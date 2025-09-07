Femicidio en Misiones: encontraron la presunta arma que habrían utilizado para asesinar a Marisa Cunha

La mujer fue encontrada sin vida por su hijo, quien habría narrado cómo su padre le pidió ayuda para esconder el cuerpo

El hallazgo de una pistola calibre .22 en una zona de malezas podría convertirse en un elemento central para la investigación del femicidio de Marisa Cunha, la mujer que fue encontrada muerta en su vivienda de San Vicente, en la provincia de Misiones. Hasta el momento, su esposo, Marcelo Da Rosa, continúa detenido como el principal sospechoso.

El arma fue localizada este sábado al mediodía durante un rastrillaje encabezado por los efectivos de la Comisaría Primera. Según informaron las autoridades, se trataría de una pistola marca Bersa, que tenía un cartucho en la recámara y tres más en el cargador.

A raíz de esto, el arma de fuego fue puesta de inmediato a disposición de la Justicia, que deberá determinar si está directamente vinculada con el crimen de la mujer de 47 años. De esta manera, las balas serán sometidas a pericias balísticas, que buscarán establecer si serían compatibles con aquellas que terminaron con la vida de Cunha.

Según la información proporcionada por El Territorio de Misiones, los investigadores sospecharían que el acusado habría intentado deshacerse del arma tras cometer el homicidio. Sobre todo, después de que Da Rosa se diera a la fuga en un auto Toyota Corolla de color azul.

El momento en el que el esposo de la víctima fue detenido

No obstante, el esposo de la víctima fue capturado el viernes por la noche en el barrio Obrero mientras realizaba compras en un comercio. Desde entonces, permanece bajo custodia policial, para evitar que este intentara fugarse nuevamente.

Asimismo, explicaron que la detención fue posible gracias a un operativo de inteligencia que incluyó rastrillajes urbanos y rurales, el uso de drones y controles viales, lo que permitió estrechar el cerco sobre el sospechoso. Luego de haber sido localizado, también se ordenó el secuestro del vehículo que había utilizado para concretar el escape.

El femicidio de Cunha generó una fuerte conmoción en la comunidad de San Vicente, después de que la víctima fuera hallada sin vida el jueves pasado en su domicilio. Luego de que las autoridades se presentaran en la escena del crimen, constataron que tenía dos disparos de arma de fuego.

Desde el minuto cero de la investigación, las autoridades habían entrevistado a los vecinos de la zona. Fue así que se conoció que habría existido una pelea previa al crimen, ya que varios testigos aseguraron haber escuchado gritos y detonaciones.

La zona donde se encontraba la casa donde fue asesinada la mujer

Con base en los testimonios, Da Rosa quedó señalado como el principal sospechoso. Por este motivo, se puso en marcha la búsqueda del presunto femicida, con un despliegue coordinado de la Unidad Regional VIII de la fuerza policial misionera.

Poco después se sumaría al expediente el relato de una de sus hermanas, quien indicó que fue uno de los hijos de la mujer, quien encontró el cuerpo sin vida de Marisa. Incluso, aseguró que su padre le habría confesado el crimen. “Yo maté a Marisa de dos disparos”, le habría dicho el sospechoso a su hijo.

Además de esto, la mujer indicó que Da Rosa le habría pedido ayuda a su hijo para poder ocultar el cuerpo. Sin embargo, este se encontraba paralizado por la situación y no colaboró en la tarea. Frente a esto, el ahora detenido habría decidido huir con el arma homicida y dinero en efectivo.

Las declaraciones de la familia aportaron un trasfondo de violencia previa. En este sentido, Rafaela, hermana de la víctima, relató que la mujer había denunciado años atrás amenazas y episodios de agresiones por parte de su pareja. Incluso, pocos días antes del crimen, le habría comentado que él habría intentado envenenarla a través de un mate.

Otro elemento relevante para la investigación es la versión que apuntaría a que Da Rosa tenía acceso a armas de fuego. Por este motivo, el hallazgo de la pistola calibre .22 en la zona de malezas podría constituir una prueba clave para avanzar en el esclarecimiento judicial del caso.