Crimen y Justicia

En 40 segundos y a plena luz del día: un ladrón robó una moto estacionada y huyó arrastrándola en contramano

Ocurrió este martes en la ciudad de Mar del Plata. Las autoridades analizan las cámaras de seguridad para dar con el sospechoso

Guardar
Mar del Plata: un ladrón tardó 40 segundos para robar una moto estacionada arrastrándola a contramano

Un insólito robo ocurrió este martes a la mañana en la ciudad de Mar del Plata, donde un ladrón precisó tan solo 40 segundos para robar una moto que se encontraba estacionada sobre la vía pública. La secuencia quedó filmada por la cámara de seguridad instalada en el frente de un comercio, y ahora las autoridades locales analizan dichas imágenes para identificar al sospechoso.

El video que encabeza esta nota muestra la tranquilidad -y la impunidad- con la que se movió el delincuente, a pesar de que a esa hora automovilistas y transeúntes pasaban por la zona del hecho.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el robo ocurrió en la esquina de Rodríguez Peña y Mitre, en el barrio Chauvin de la ciudad balnearia. El reloj marcaba las 10.20 cuando el asaltante, vestido con una campera y zapatillas de color negro, y un pantalón claro, aparece en la escena.

El asaltante se abalanzó sobre
El asaltante se abalanzó sobre la moto estacionada y demoró tan solo 40 segundos para robarla.

Mientras caminaba por la calle Rodríguez Peña, el ladrón divisó una moto roja y de gran cilindrada estacionada sobre la calle, a 90 grados y en un espacio delimitado para aparcar ese tipo de vehículos.

Con su objetivo de no levantar sospechas, caminó hasta la posición de la moto y de un momento a otro se abalanzó sobre ella. Con ayuda de un objeto que llevaba en la mano, rompió el tambor de encendido e intentó darle arranque, pero no logró su cometido.

Luego, el delincuente se percató de que el manubrio estaba trabado, pero eso no fue impedimento para cometer el robo. El hombre implementó toda su fuerza para comenzar a mover el volante bruscamente, mientras diferentes vehículos y peatones pasaban por la esquina, y se llevó la moto a pie, arrastrándola a contramano por Rodríguez Peña.

El sospechoso continúa prófugo de
El sospechoso continúa prófugo de la justicia.

En apenas 40 segundos, el ladrón desapareció del lugar y con la moto en su poder.

A partir de la viralización de las imágenes, ahora las autoridades locales intentan dar con el paradero del sospechoso, que este miércoles continuaba prófugo de la justicia.

Se robaron un auto y en la fuga lo incrustaron contra una casa

Mar del Plata: se robaron
Mar del Plata: se robaron un auto y en la fuga chocaron contra una casa

También en la ciudad marplatense, este miércoles a la mañana el robo de un vehículo terminó con un auto incrustado en el frente de una casa.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el hecho ocurrió en Berutti al 4.500, donde la dueña de casa, que justo salía de su domicilio para dirigirse a su lugar de trabajo, fue sorprendida por una banda de delincuentes.

Los ladrones la asaltaron y se llevaron su vehículo, un Toyota Yaris. Tras el llamado al 911, los efectivos policiales llegaron a su vivienda, y le tomaron testimonio. La mujer les contó que un delincuente se había puesto a la par en el momento en el que iniciaba su viaje, la hizo descender de su auto y se dio a la fuga.

Minutos después, un vecino que pasaba por el lugar le avisó al personal policial que a pocos metros, en la esquina de Berutti e Italia, había observado un vehículo chocado contra el paredón de una casa, del cual descendieron los delincuentes tras el impacto para fugarse en el Toyota Yaris robado momentos antes.

El auto que terminó incrustado en el frente de una casa, un Volkswagen Up color blanco, que tenía otra chapa patente y su llave de ignición puesta, contaba con un pedido de secuestro desde este martes, cuando fue sustraído por los mismos delincuentes que esta mañana asaltaron a una vecina.

Tras la colisión, el raid de los delincuentes continuó en una vivienda ubicada en Ituzaingó al 4.500, donde rompieron el portón del garage con fines de robo. Sin embargo, no lograron sustraer nada y también se dieron a la fuga.

Temas Relacionados

Mar del PlataRobosÚltimas noticiasInseguridad

Últimas Noticias

Rosario: demoraron a un chofer de aplicación que desvió el recorrido de un viaje con una pasajera de 13 años

Ocurrió en la noche de este martes, cuando el conductor buscó a la adolescente por un club de la zona noroeste de la ciudad y, en lugar de trasladarla al destino indicado, se fue a la localidad vecina de Funes. Una fiscal le formó causa penal y le dio la libertad

Rosario: demoraron a un chofer

Condenaron a 5 años de prisión a los dos pilotos extranjeros de la avioneta abandonada en Santa Fe

Fueron hallados culpables de los delitos de contrabando y aterrizaje clandestino. El caso se cerró legajo judicial en menos de tres meses

Condenaron a 5 años de

Terrenos anegados por la lluvia y luminaria deficiente: una por una las advertencias del gobierno de Kicillof a la Casa Militar por la visita de Milei a Moreno

El Presidente realizará el cierre de campaña en un club de Villa Trujui, uno de los territorios más complejos y violentos del conurbano bonaerense. Alertaron sobre la presencia de escombros

Terrenos anegados por la lluvia

Condenaron a prisión perpetua al acusado por el homicidio del rapero Lautaro Leandro

Tras un fallo unánime de un jurado popular, Iván Oscar Carrizo, de 24 años, fue declarado autor del homicidio del artista. El hecho ocurrió en Santa Fe. La víctima había viajado desde Lomas de Zamora, donde vivía, para comprar una moto

Condenaron a prisión perpetua al

La Plata: un motochorro lo golpeó brutalmente para robarle y murió 48 horas después

Fredy Soria fue atacado camino a su trabajo en Los Hornos. Si bien recibió el alta médica tras la paliza, murió momentos después. La Justicia investiga, en paralelo, un homicidio en ocasión de robo y una posible negligencia médica

La Plata: un motochorro lo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Anécdotas del Borges profesor en

Anécdotas del Borges profesor en mis años de estudiante: sus clases de Literatura y el día que tomamos la facultad

Se acerca la primavera: por qué aumentan los casos de alergia

Redrado reclamó una intervención contundente del Banco Central para frenar la escalada del dólar

Rosario: demoraron a un chofer de aplicación que desvió el recorrido de un viaje con una pasajera de 13 años

Condenaron a 5 años de prisión a los dos pilotos extranjeros de la avioneta abandonada en Santa Fe

INFOBAE AMÉRICA
Anécdotas del Borges profesor en

Anécdotas del Borges profesor en mis años de estudiante: sus clases de Literatura y el día que tomamos la facultad

La número dos del gobierno británico admitió que no pagó impuestos por la venta de su casa

Kathryn Bigelow sacude Venecia con el estreno de “A House of Dynamite”, su impactante thriller nuclear

Se agudiza la escasez de diésel en Bolivia: agropecuarios y transportistas están en emergencia

Vladimir Putin: “Si Zelensky está listo, que venga a Moscú”

TELESHOW
Juana Molina recordó a su

Juana Molina recordó a su papá Horacio el día en el que hubiera cumplido 90 años: “Hace mucho que te extraño”

Emmanuel Horvilleur recordó el incidente policial que protagonizó durante los 90: “Me puse a llorar”

La provocativa frase de Mauro Icardi con una foto de la China Suárez en bikini desde la piscina de su mansión

Viaje al corazón de Malevo, el grupo que llevó el malambo por el mundo y sueña con conquistar al público argentino

La profunda emoción de Coco Carreño al recordar a su papá que murió hace 5 años por Covid: “No merecía irse así”