirtió pérdidas por más de un billón de pesos en el mercado de futuros

El optimismo hizo cambiar de opinión a los inversores en un país en el que la política sigue dominando a la economía

El jefe de la barra de Rosario Central, vinculado a la banda narco de Los Menores, continuará preso

Un agujero negro sorprende a los científicos por su velocidad de crecimiento

INFOBAE AMÉRICA
La Justicia de Ecuador dio

La Justicia de Ecuador dio luz verde al referéndum impulsado por Noboa para convocar una Asamblea Constituyente

Un matrimonio de espías y una misión imposible: así intentaron cazar a un topo en la CIA

Apple pidió a la UE derogar la ley de competencia digital al advertir que expone a los usuarios a riesgos de seguridad

EEUU difundió nuevas imágenes del entrenamiento de su grupo anfibio en el Caribe para operaciones contra el narcotráfico

Satírica y paranoica, la nueva película de Paul Thomas Anderson es una radiografía inquietante del presente

TELESHOW
Guido Kaczka defendió a Franco

Guido Kaczka defendió a Franco Colapinto y explotó contra Alpine: “Lo estás deteniendo, flaco”

El álbum de fotos de la China Suárez en su vuelta a la Argentina: amigas, mascotas y sabores tradicionales

Marcelo Tinelli, separado de Milett Figueroa, recordó su relación con Momi Giardina: “La amo”

Los 8 Escalones: un participante conmovió a Pampita al contar que su sueño era volver a ver a su hija tras años separados

Las imágenes de Claudio Contardi, el ex de Julieta Prandi, en la cárcel tras ser condenado por abuso sexual