Comenzó el juicio contra el capo del clan Villalba que ordenó un crimen por videollamada desde la cárcel

Ordenó un asesinato desde una cárcel de Rosario, lo vio por videollamada y piden que vuelva a ser condenado

En los tribunales de Rosario, comenzó el juicio por el asesinato de Brian Francisco “Paraguayo” Giménez, en el que la Fiscalía pidió 25 años de prisión para Brian Emanuel “Negro” Villalba y 36 años para César Alberto Villalba, señalado como autor material del crimen y pariente del presunto instigador. La acusación, presentada por el fiscal Adrián Spelta ante los jueces Ismael Manfrin, Carlos Leiva y Trinidad Chiabrera, se enmarca en una violenta disputa territorial que provocó más de 30 muertes en el noroeste de Rosario.

Según informó Rosario3, el trasfondo de este homicidio se inscribe en la feroz rivalidad entre la organización liderada por Villalba, recluso de la cárcel de Piñero, y la banda narco conocida como Los Menores, comandada por Matías Gazzani, sobre quien hay una recompensa de 60 millones de pesos por información que permita su captura.

Esta confrontación, que involucra a los barrios 7 de Septiembre, Stella Maris y Emaús, convirtió a la zona en un escenario de enfrentamientos armados y ajustes de cuentas.

Vecinos de Stella Maris hallaron su cuerpo en una tapera de pasillo en Juan B. Justo al 8700 (Foto: Rosario3)

El crimen de Giménez ocurrió el 3 de octubre de 2022. Vecinos de Stella Maris hallaron su cuerpo en una tapera de pasillo en Juan B. Justo al 8700: estaba amordazado, atado con cables a una silla de plástico y presentaba un disparo en la cabeza.

La investigación determinó que la víctima fue ejecutada por delator. Según la imputación a la que accedió el medio local Rosario3, la orden de asesinato fue impartida por Villalba a través de una videollamada, en la que expresó: “¿Así que sos sapo? Ahora te vamos a matar por sapo; hermanito, matalo”.

Un mes antes del homicidio, el 6 de septiembre de 2022, la entonces Agencia de Investigación Criminal (AIC) había allanado el mismo domicilio en el marco de una causa por extorsión a un comercio de Fisherton. En esa ocasión, fueron detenidos José Luis “Negro Caravana” Lator y Susana B., a quienes se les incautaron 97 envoltorios de cocaína. Tras la detención de Lator, el control del búnker quedó en manos de César Villalba, quien fue arrestado en marzo de 2023.

La acusación contra César Villalba incluye no solo el homicidio de Giménez, sino también cargos por amenazas, encubrimiento y portación de arma.

Las carpetas judiciales detallan que fue detenido en noviembre de 2021 con una pistola de 7,65 milímetros en Juan B. Justo y Colombres, y nuevamente en julio de 2022 con una pistola de 9 milímetros frente al búnker de Juan B. Justo al 8700. Ese mismo mes, se le atribuye haber amenazado a un comerciante de la zona.

El contexto de violencia se agravó por la falta de colaboración de la Subcomisaría 21ª, la dependencia policial con jurisdicción en el área, que no aportó informes ni datos a la investigación, según consta en la imputación de los fiscales Luis Schiappa Pietra y Georgina Pairola. Incluso, un oficial que trabajó en la seccional de Ayala Gauna al 7900 permanece detenido bajo sospecha de encubrir a Los Menores a cambio de dinero.

El contexto de violencia se agravó por la falta de colaboración de la Subcomisaría 21ª (Google Maps)

La trayectoria criminal de Brian Villalba se remonta a 2013, cuando fue encarcelado por el asesinato de Lisandro “Lichi” Ayala en Hostal del Sol. Posteriormente, se lo vinculó con el narcotraficante peruano Julio Andrés Rodríguez Granthon, con quien compartió pabellón.

Desde prisión, Villalba consolidó su rol como referente de la narcocriminalidad barrial. En mayo de 2023, recibió una condena de seis años y medio como organizador telefónico de una asociación ilícita, pena que se unificó en 25 años.

Su banda también estuvo implicada en el fallido intento de rescate del recluso Gabriel Encina en el Hospital Provincial en noviembre de 2023, hecho que terminó con la muerte del policía Leoncio Bermúdez por un disparo.