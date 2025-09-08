Crimen y Justicia

Juicio por filicidio en Salta: condenaron a prisión perpetua a la madre de Leonel Francia

Lidia Raquel Cardozo fue hallada culpable del asesinato de su hijo, quien ingresó sin vida al hospital Papa Francisco hace dos años

Prisión perpetua para la madre de Leonel Francia por el filicidio de su hijo

Lidia Raquel Cardozo fue condenada este lunes a prisión perpetua por el homicidio calificado por el vínculo de su hijo de 11 años, Leonel Francia, ocurrido el 31 de agosto de 2023 en el barrio Solidaridad de la ciudad de Salta.

Así lo resolvió la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro, tras los alegatos de cierre y la deliberación de los jueces Leonardo Feans, Martín Pérez y Francisco Mascarello.

En el mismo fallo, además de dictar la pena máxima, el tribunal ordenó que la acusada sea incorporada al Banco de Datos Genéticos, medida que forma parte del protocolo habitual en este tipo de condenas.

Durante la jornada de hoy, el fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, sostuvo la acusación contra Cardozo como autora del crimen y solicitó la prisión perpetua: argumentó que los elementos probatorios reunidos durante el proceso eran suficientes para responsabilizar penalmente a la mujer por la muerte del niño.

El veredicto fue dictado por los jueces Leonardo Feans, Martín Pérez y Francisco Mascarello

La querella, por su parte, adhirió en su totalidad al pedido del fiscal, sin introducir modificaciones ni sugerencias alternativas respecto de la calificación legal ni del monto de pena requerido.

En cambio, la defensa técnica de Cardozo pidió que se la absolviera por el beneficio de la duda, y en forma subsidiaria, solicitó que se contemplaran circunstancias atenuantes derivadas de una presunta emoción violenta.

La parte final del juicio se dio este lunes luego de un cuarto intermedio dispuesto el viernes anterior, cuando la imputada prestó declaración ante el tribunal.

La autopsia determinó que el niño murió por traumatismo encéfalo craneal grave con lesión punzopenetrante

En esa instancia, Cardozo negó haberle quitado la vida a su hijo y también rechazó los testimonios que señalaron episodios de maltrato previos. Según su versión, aquel 31 de agosto se levantaron temprano y, en determinado momento, mientras buscaba unos papeles en el corralón, el niño fue al piso superior a buscar un pantalón.

Posteriormente, dijo haberlo visto en el garaje, rodeado de perros, agachado. No le dio importancia porque pensó que estaba jugando. Luego, volvió a verlo en un patio interno, con una mano sobre la cabeza. Le preguntó si iba a ir a la escuela y él respondió que se acostaría de nuevo porque se había golpeado.

Más tarde, según relató, intentó despertarlo, escuchó un ronquido y, al sacudirlo, notó que estaba flácido. Observó una herida en la cabeza y manchas de sangre. Afirmó que pidió ayuda a los albañiles que trabajaban en la casa y lo trasladó al hospital.

La autopsia determinó que Leonel Francia falleció a causa de un traumatismo encéfalo craneal grave producto de una lesión punzopenetrante. Ingresó sin vida al Hospital Papa Francisco, y desde un principio, la investigación apuntó a un contexto de violencia intrafamiliar.

Durante el juicio, testigos describieron a Cardozo como una persona con antecedentes de maltrato hacia su hijo. Algunos declararon haber presenciado episodios de agresión previos. También intervinieron psicólogos, quienes señalaron signos de malos tratos y una falta de cooperación por parte de la acusada durante los distintos exámenes y entrevistas realizadas.

En su testimonio, Cardozo reconoció haber visto manchas de sangre en diferentes puntos de la vivienda esa mañana, aunque aseguró que pensó que eran producto del celo de su perra, motivo por el cual tiró agua para limpiarlas.

“No entiendo cómo se lastimó”, expresó ante el tribunal, según consignó el diario El Tribuno.

La causa fue investigada desde sus inicios por la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, a cargo del fiscal López Soto. La estrategia de la acusación se centró en la solidez de las pericias médicas, los informes psicológicos, las pruebas recolectadas en la escena y el conjunto de testimonios que, en su conjunto, permitieron sostener la hipótesis de homicidio.

