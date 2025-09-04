Crimen y Justicia

Quiso contratar a un sicario, no pudo y mató a un vecino de su ex pareja

El cuerpo de Matías Damiani, de 40 años, fue encontrado sin vida con una herida de arma de fuego en el pecho en su casa de Rafael Calzada

El hombre detenido
El hombre detenido

Un llamado al 911, un cuerpo con un disparo en el pecho y un sospechoso que, según la investigación, habría intentado contratar a un tercero para ejecutar el crimen. La víctima, Adriel Matías Damiani, fue encontrada sin vida en su casa del partido de Almirante Brown y, tras un operativo que incluyó allanamientos y seguimiento de un vehículo, detuvieron al presunto autor del hecho. La historia detrás del caso expone una trama que aún deja interrogantes abiertos.

La escena fue descubierta tras una llamada al 911. En una vivienda ubicada sobre la calle Illía al 3600, en la localidad de Rafael Calzada, la Policía encontró sin vida al hombre de 40 años.

El cuerpo yacía con una herida de bala en el pecho, y no había rastros del agresor. La investigación, impulsada por la UFI N°2 de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Juan Manuel Baloira, derivó rápidamente en la identificación de un sospechoso señalado como M. I. B., de 62 años.

Según le detallaron fuentes policiales a Infobae, el hallazgo ocurrió cuando personal de la comisaría de Rafael Calzada se presentó en el domicilio tras recibir el aviso telefónico. Las tareas investigativas quedaron a cargo de la DDI Lomas de Zamora, que trabajó en conjunto con la seccional jurisdiccional para reconstruir los últimos movimientos de la víctima.

Las primeras pistas surgieron de testimonios y cámaras de seguridad que permitieron identificar un vehículo Chevrolet Corsa, vinculado al sospechoso. El auto, que pertenecía a una ex pareja de M. I. B., vecina de Damiani, fue clave en el avance de la causa. De la investigación también surgió un dato llamativo: el sospechoso habría intentado contratar a un tercero para cometer el homicidio.

Con esta información en mano, el Ministerio Público Fiscal autorizó tres allanamientos de urgencia. Aunque los procedimientos no arrojaron resultados positivos, un nuevo indicio cambió el rumbo del operativo. A partir de datos suministrados por el sistema de lectura de patentes (LPR), los efectivos lograron ubicar el auto circulando por la intersección de las calles Alsina y Manzanares.

Allí, en plena vía pública, M. I. B. fue interceptado y detenido sin resistencia. En estos momentos, permanece apresado mientras la fiscalía continúa con la recolección de pruebas para determinar su grado de participación en el crimen.

El caso sigue bajo investigación. Las autoridades trabajan para establecer el móvil y confirmar si hubo otras personas involucradas en el crimen.

Asesinaron a una joven que trabajaba como chofer de aplicación en La Matanza

La víctima fue identificada como
La víctima fue identificada como Candela Santa María

Otro crimen ocurrió el último fin de semana en el partido bonaerense de La Matanza, donde una joven de 24 años fue asesinada mientras trabajaba como chofer de una aplicación de viajes.

El hecho ocurrió entre la 1 y las 2 de la madrugada. Fue en la localidad de González Catán. La víctima fue identificada como Candela Santa María. Al llegar a la intersección de las calles Coronel Ramos y La Bastilla, donde estaba el punto de encuentro con el supuesto usuario, este la asaltó a mano armada y disparó contra ella. En un primer momento, se creyó que era un homicidio en ocasión de robo, pero la investigación reveló una trama mucho más profunda.

Según contaron sus familiares a la prensa, Candela estaba a bordo de su vehículo Fiat Cronos cuando fue interceptada por el asesino. El vehículo se lo había comprado recientemente y aún lo estaba pagando en cuotas. Para terminar de abonarlo, había decidido empezar a hacer traslados con distintas aplicaciones de viajes, ya que le generaban un ingreso extra.

Al poco tiempo, el presunto homicida fue identificado y atrapado por la Policía, pero antes de su detención, el joven se quitó la vida.

La hipótesis de un robo quedó rápidamente descartada, cuando un testigo contó que la víctima también se habría dedicado a la venta de municiones. Incluso, aseguró que la había conocido por recomendación del sospechoso.

Según revelaron fuentes oficiales del caso aInfobae, el testimonio fue brindado por S. G., un joven de 21 años que días atrás había cerrado una venta con Santa María. Específicamente, aseguró haberse reunido con ella el 28 de agosto para comprarle dos cajas de municiones calibre 9 mm.

A raíz de esto, el testigo aportó un comprobante de la transferencia que había realizado por los proyectiles. En total abonó $140.000, los cuales habían sido enviados hacia una cuenta en una billetera virtual que estaba a nombre de la madre de la víctima.

