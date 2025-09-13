La Plata: un adolescente atropelló a una nena y a una bebé mientras hacía “wheelie” con su moto

El episodio se registró en la calle 55 entre 152 y 153, Los Hornos (Google Maps)

Un grave accidente ocurrió en las últimas horas de este viernes en la localidad de Los Hornos, La Plata, donde un adolescente atropelló a dos menores mientras realizaba maniobras imprudentes con su moto.

El hecho se registró en la calle 55, entre 152 y 153. Las víctimas, una nena de 13 años y una bebé de seis meses, salían a hacer compras cuando fueron embestidas. Tras el impacto, el chico de 15 años se dio a la fuga, según informaron medios locales.

De acuerdo con diario El Día, la mayor de las víctimas sufrió una lesión en una pierna que requirió sutura, mientras que la bebé debió ser derivada al Hospital de Niños, donde permanece en sala intermedia en observación. Ambas se encuentran fuera de peligro.

Horas más tarde, el adolescente se presentó en la Comisaría Tercera acompañado de su madre para reconocer su participación en el episodio.

La moto en la que circulaba el menor de edad (Captura Instagram)

La causa, caratulada como “lesiones culposas”, quedó en manos de la UFI juvenil Nº1 de La Plata, a cargo de la fiscal Carmen Ibarra, quien dispuso la notificación del menor y el avance de las diligencias judiciales correspondientes.

Fuentes cercanas a la investigación confirmaron a Infobae que la fiscalía ordenó la realización de pericias mecánica y accidentológica planimétrica, así como la toma de declaración a testigos y la revisión de cámaras del lugar. También se llevará a cabo una pericia ambiental.

Además, agregaron que, aunque ambas menores se encuentran fuera de peligro, se solicitó un informe al médico de la Policía Científica sobre el carácter de las lesiones. Interviene el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de La Plata.

La calle en la que el menor hacía "wheelie" (Google Street View)

Otro accidente por maniobras imprudentes

En abril de este año, un adolescente de 17 años, a bordo de su moto, atropelló y mató a una mujer que circulaba en bicicleta. El menor no vio a la víctima porque iba haciendo “wheelie”. El trágico suceso se dio en Uribelarrea, localidad del partido bonaerense de Cañuelas.

Natalia Córdoba, de 35 años, circulaba tranquilamente por avenida Valeria de Crotto, entre Cassini y Ramona P. de Páez, cuando fue impactada de lleno por la moto Honda GLH de 150 cc, según le indicaron a Infobae fuentes de la investigación.

Fueron testigos quienes afirmaron que el adolescente, al momento del choque, iba andando con todo el vehículo apoyado sobre su rueda trasera, alardeando de su capacidad conductiva y alterando la paz del pueblo que cuenta con alrededor de 1.300 habitantes.

Córdoba perdió la vida, mientras que el menor huyó a toda velocidad. Sin embargo, horas más tarde, el chico volvió caminando al lugar y se entregó. Luego, su padre les entregó la moto a las autoridades.

(Primer Plano)

Un mes antes, otro adolescente de 15 años, que conducía una Ford EcoSport, chocó de frente contra un Dodge 1500 en la intersección de Ruta 7 y calle Perú, en el partido de General Rodríguez. Como consecuencia del impacto, el conductor del auto, identificado como Néstor Daniel Muñoz, de 53 años, falleció en el acto.

Fuentes del caso confirmaron a Infobae que el menor, que es inimputable y que no está habilitado para manejar, quedó con una medida de seguridad restrictiva de la libertad y a disposición de un centro de detención que pertenece al organismo de Niñez de la provincia de Buenos Aires.

“Quedará allí por lo menos los primeros tres meses y, luego, seis meses más, dependiendo de la contención de los padres”, explicaron las fuentes consultadas por este medio en ese momento. Y aclararon que permanecería como máximo un año bajo la medida de seguridad restrictiva de su libertad.

Todo sucedió en la intersección de la Ruta 7 y Perú y la Ford Eco Sport que manejaba el chico se cruzó de carril y embistió de frente al Dodge 1500 que conducía Muñoz.

Hay cámaras de seguridad que captaron a la camioneta momentos antes del choque: hacía “maniobras imprudentes” a alta velocidad.

Muñoz murió en el acto a causa de las lesiones que le provocó el violento impacto, mientras que el chico quedó con heridas menores.