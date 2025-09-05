Crimen y Justicia

Violento asalto al excampeón de TC Emanuel Moriatis en la Panamericana: le dispararon para robarle la moto

Ocurrió ayer por la tarde a la altura de la localidad de Martínez

Guardar
Emanuel Moriatis contó lo que le pasó en sus redes sociales

El expiloto de Turismo Carretera (TC) y el Turismo Nacional (TN) Emanuel Moriatis fue víctima de un violento robo ayer por la tarde mientras circulaba en su moto marca Ducati en la Autopista Panamericana. Los delincuentes le dispararon dos veces y le sacaron su vehículo.

El hecho ocurrió ayer poco antes de las 19 a la altura de Fondo de la Legua, en la localidad bonaerense de Martínez, cuando se disponía a ir a buscar a su hijo a una práctica de fútbol, luego de haber estado casi todo el día en el autódromo de Buenos Aires.

Según contó en sus redes sociales y en diálogo con radio Mitre el propio exdeportista y actual presidente de la Asociación Pilotos Automóviles Turismo (APAT), fue abordado por dos motochorros en plena hora pico y ante la presencia de cientos de autos que circulaban a escasos metros.

Según dijo, los asaltantes lo interceptaron de forma agresiva hasta que uno de ellos, el que iba en la parte trasera, efectuó un disparo para obligarlo a detenerse.

“Se me ponen de costado, casi como que me quieren chocar, y me cruzan la moto. El que venía atrás me mostró el revólver, me hace seña como que frene y cuando me hace la segunda seña, pum, tira un tiro para el piso. Automáticamente freno y suelto la moto. Medio que me voy caminando rápido, pero para atrás, mirándolos. No me quise dar vuelta y correr sin verlos, porque uno piensa que no pueden prender la moto, me tiran un tiro, no sabés qué hacer. Es un segundo”, contó el expiloto.

Después de obligarlo a frenar, uno de los ladrones quiso sacarle el bolso que llevaba Moriatis con sus pertenencias. “Cuando me tira el tiro, freno, me quedo quieto como congelado y se me lanza encima, me saca el bolso que tenía, me empieza a bolsiquear. ‘Dame todo, dame todo, dame todo, dame todo”. Todo lo que tenía“, indicó.

La víctima perdió todas sus pertenencias: teléfono, mochila y la propia moto.

La situación, sin embargo, no terminó allí. Pese a que no opuso resistencia en ningún momento, los delincuentes fueron extremadamente violentos. De acuerdo con el relato de la víctima, mientras trataba de alejarse de la escena, ya sin su moto, uno de los ladrones lo persiguió unos cuantos metros más y le disparó.

“Voy corriendo como marcha atrás y lo veo que se me viene. Yo ya había dejado la moto y se me viene. Yo con el casco puesto. Él con el casco, no lo escuchaba. Se ve que me estaba diciendo “quieto, quieto” y yo iba para atrás. Entonces, cuando venía para atrás como que me mira y después ¡pum! Me tira otro tiro a quemarropa“, dijo Moriatis.

El ex piloto en una
El ex piloto en una entrevista con Infobae (Candela Teicheira)

Como ambos corrían, el segundo de los tiros también pegó en el piso y por fortuna, la víctima resultó ilesa. “Te juro que te sentís como que ‘estoy a la buena de Dios′“, graficó el hombre.

Ya sin nada y después de que los motochorros huyeron, el expiloto recibió la ayuda de un joven, quien se detuvo a auxiliarlo y le prestó su teléfono para poder llamar a su familia.

“Santiago, un chico que conocí ahí en Panamericana, me sube al auto y me empieza como a llevar para el lado de mi casa y un kilómetro más adelante aparece la moto, prendida, en Panamericana”, reveló el exdeportista, quien dijo que el vehículo estaba prendido y con la pata puesta.

“No entiendo. Habrán pensado que tenía rastreador”, dijo. A las pocas horas, Moriatis se dirigió a la comisaría más cercana para hacer la denuncia y ver si era posible obtener imágenes de las cámaras de seguridad. Sin embargo, se llevó otra sorpresa.

“Me imaginé que ahora van a agarrar las cámaras, los van a buscar, van a tratar. Y nada. Me dicen: ‘No, no hay ni una cámara’. (...) ¿Qué se hace en estos casos? Entonces, digo, lo mejor que puedo hacer es tratar de avisarles a los demás para que tengan cuidado", agregó.

En ese sentido, el hombre aseguró que durante todo el trayecto en la Panamericana no observó un solo policía. Incluso, relató que hace un mes, un amigo suyo vivió la misma situación en la autopista.

Temas Relacionados

Emanuel MoriatisroboasaltoPanamericanaMotochorrosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Mató a tiros a su pareja tras una discusión en Misiones y huyó

La víctima tenía varios disparos en el cuerpo. Además, los vecinos aseguraron haber escuchado una discusión

Mató a tiros a su

Cayó una mujer que tenía domiciliaria y vendía cocaína desde su casa en Córdoba

El allanamiento se realizó en la vivienda de la calle Celso Barrios al 3700 del barrio Villa La Vaquita Echada al sudeste de la capital provincial

Cayó una mujer que tenía

Un médico y un enfermero están acusados por abusar de sus pacientes en San Juan y continuarán bajo prisión preventiva

Los profesionales del Hospital Cantoni se encuentran cumpliendo prisión domiciliaria. Uno de ellos tenía un antecedente por el mismo delito

Un médico y un enfermero

Detuvieron a un hombre por abusar de la hija de su pareja en Chaco

Según la denuncia realizada por la madre de la niña, el hombre habría agredido a víctima en repetidas ocasiones

Detuvieron a un hombre por

Con complicidad de su madre, un adolescente ingresó armado a un colegio en Neuquén

Las autoridades escolares se vieron obligadas a evacuar la institución y la Policía local se movilizó. Según varios padres, el estudiante de 17 años acumularía reiteradas denuncias por hechos violentos

Con complicidad de su madre,
ÚLTIMAS NOTICIAS
Encuentran un vínculo entre la

Encuentran un vínculo entre la contaminación del aire y el riesgo de un tipo de demencia

Frío en CABA: mínimas de 3 grados pero sin lluvias hasta la próxima semana

Rige la veda electoral por las elecciones Buenos Aires 2025: qué está prohibido y hasta cuándo dura

Contrabando: condena y decomisos por más de $500 millones para un comerciante

Mató a tiros a su pareja tras una discusión en Misiones y huyó

INFOBAE AMÉRICA
El Observatorio Cubano de Derechos

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció 168 nuevas acciones represivas: son más de 2.200 en lo que va del año

Putin quiere desarrollar la industria de tierras raras en Rusia y sueña con tener apoyo de Estados Unidos

El grupo terrorista Hamas difundió un video de dos rehenes israelíes secuestrados el 7 de octubre de 2023

Ucrania bombardeó la refinería rusa de Ryazan y otras instalaciones energéticas que sostienen el aparato militar ruso

Kim Jong-Un ratificó su “voluntad firme” en intensificar las relaciones bilaterales con el régimen chino

TELESHOW
Juana Repetto mostró por primera

Juana Repetto mostró por primera vez su pancita de embarazada: “¿Acaso se hizo notar muy rápido?”

Wanda Nara calentó el anuncio de MasterChef Celebrity: el desafío a Luis Ventura y el elogio a Evangelina Anderson

Arnaldo André le confesó a Mario Pergolini por qué nunca se casó y cómo enfrenta la soledad

El emotivo encuentro entre Charly García y Lionel Messi, tras el partido de la Selección Argentina

Wanda Nara anunció los famosos de MasterChef Celebrity: Maxi López, Evangelina Anderson, Pablo Lescano, Ventura, Marixa Balli y más