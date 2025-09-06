Sociedad

Detuvieron al acusado del femicidio de Marisa Cunha en Misiones: lo encontraron mientras hacía compras

La policía arrestó a Marcelo Da Rosa en el barrio 51 Viviendas de San Vicente y secuestró el coche que utilizaba para desplazarse

La víctima del femicidio, Marisa
La víctima del femicidio, Marisa Cunha

La Policía de Misiones detuvo a Marcelo Da Rosa, el hombre de 53 años que era buscado como sospechoso del femicidio de Marisa Cunha en la localidad de San Vicente.

El arresto se produjo este viernes, poco después de las 19.30, en la calle Luis Pasteur, dentro del barrio 51 Viviendas, cuando efectivos del Comando Radioeléctrico sorprendieron a Da Rosa mientras realizaba compras en un local comercial, según informaron fuentes policiales.

Los agentes interceptaron al acusado y también secuestraron un auto Toyota Corolla en el que se desplazaba. Así, Da Rosa quedó bajo custodia y será indagado por la Justicia en las próximas horas.

Marisa Cunha fue asesinada ayer en su casa del barrio Ceferino. Las autoridades fueron alertadas por vecinos, quienes llamaron al 911 tras escuchar una fuerte discusión en la vivienda, gritos y detonaciones.

Al llegar, los efectivos encontraron a la mujer sin vida y con varias heridas de arma de fuego. En el lugar, además, fueron halladas vainas servidas y se recolectaron distintos elementos como pruebas para la causa. La principal hipótesis surgió enseguida: una discusión de pareja seguida por los disparos.

Desde ese momento, Da Rosa quedó señalado por su entorno como el principal sospechoso. De inmediato, se puso en marcha la búsqueda del presunto femicida, con un despliegue coordinado de la Unidad Regional VIII de la fuerza policial misionera.

El crimen ocurrió en una
El crimen ocurrió en una vivienda de la calle Pasteur al 100

Las autoridades llevaron adelante rastrillajes en zonas urbanas y rurales de San Vicente, montaron controles sobre rutas clave y pusieron vigilancias en pasos ribereños de los ríos Uruguay y Paraná ante el temor de que pudiese huir a países vecinos.

También se utilizaron drones para peinar sectores de monte y se activó la colaboración de fuerzas de seguridad de Brasil y Paraguay, para evitar la salida del país del prófugo. Pero eso no sucedió, ya que Da Rosa estaba más cerca de lo que se creía.

Parte del personal desplegado este
Parte del personal desplegado este viernes durante la búsqueda de Da Rosa

Cunha tenía 45 años. Sus restos estaban siendo velados esta noche en una cochería de San Vicente y serán inhumados en la mañana de este sábado en el cementerio municipal de dicha localidad.

Mató a sus hijos, hirió a su esposa embarazada y se suicidó

A mediados de agosto, un hombre se quitó la vida en su vivienda del barrio San Lorenzo de Posadas, tras haber asesinado a sus hijos. En medio del ataque, también resultaron heridos de gravedad a su esposa embarazada y su cuñado.

La escena fue descubierta en una casa ubicada en la intersección de las calles Cedro y 57 tras el llamado de un familiar preocupado, quien había intentado contactarse con sus familiares y no había obtenido respuesta de ninguno de ellos.

Al acceder al inmueble, los efectivos policiales se encontraron con una escena dantesca: el cuerpo de José Ricardo Ferreyra, de 47 años, colgado de un tirante del techo.

Debajo de este cadáver, yacía su hija de 13 años, Evelyn, quien murió a causa de una herida cortante en el cuello. Al iniciar un recorrido por la casa, en otro sector de la vivienda, hallaron el cuerpo de un joven de 21 años, Mariano, que presentaba una discapacidad, con un corte en la misma zona que su hermana. Y en una de las habitaciones, se localizó con vida a una mujer adulta, pareja de Ferreyra, que también tenía lesiones cortantes en el cuello.

La víctima, que cursaba la semana 11 de gestación, recibió asistencia en el domicilio y fue trasladada de urgencia en ambulancia al hospital, donde ingresó con pronóstico reservado.

Finalmente, en una habitación del fondo de la propiedad, los agentes encontraron a un hombre con discapacidad, hermano de la mujer, que también presentaba el mismo tipo de lesiones que el resto de la familia. Por esto, fue derivado de inmediato a un centro asistencial.

Una carta aparentemente escrita por Ferreyra orientó a los investigadores a una hipótesis: tentativa de femicidio seguido de doble filicidio y suicidio.

