En 40 segundos y a plena luz del día: un ladrón robó una moto estacionada y huyó arrastrándola en contramano

Mar del Plata: un ladrón tardó 40 segundos para robar una moto estacionada arrastrándola a contramano

Un insólito robo ocurrió este martes a la mañana en la ciudad de Mar del Plata, donde un ladrón precisó tan solo 40 segundos para robar una moto que se encontraba estacionada sobre la vía pública. La secuencia quedó filmada por la cámara de seguridad instalada en el frente de un comercio, y ahora las autoridades locales analizan dichas imágenes para identificar al sospechoso.

El video que encabeza esta nota muestra la tranquilidad -y la impunidad- con la que se movió el delincuente, a pesar de que a esa hora automovilistas y transeúntes pasaban por la zona del hecho.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el robo ocurrió en la esquina de Rodríguez Peña y Mitre, en el barrio Chauvin de la ciudad balnearia. El reloj marcaba las 10.20 cuando el asaltante, vestido con una campera y zapatillas de color negro, y un pantalón claro, aparece en la escena.

El asaltante se abalanzó sobre la moto estacionada y demoró tan solo 40 segundos para robarla.

Mientras caminaba por la calle Rodríguez Peña, el ladrón divisó una moto roja y de gran cilindrada estacionada sobre la calle, a 90 grados y en un espacio delimitado para aparcar ese tipo de vehículos.

Con su objetivo de no levantar sospechas, caminó hasta la posición de la moto y de un momento a otro se abalanzó sobre ella. Con ayuda de un objeto que llevaba en la mano, rompió el tambor de encendido e intentó darle arranque, pero no logró su cometido.

Luego, el delincuente se percató de que el manubrio estaba trabado, pero eso no fue impedimento para cometer el robo. El hombre implementó toda su fuerza para comenzar a mover el volante bruscamente, mientras diferentes vehículos y peatones pasaban por la esquina, y se llevó la moto a pie, arrastrándola a contramano por Rodríguez Peña.

El sospechoso continúa prófugo de la justicia.

En apenas 40 segundos, el ladrón desapareció del lugar y con la moto en su poder.

A partir de la viralización de las imágenes, ahora las autoridades locales intentan dar con el paradero del sospechoso, que este miércoles continuaba prófugo de la justicia.

Se robaron un auto y en la fuga lo incrustaron contra una casa

Mar del Plata: se robaron un auto y en la fuga chocaron contra una casa

También en la ciudad marplatense, este miércoles a la mañana el robo de un vehículo terminó con un auto incrustado en el frente de una casa.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el hecho ocurrió en Berutti al 4.500, donde la dueña de casa, que justo salía de su domicilio para dirigirse a su lugar de trabajo, fue sorprendida por una banda de delincuentes.

Los ladrones la asaltaron y se llevaron su vehículo, un Toyota Yaris. Tras el llamado al 911, los efectivos policiales llegaron a su vivienda, y le tomaron testimonio. La mujer les contó que un delincuente se había puesto a la par en el momento en el que iniciaba su viaje, la hizo descender de su auto y se dio a la fuga.

Minutos después, un vecino que pasaba por el lugar le avisó al personal policial que a pocos metros, en la esquina de Berutti e Italia, había observado un vehículo chocado contra el paredón de una casa, del cual descendieron los delincuentes tras el impacto para fugarse en el Toyota Yaris robado momentos antes.

El auto que terminó incrustado en el frente de una casa, un Volkswagen Up color blanco, que tenía otra chapa patente y su llave de ignición puesta, contaba con un pedido de secuestro desde este martes, cuando fue sustraído por los mismos delincuentes que esta mañana asaltaron a una vecina.

Tras la colisión, el raid de los delincuentes continuó en una vivienda ubicada en Ituzaingó al 4.500, donde rompieron el portón del garage con fines de robo. Sin embargo, no lograron sustraer nada y también se dieron a la fuga.