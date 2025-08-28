La reacción de la familia de Mariano Barbieri tras la condena de su asesino: “No sé cómo se sigue”

Tras el fallo condenatorio del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº11 contra Isaías José Suárez, sentenciado a 19 años de prisión por el crimen del ingeniero Mariano Barbieri en Palermo, la familia de la víctima dialogó con la prensa y expresó su postura sobre la resolución de los jueces.

Una de ella fue Maricel, la viuda de Mariano y madre de su hijo, quien atravesó toda la audiencia angustiada y lloró desde incluso antes de la lectura del fallo. En este sentido, se mostró en disconformidad con la resolución: “No entiendo por qué solo 19 años si es la persona que mató a Mariano. No sé cuáles son los pasos a seguir ahora", dijo al salir del palacio judicial.

Al ser consultada por cómo continúa su familia tras esta sentencia, subrayó: “Tampoco sé. No sé cómo se sigue”.

“Uno esperaba la pena máxima”, dijo Fernando, el hermano de Mariano, en representación del resto de los familiares y amigos de él, quienes estuvieron presentes en una jornada enmarcada por una máxima sensibilidad y dramatismo de ambos lados.

Carlos, el papá de Mariano Barbieri, y Maricel, la viuda de la víctima

Los magistrados que determinaron la condena hallaron a Suárez responsable del delito de homicidio en ocasión de robo, aunque el acusado había llegado al juicio por uno mayor: homicidio agravado criminis causae, es decir, un asesinato cometido con el fin de procurar impunidad sobre un delito previo.

En este sentido, Fernando Barbieri señaló: “Estamos conformes, pero bueno, como familia uno siempre quiere lo máximo. Yo desde un principio enfoqué en que encuentren a la persona correcta y en eso estoy a favor y coincido en el trabajo que ha hecho la policía como el grupo homicidios, el grupo tecnológico para poder dar con esta persona”.

Los amigos de Mariano, su suegra y la viuda de la víctima en la sala de juicio

El ahora condenado vivió la audiencia acompañado de su pareja y dos mujeres más de su familia, quienes lloraron con él cuando lo sentenciaron y lo abrazaron hasta que lo retiraron de la sala esposado.

Ante la pregunta de la prensa sobre si los familiares de Suárez se habían disculpado con ellos por el crimen, Fernando señaló: “De parte de la familia Suárez nunca hubo ningún pedido de disculpas, ni arrepentimiento de él. Entiendo que la familia que esté acompañando a su hijo, pero la realidad es que quedó claro en evidencia que él fue directamente primero a apuñalar y después robar. O sea, no quedan dudas de eso. Pero arrepentimiento no hubo en ningún momento”.

El condenado abrazado por su mamá tras el veredicto

Tras las declaraciones de Fernando, quien tomó la palabra fue Carlos Barbieri, el papá de Mariano. Con una voz temblorosa por la emoción, el hombre, que es una persona mayor, definió el juicio como una etapa en la que todos volvieron a sangrar.

“Es el fin de una etapa dura, larga y angustiante para la familia. Todos vinimos acá a sangrar nuevamente, recordar los pasos que nos han llevado a caer en este pozo de angustia, de dolor y de angustia permanente, nada más”, dijo.

Y agregó: “Nuestros corazones han vuelto a sangrar. Estaban tapados simplemente por una costra, que es la costra que hace el tiempo sobre una herida sangrante, pero después se le pasa una gasa arriba de la costra y la herida vuelve a sangrar”.

Suárez fue condenado a 19 años de prisión

La última audiencia del proceso comenzó a las 09:00 horas. Previo a realizarse la lectura del fallo, se realizó una instancia previa, en la que las partes expresaron sus últimas palabras ante los jueces Julio Pablo Quiñones, Julio López Casariego y Matías Buenaventura. La defensa, por su parte, insistió con la nulidad del proceso, aunque su planteo fue rechazado por los jueces.

En ese marco, habló Suárez. En la sala, en completo silencio, sin cámara ni celulares permitidos, se encontraban los familiares de la víctima. Entre ellos, Maricel. En frente, estaban los allegados del acusado, quienes lo abrazaron antes de que sea retirado esposado.

El momento en el que Suárez fue retirado de la sala

“Soy inocente. Quieren hacer justicia con una persona inocente”, dijo Suárez.

“Esto es muy difícil”, se escuchó decir, en ese momento, a una de las personas que acompañaban a la viuda de Barbieri, sentada muy cerca del fiscal Nicolás Amelotti. Varias de ellas, con lágrimas en los ojos.

La viuda de Barbieri recibió contención durante toda la jornada

La lectura del veredicto comenzó a las 13:11 horas en un clima dramático. Maricel, la viuda de la víctima, comenzó a llorar desde que los jueces ingresaron a la sala. Los familiares del acusado también.

Suárez con su pareja antes de ser condenado

Al oír la definición desde el banquillo de los acusados, Suárez lloró y se abrazó con su pareja, su madre y otra mujer que lo acompañaba. Las tres aguardaron la sentencia junto a él en una sala contingua a donde estaban los allegados de Mariano.

“Te vas a pudrir en la cárcel, basura, hijo de puta”, le gritaron los amigos de Mariano al condenado cuando lo retiraban de la sala. El veredicto resultó dividido: el juez Buenaventura votó en disidencia.

El imputado deberá cumplir con la pena de 19 años de prisión