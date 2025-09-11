Crimen y Justicia

Hallaron muerta en Misiones a una mujer que había desaparecido en Brasil y confirmaron que fue apuñalada

El cuerpo de Deomira Conci, de 76 años, presentaba hematomas en los ojos. El hijo había denunciado su desaparición el pasado 31 de agosto

El cuerpo fue encontrado junto
El cuerpo fue encontrado junto a un camino vecinal del paraje Juan Manuel de Rosas (Foto: X @lavozdmisiones)

Un ciudadano brasileño denunció días atrás en la Policía del país vecino la desaparición de su madre de 76 años. A su vez, hizo una presentación formal en la provincia de Misiones debido a que el domicilio de la mujer se encuentra a 70 kilómetros de la localidad de Bernardo de Yrigoyen. Poco después, la Policía recibía un llamado que indicaba la aparición de un cuerpo sin vida a tres kilómetros de la Ruta Nacional 101. Se trataba de Deomira Conci, quien estaba siendo intensamente buscada. Por el hecho, una persona quedó detenida.

Según los detalles de Canal 12 Misiones, el hallazgo se produjo a las 17:30 horas del lunes 1º de septiembre, cuando un vecino notificó a las autoridades la presencia de un cadáver en un camino vecinal del paraje Juan Manuel de Rosas. La víctima presentaba múltiples heridas profundas, lesiones por arma blanca, un fuerte golpe en el cráneo y cortes en el cuello que se extendían hasta el pecho, sumado a lesiones en la tráquea y múltiples hematomas. Junto al cuerpo encontraron un par de zapatos, unos anteojos y la funda del asiento trasero de un auto.

Identificaron a Conci tras cotejar las huellas dactilares y recibir datos de la Policía Federal de Brasil. La mujer residía sola en el barrio Andreatta de San Miguel do Oeste y el último contacto que había tenido con su hijo databa del 31 de agosto.

El hombre, identificado como V. F. se presentó primero ante la Policía Federal en Brasil y después en la Comisaría de la localidad donde fue hallado el cuerpo. Allí, brindó detalles sobre el lugar de residencia de su madre y su desconexión en las comunicaciones. El trabajo con la Policía Federal de Brasil permitió obtener una respuesta rápida al cotejo de huellas dactilares.

La ruta nacional 101, cerca
La ruta nacional 101, cerca del paraje donde fue hallado el cuerpo de Deomira Conci (Google Maps)

Tras el descubrimiento, los investigadores detuvieron a un sospechoso de 26 años, cuyas iniciales son E. P. Se trataría de un ex soldado voluntario del Ejército. De acuerdo con los testimonios recabados, su auto se encontraba en las inmediaciones del paraje a pocas horas del descubrimiento del cuerpo. Por el momento se aguardan los resultados de las pericias realizadas al vehículo y otras pertenencias. A su vez, trascendió que se realizaron allanamientos en dos viviendas vinculadas al único sospechoso.

La investigación está a cargo del Juez de Instrucción Número 1 de San Pedro, Ariel Belda Palomar, quien actúa en coordinación con la Policía provincial y fuerzas brasileñas. Respecto al procedimiento, se aguarda la llegada de los familiares a la localidad misionera, para formalizar los trámites de reconocimiento del cuerpo, el cual permanece en la morgue de la zona mientras avanza el proceso judicial. Deomira Conci era oriunda de Garibaldi, una ciudad perteneciente al estado de Río Grande do Sul.

Encontraron a dos hombres muertos a la vera de la ruta nacional 86 en Salta

La zona en donde fueron
La zona en donde fueron encontrados los cuerpos de los dos hombres (Googole maps)

El doble crimen de dos hombres, cerca de Tartagal, sumó un elemento novedoso tras conocerse que las víctimas presentaron una denuncia penal apenas un día antes de ser asesinadas a principios de agosto. Los fallecidos fueron identificados como Fernando Gómez, de 46 años, y Rubén Gustavo Lira, de 36, ambos conocidos entre sí y con antecedentes, según informaron fuentes de la investigación a Infobae.

La denuncia se radicó en la Comisaría 3 de Tartagal, donde los dos hombres se presentaron para reportar un asalto agravado por el uso de armas en el kilómetro 3 de la misma ruta. La presentación judicial incluyó a otras dos víctimas, entre ellas una mujer perteneciente a la fuerza policial. El hallazgo del primero de los cuerpos, el de Gómez, tuvo lugar en el interior de su propio automóvil, donde las pericias establecieron al menos diez disparos de arma de fuego.

Los testimonios obtenidos por la Policía señalaban que uno de los involucrados abandonó la escena a pie, y posteriormente, un vecino denunció que un hombre armado le sustrajo su motocicleta de 150 cc bajo amenaza. La policía halló el cuerpo de Lira desplomado junto a la ruta, aproximadamente quince kilómetros más adelante.

La causa quedó en manos del fiscal Gonzalo Ariel Vega, especializado en graves atentados contra las personas. Según indicó el portal Diario Nuevo, el episodio se habría iniciado en una esquina de Tartagal, cuando un Fiat blanco con vidrios polarizados detuvo su marcha. Dentro del vehículo se produjo una discusión y se escucharon varios disparos. El agresor tomó el control del automóvil, pero sufrió una avería a pocos kilómetros, por lo que se vio obligado a escapar en la motocicleta robada.

