Golpearon brutalmente a un joven en Chaco e investigan si los agresores eran policías

Vecinos de la localidad difundieron un video donde se observa la golpiza (Video: X @noticiero9ok)

Un joven, con una discapacidad motriz, fue brutalmente golpeado en Chaco por dos personas en plena vía pública. Según el relato de la víctima, uno alegó ser policía, por lo que ahora las autoridades investigan si los agresores pertenecían a la fuerza provincial.

El hecho, que habría ocurrido cerca de las 00:30 de la madrugada del domingo en Villa Berthet, motivó el rápido accionar del Órgano de Control Institucional (OCI). Testigos de hecho grabaron la brutal golpiza con sus celulares y las imágenes generaron una gran conmoción púbica.

En el caso interviene la Fiscalía de Villa Ángela, bajo la titularidad de Gisela Oñuk. Además, Ricardo Urturi, director del OCI, confirmó que se enviará una comisión para profundizar la recolección de pruebas en el interior provincial.

Las autoridades policiales y judiciales lograron identificar a la víctima de la golpiza tras la recepción de la denuncia en la mañana del lunes, según informó el portal de Diario Chaco. Se trata de A. A. G., de 20 años, quien relató lo sucedido ante las autoridades.

Según su testimonio, la agresión se registró cuando se dirigía a un local bailable de la zona y fue interceptado en la vía pública por dos individuos desconocidos.

El denunciante describió que, tras ser alcanzado por los agresores, fue trasladado por al menos dos cuadras hasta la zona donde vivía uno de ellos. En ese sitio, recibió golpes de puño y amenazas insistentes. La denuncia señala que uno de los atacantes afirmó ser policía y lo intimidó con represalias en caso de que decidiera acudir a las autoridades.

Después de la denuncia, el joven fue examinado por un médico forense de la provincia de Chaco y según consta en el parte policial, la víctima presenta una discapacidad motriz caracterizada por una pierna derecha más corta que la izquierda, hecho que lo sitúa en una condición de mayor vulnerabilidad ante la agresión sufrida.

En este contexto, los registros audiovisuales serán elementos centrales en la investigación judicial y administrativa que ya activaron tanto el Órgano de Control Institucional como la fiscalía de Villa Ángela.

Buscan identificar a los agresores

Frente a lo sucedido, la fiscal Oñuk instruyó a la División de Investigaciones para que avance en la identificación plena de los dos agresores y recomendó remitir la causa a la fiscalía de Derechos Humanos una vez confirmada la participación de personal policial.

Por su parte, la Policía de Chaco emitió un comunicado en el que alegan: “Desde el Ministerio de Seguridad, a cargo del Dr. Hugo Matkovich, se dispuso que el Órgano de Control Institucional (O.C.I.) inicie de oficio una investigación administrativa, bajo la modalidad de Información Sumaria, a fin de determinar fecha y hora del hecho, si las personas que aparecen en el material fílmico son efectivamente personal policial y el grado de responsabilidad que le correspondiera en la esfera administrativa”.

La confundieron con un ladrón, la golpearon entre 10 y le rompieron la moto

Hace tan solo unos días, una joven fue brutalmente golpeada en Trelew, Chubut. Todo comenzó debido a una confusión por el robo de una moto.

La joven, identificada como Carolina Andrada, apenas había recorrido algunas cuadras luego de concluir su jornada laboral, cuando un grupo de aproximadamente diez menores la interceptó en la calle 28 de Julio, entre Edison y Marconi.

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, la agresión se desencadenó poco después de las 22, cuando la joven tomó la calle Edison y, al doblar en 28 de Julio, fue sorprendida por los atacantes, quienes portaban palos y la golpearon en la cabeza.

La víctima llevaba colocado el casco, lo que evitó mayores lesiones en el cráneo. Aun así, las heridas recibidas en el resto del cuerpo y la caída le generaron esguinces en ambos tobillos, múltiples contusiones y hematomas.

El grupo, compuesto por adolescentes -chicos y chicas- de entre 14 y 16 años, actuó tras confundir a Carolina con el autor del robo de otra moto ocurrido minutos antes, debido a la similitud entre su vehículo y el sustraído. En diálogo con el Diario Jornada, la mujer contó que el grupo era de “una academia de baile que funciona en la A.O.T”.

En el desarrollo de la agresión intervino un tercer actor. Un joven trabajador que pasaba por el lugar se detuvo y gritó a los agresores para que cesaran la golpiza.