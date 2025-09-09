Crimen y Justicia

Discutió con su pareja, intentó acuchillarlo y quedó detenida en Misiones

El hecho ocurrió en la madrugada de este lunes en Oberá. La agresora, de 37 años, causó destrozos en la vivienda

Una mujer amenazó a su pareja con un cuchillo y fue arrestada (Policía de Misiones)

Una mujer de 37 años fue arrestada por la Policía de Misiones en la ciudad de Oberá durante la madrugada del lunes, acusada de amenazar con un cuchillo a su pareja y provocar daños en la vivienda.

El incidente se registró cerca de las 3:00 en una casa situada en la calle Pergamino, luego de que una llamada al 911 alertara sobre una fuerte discusión entre la pareja.

Según informó Noticias Argentinas, la detenida, identificada como J. O., habría roto la puerta de ingreso del departamento antes de ser reducida por los agentes.

El personal de la Comisaría de la Mujer, con apoyo de la División Motorizada, intervino en el lugar y constató que la mujer se encontraba exaltada y portaba un cuchillo tipo serrucho, con el que presuntamente intentó agredir a su pareja, un hombre de 48 años.

La acusada fue trasladada a la sede policial y quedó a disposición de la Justicia.

Un nuevo avance en la investigación del femicidio de Marisa Cunha en Misiones

El hallazgo de una pistola calibre .22 en una zona de malezas podría convertirse en un elemento central para la investigación del femicidio de Marisa Cunha, la mujer que fue encontrada muerta en su vivienda de San Vicente, en la provincia de Misiones. Hasta el momento, su esposo, Marcelo Da Rosa, continúa detenido como el principal sospechoso.

El arma fue localizada este sábado al mediodía durante un rastrillaje encabezado por los efectivos de la Comisaría Primera. Según informaron las autoridades, se trataría de una pistola marca Bersa, que tenía un cartucho en la recámara y tres más en el cargador.

Tras esto, quedó a disposición de la Justicia, que deberá determinar si está directamente vinculada con el crimen de la mujer de 47 años. Ahora, las balas serán sometidas a pericias, que buscarán establecer si serían compatibles con aquellas que terminaron con la vida de Cunha.

La mujer fue encontrada sin vida por su hijo, quien habría narrado cómo su padre le pidió ayuda para esconder el cuerpo

Según la información proporcionada por El Territorio de Misiones, los investigadores sospecharían que el acusado habría intentado deshacerse del arma luego de cometer el homicidio. Sobre todo, después de que Da Rosa se diera a la fuga en un auto Toyota Corolla de color azul.

El esposo de la víctima fue capturado el viernes por la noche en el barrio Obrero mientras realizaba compras en un comercio. Desde entonces, permanece bajo custodia policial, para evitar que este intentara fugarse nuevamente.

La detención fue posible gracias a un operativo de inteligencia que incluyó rastrillajes urbanos y rurales, el uso de drones y controles viales, lo que permitió estrechar el cerco sobre el sospechoso. Luego de haber sido localizado, también se ordenó el secuestro del vehículo que había utilizado para concretar el escape.

El femicidio de Cunha generó una fuerte conmoción en la comunidad de San Vicente, después de que la víctima fuera hallada sin vida el jueves pasado en su domicilio. Las autoridades que se presentaron en la escena del crimen fueron las que constataron que tenía dos disparos de arma de fuego.

Desde el minuto cero de la investigación, las autoridades habían entrevistado a los vecinos de la zona. Fue así que se conoció que habría existido una pelea previa al crimen, ya que varios testigos aseguraron haber escuchado gritos y detonaciones.

Con base en los testimonios, Da Rosa quedó señalado como el principal sospechoso. Por este motivo, se puso en marcha la búsqueda del presunto femicida, con un despliegue coordinado de la Unidad Regional VIII de la fuerza policial misionera.

El momento en el que el esposo de la víctima fue detenido

Poco después se sumaría al expediente el relato de una de sus hermanas, quien indicó que fue uno de los hijos de la mujer, quien encontró el cuerpo sin vida de Marisa. Incluso, aseguró que su padre le habría confesado el crimen. “Yo maté a Marisa de dos disparos”, le habría dicho el sospechoso a su hijo.

Además de esto, la mujer indicó que Da Rosa le habría pedido ayuda a su hijo para poder ocultar el cuerpo. Sin embargo, este se encontraba paralizado por la situación y no colaboró en la tarea. Frente a esto, el ahora detenido habría decidido huir con el arma homicida y dinero en efectivo.

Las declaraciones de la familia aportaron un trasfondo de violencia previa. En este sentido, Rafaela, hermana de la víctima, relató que la mujer había denunciado años atrás amenazas y episodios de agresiones por parte de su pareja. Incluso, pocos días antes del crimen, le habría comentado que él habría intentado envenenarla a través de un mate.

Otro elemento relevante para la investigación es la versión que apuntaría a que Da Rosa tenía acceso a armas de fuego. Por este motivo, el hallazgo de la pistola calibre .22 en la zona de malezas podría constituir una prueba clave para avanzar en el esclarecimiento judicial del caso.

