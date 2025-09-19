Rescataron varios animales en Mendoza que eran maltratados y vendidos de forma ilegal

El caballo maltratado fue rescatado por la Policía Rural en Mendoza (Los Andes)

En varias intervenciones de la Policía Rural en los departamentos de Las Heras y Maipú, las autoridades pudieron desarticular actividades relacionadas con el tráfico ilegal de fauna silvestre y exponer un caso grave de maltrato animal. Los procedimientos concluyeron con el secuestro de especies protegidas, la retención de un equino en estado crítico de salud y la aprehensión de varios sospechosos, entre ellos una persona con una medida judicial pendiente.

La participación de organismos como la Dirección de Biodiversidad y el Ecoparque fue central en la identificación y traslado de los animales involucrados. Las acciones estuvieron supervisadas por las fiscalías de los respectivos departamentos, las cuales determinaron las medidas judiciales y administrativas posteriores a los hechos.

Las operaciones respondieron a denuncias y tareas preventivas, en línea con el objetivo de fortalecer el cumplimiento de la normativa vigente sobre tenencia, comercialización y trato responsable de animales, en especial los protegidos por la Ley 22.421.

En Las Heras, la Policía Rural llevó adelante dos procedimientos contra el tráfico ilegal de aves, con apoyo activo de la Dirección de Biodiversidad y el Ecoparque. Las acciones se centraron en la captura, tenencia y transporte de la especie siete cuchillos, protegida por la Ley 22.421.

El primer operativo tuvo lugar en calle Los Pescadores y Acceso Norte, donde los agentes interceptaron una carreta ocupada por dos hombres. Al revisar los antecedentes, constataron que uno de ellos tenía una medida judicial pendiente. Ambos trasladaban una jaula con un ejemplar de siete cuchillos. Por orden de la Oficina Fiscal Nº 2, el ave fue decomisada y el propietario quedó detenido, mientras que el acompañante fue aprehendido por su posible implicación.

Algunas de las aves rescatadas en los operativos realizados en Mendoza (Los Andes)

En un segundo caso, en la intersección de avenida San Martín y Fernando Fader, el personal policial detectó a un hombre con un trampero de doble acción —fabricado en madera y alambre— que contenía otro ejemplar de siete cuchillos. El individuo declaró que el animal le pertenecía a un amigo y no pudo presentar documentación que acreditara su origen legal. La Ayudante Fiscal de la Oficina Fiscal Nº 2 instruyó el secuestro del ave y trasladó al implicado a la Subcomisaría Iriarte para definir su responsabilidad.

Un tercer procedimiento se registró en calles Rosa y Recuero, donde los agentes observaron una jaula con otro ejemplar de la misma especie colgado en una reja. El propietario alegó desconocer la normativa, sin embargo, la Oficina Fiscal Nº 1 dispuso el decomiso del ave e inició las actuaciones correspondientes.

Por otra parte, el maltrato animal fue motivo de un operativo en el barrio Buenos Vecinos de Maipú, según reportó el portal de Los Andes. La Policía Rural y la Unidad Especial de Patrullaje recibieron una alerta sobre un equino en evidente estado de abandono y lesiones visibles. Al llegar allí, constataron la existencia de un caballo macho, pelaje bayo gateado, con heridas múltiples en patas, pecho y zona costal, además de calzado bajo en la pata izquierda. La responsable del animal no pudo exhibir documentos que acreditaran titularidad ni libreta sanitaria equina obligatoria.

El ayudante fiscal de la Oficina Fiscal de Maipú ordenó la aprehensión de la propietaria y su traslado a la Subcomisaría Tropero Sosa. El animal fue incautado preventivamente para evaluación veterinaria y permanecerá bajo custodia judicial. La mujer enfrentará cargos por maltrato animal, conforme a las normativas vigentes.