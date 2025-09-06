Crimen y Justicia

El titular de una ONG que acompaña a familiares de víctimas de delitos mató a uno de los ladrones que intentó robarle en La Matanza

Rubén Carballo fue atacado por una banda de seis delincuentes cuando hacía viajes para una app. Ocurrió anoche en Virrey del Pino

Guardar
El titular de una ONG que acompaña a víctimas de delitos mató a un ladrón que intentó robarle

Rubén Carballo, presidente de la Comisión de Acompañamiento de Familiares de Víctimas (CAFAVI), mató a uno de los seis ladrones que lo asaltaron mientras trabajaba como chofer de una aplicación de viajes. El hecho ocurrió en la noche del viernes en la localidad de Virrey del Pino, en el partido de La Matanza.

Fue el propio Carballo quien contó lo ocurrido horas después a través de sus redes sociales. “Me quisieron robar trabajando con la aplicación, tristemente para ellos no tuvieron suerte porque me supe defender”, comenzó su breve relato.

Y continuó: “Eran dos adentro del auto y, cuando llegamos al destino, había cuatro más. Me llegué a cubrir la cabeza con el brazo donde recibí un disparo, maté a uno de los que me disparó y herí a otros”.

Junto a estas palabras, Carballo subió varios videos que muestran las secuelas del enfrentamiento: se lo ve con sangre en la cabeza y en su brazo izquierdo, el impacto de bala en el interior de la puerta del conductor, la ventanilla destrozada y el estéreo roto.

En otras grabaciones, además, aparecen un arma que habría llevado uno de los delincuentes y un pasamontañas, ambos en el suelo.

Todo comenzó cuando Carballo levantó a dos pasajeros en la plaza de San Justo. Los trasladó hacia la calle Osiris, en Virrey del Pino. Tal como relató, al llegar al destino otros cuatro hombres lo estaban esperando para asaltarlo.

Durante el episodio le dispararon al menos dos veces, uno de los tiros le atravesó el antebrazo. Y otro lo impactó en el pecho, pero el proyectil fue frenado por el chaleco antibalas que llevaba puesto, amplió Carballo en declaraciones a Primer Plano.

El titular de la CAFAVI dijo que se defendió con su pistola, de la que es legítimo usuario. Disparó cuatro veces antes de que se le trabe el arma, y dos de esos balazos impactaron en uno de los ladrones, quien murió. Su hermano, integrante de la banda, intentó ayudarlo y quedó detenido. El resto de los atacantes escapó y es buscado por la policía.

Carballo fue trasladado a un centro médico. “Tuvieron que esperar a que me baje la presión para darme el alta y dejarme ir a casa”, comunicó luego.

La víctima del robo, Rubén
La víctima del robo, Rubén Carballo

Sobre el arma y el chaleco antibalas, aclaró que tenía la documentación en regla. También comentó que los llevaba consigo porque había llevado a su hijo a un cumpleaños y luego planeaba ir al polígono de tiro, aunque finalmente activó la app para hacer viajes de regreso hacia su casa.

La investigación del caso quedó en manos de Diego Rulli, de la Unidad Fiscal de Homicidios de La Matanza. Por el momento, la Justicia considera que Carballo actuó en legítima defensa.

La Comisión de Acompañamiento de Familiares de Víctimas fue fundada por Carballo tras el asesinato de su hijo, Rubén Orlando Carballo, un joven que murió en 2009 tras ser golpeado por la policía alrededor de un recital de Viejas Locas en la cancha de Vélez Sarsfield.

Según la ONG, la policía informó que la represión fue porque había jóvenes que querían pasar sin entrada. No era el caso del joven fallecido, quien había comprado la suya tiempo atrás y la llevaba en su bolsillo.

Aquella noche, dos chicos que jugaban a la pelota en un club cercano encontraron a la víctima inconsciente, con una severa fractura de cráneo, su hombro izquierdo destrozado y marcas de balas de goma en su torso. El joven permaneció internado en coma varios días y finalmente murió el 8 de diciembre del 2009.

La causa por el hecho quedó impune.

Temas Relacionados

Virrey del PinoLa MatanzaCAFAVIRobosInseguridadÚltimas noticias

Últimas Noticias

Morón: asesinaron a un joven acusado por homicidio e investigan un ajuste de cuentas

La víctima tenía 22 años y usaba una tobillera electrónica del Servicio de Protección Domiciliaria. Hay un detenido y un prófugo

Morón: asesinaron a un joven

Seguirán presos los integrantes de la patota de la UOCRA acusados de atacar y dejar en coma a un contratista de Santa Cruz

Se trata de Carlos Tapia, Oscar Aranda, Osvaldo “Neri” B., Fabián Hernández y Franco Moreyra. Están imputados por intento de homicidio. Cómo sigue la salud de la víctima

Seguirán presos los integrantes de

La Policía de la Ciudad desalojó un inmueble usurpado en Villa Crespo y detuvo a dos personas

Ocurrió en la avenida Juan B. Justo al 1965. “En la Ciudad, el orden no se negocia”, dijo el jefe de gobierno Jorge Macri tras el operativo

La Policía de la Ciudad

El calvario de una docente en Mendoza: fue presa por tener material pedófilo en su celular, pero era su nieta que se grababa bailando

La menor había usado un teléfono en desuso de su abuela para filmar un reto viral. Cuando intentó publicarlo en Youtube, bloquearon su cuenta y alertaron a las autoridades. El caso

El calvario de una docente

Cayó un prófugo buscado por el violento asalto a un jubilado en Junín

El sospechoso tiene 23 años y se entregó en la ciudad de Lincoln. Había cometido una entradera en la casa de un señor de 84. Su cómplice ya había sido detenido

Cayó un prófugo buscado por
ÚLTIMAS NOTICIAS
Jim Jarmusch conquista Venecia con

Jim Jarmusch conquista Venecia con una comedia agridulce sobre familias rotas

Beneficios para jubilados: cómo ahorrar en el supermercado y hacer crecer los haberes

El cine latinoamericano triunfa en Venecia con premios para películas de México y Ecuador

Naomi Watts: 7 lecciones sobre bienestar sexual después de los 50 años

Una provincia tendrá que pagar $70 millones a la familia de un chico que se fracturó un codo en la escuela

INFOBAE AMÉRICA
Jim Jarmusch conquista Venecia con

Jim Jarmusch conquista Venecia con una comedia agridulce sobre familias rotas

Un hombre se desmayó al volante y atropelló a varios peatones en el norte de Francia: al menos un muerto y tres heridos graves

El cine latinoamericano triunfa en Venecia con premios para películas de México y Ecuador

Católicos de la comunidad LGTBIQ+ realizaron el primer gran peregrinaje al Vaticano en el marco del Jubileo

El Reino Unido denunció el adoctrinamiento de 50.000 niños ucranianos en territorios ocupados por Rusia

TELESHOW
Giorgio Armani: quiénes heredarán los

Giorgio Armani: quiénes heredarán los cerca de 13 mil millones de euros de su fortuna

El divertido cumpleaños de Brenda Gandini: noche de música, baile y amigos

En video: así quedó el auto de Mauro Icardi, involucrado en un accidente en Turquía

Silvia Pérez relató un duro episodio de su adolescencia, cuando era novia de un famoso modelo: “Mi vieja me echó de casa”

El desopilante diálogo íntimo entre Wanda Nara y Maxi López: “Nunca imaginé leer esto de vos”