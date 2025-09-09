La víctima del ex fiscal Julio Castro cargó contra el juez Axel López: “Prioriza la situación del condenado”

El ex fiscal Julio Castro, condenado

El juez de ejecución penal que supervisa el cumplimiento de la condena de Julio César Castro, el ex fiscal sentenciado a seis años y medio de prisión por violar y golpear a su ex pareja, recibió a principios de septiembre un nuevo reclamo formal de la víctima: ella exige ser notificada sobre cada decisión que pueda afectar la libertad del condenado. La presentación la hizo luego del que le otorgaran salidas transitorias al condenado, medida dispuesta a comienzos de abril por el magistrado Axel López.

El juez López, polémicos si los hubo en la década de 2010, respondió con un escrito que, según dijo la víctima a Infobae, “no dice nada” y la mujer este lunes le presentó otro texto en el que consideró que “el juzgado prioriza la situación del condenado por sobre la protección de la víctima”.

En diálogo con este medio, la víctima de Castro se quejó: “Yo estoy pidiendo que me informen cuándo son las salidas transitorias. No me dice si ya está saliendo, si no. Quiero saber los días porque, quizás, quiero pedirlos en el trabajo y quedarme encerrada en mi casa por miedo, porque no quiero cruzármelo. El juez da por sentado que el tipo va a cumplir y nadie lo garantiza".

Y agregó: “Ya estamos acostumbrados a los manejos de este juez. No le importan las víctimas, claramente, pero se lo ve muy interesado en los victimarios. Yo insisto a pedir esto porque es un derecho".

El juez Axel López

López resolvió “dar intervención formal a la fiscalía para que evalúe si resta alguna medida por adoptar y, en su caso, oriente y coordine las pretensiones de la víctima en el marco del expediente reservado”.

La víctima sostiene que desde el 13 de agosto viene solicitando los informes sobre cuándo y cómo se arbitrará la salida transitoria de Castro sin respuestas. Y reiteró que no fue contactada por la unidad de ejecución del Ministerio Público Fiscal para recibir información sobre las medidas de protección.

Sumado a eso, el botón antipánico que le fue asignado el 20 de julio no funciona. El Juzgado Nacional de Ejecución Penal 3 en su última resolución dijo que requirió a la Dirección General de Violencia de Género de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad que, “de manera muy urgente,” se le informe sobre ello y “que, en todo caso, solucione inmediatamente cualquier inconveniente técnico”.

El botón antipánico lleva más de un mes y medio sin funcionar. “Me hacen ir a retirar uno que no funciona, que se reinicia solo. ¿Por qué no le colocan una tobillera a él? Al final, termino yo con un dispositivo que no anda y él sigue libre, después de haberme destruido la vida", fue la conclusión de la víctima.

Julio Castro, en una imagen del jury en su contra

El caso de Julio Castro ocupa a la justicia argentina desde hace años. El ex fiscal fue condenado en 2019 por abuso sexual con acceso carnal reiterado y lesiones leves, pero empezó a cumplir la pena recién en 2021, cuando la sentencia quedó firme.

Castro fue alojado en la Unidad VII de Ezeiza, en un sector poblado con otros internos de renombre.

La causa llamó la atención pública por el cargo de Castro, ex jefe de la UFISEX y referente en expedientes judiciales de alto perfil. La Procuración General de la Nación dispuso su destitución como fiscal en 2021.

A principios de julio pasado se conoció que le concedieron las transitorias. Fue el juez Axel López, tras un pedido de su defensa, que adujo que ya cumplió la mitad de su pena en la Unidad VII de Ezeiza y que tiene un informe favorable del Servicio Penitenciario Federal.

En el escrito del SPF se calificó a Castro con “conducta ejemplar 10, concepto muy bueno 8, transitando el período de prueba y no posee partes disciplinarios”. El ex fiscal, por su parte, ofreció como garante a una ex pareja, madre de sus dos hijos.