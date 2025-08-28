Doble crimen de los adolescentes en Neuquén: los dos sospechosos fueron detenidos

El primer detenido agredió a un policía, tras haber pedido ir al baño

Los dos sospechosos del doble crimen de los adolescentes en Cutral Co, Neuquén, se encuentran detenidos. Uno fue capturado y otro se entregó a la Policía de forma voluntaria. Las víctimas, de 16 y 18 años, recibieron un arsenal de disparos y fallecieron en el acto en el barrio Nehuen Che.

Se trata de C. A. V., de 22 años, señalado como el presunto autor del ataque. Sobre él, recaía una orden de detención. Fue emitida horas antes de que se acercara a la Comisaría 15 del barrio Pampa. De esta manera, son dos los jóvenes implicados en el crimen.

Por otro lado, el otro involucrado, identificado como J.J.C. de 23 años, había sido capturado previamente.

Según fuentes policiales citadas por el portal LMNeuquén, C. A. V., habría conducido el Volkswagen Gol oscuro utilizado durante el ataque. El vehículo fue localizado durante un allanamiento en la vivienda de una hermana del detenido, lo que reforzó la hipótesis de su participación directa en los hechos.

La Justicia sostiene como principal línea de investigación que ambos sospechosos actuaron de manera coordinada en el ataque a tiros que terminó con la muerte de Junior Riquelme (18) y Nicolás Piovesán (16).

Las hipótesis que manejan los fiscales a cargo de la investigación, Gastón Liotard y Gabriela Macaya, estarían relacionadas con un posible ajuste de cuentas, aunque esto aún no pudo ser confirmado. Mientras tanto, la investigación avanza en las pruebas recabadas como los testimonios de vecinos, las imágenes de cámaras de seguridad y los peritajes sobre las armas empleadas.

Hasta el momento hay dos personas detenidas por el ataque (Foto: Superintendencia de Seguridad)

En la escena, los peritos hallaron más de veinte vainas servidas de calibre 9 mm y .22, esparcidas sobre el asfalto. Además, los investigadores encontraron el asiento de una moto a pocos metros del lugar de los cuerpos y detectaron una separación de aproximadamente cien metros entre ambos adolescentes fallecidos, lo que hizo suponer que uno de ellos habría intentado huir.

El informe forense, encargado por el Ministerio Público Fiscal confirmó, que el más grande de las víctimas recibió tres disparos en la espalda, de los cuales uno fue letal al afectar pulmones, corazón, diafragma y bazo. En el caso del menor de edad, la causa de la muerte fue una lesión vascular en el cuello producto de un disparo que lo atravesó de manera lateral. También se constató la existencia de una segunda herida de arma de fuego.

El doble homicidio ocurrió cerca de las dos de la mañana. Los vecinos, alertados por el tiroteo, dieron aviso a la Policía, que acudió rápidamente al lugar. Cuando los médicos del sistema de emergencias arribaron, constataron que los adolescentes carecían de signos vitales.

La intersección en donde ocurrió el ataque (Foto:mejorinformado)

Durante los rastrillajes realizados ese mismo día, los investigadores recolectaron testimonios que aseguran que los disparos provinieron de un vehículo en movimiento. El subdirector de Seguridad de Cutral Co, Pedro Güento, descartó que se haya tratado de un enfrentamiento armado entre grupos y se inclinó por la hipótesis de un ataque directo. “Podrían haber sido los dos tiradores. En el lugar, se encontraron vainas servidas calibre 9 mm y 22“, señalaron fuentes vinculadas a la investigación.

Ambas víctimas residían en el propio barrio y se conocían. No obstante, trascendió del mismo medio local que Riquelme tenía antecedentes judiciales y penales. En el entorno donde se produjo la balacera, en los últimos meses se habían realizado allanamientos por causas de microtráfico de drogas, aunque los investigadores aún no definen si estas actividades guardan vínculo con el crimen.

En tanto, la fiscalía aguarda los resultados de nuevos peritajes y el análisis de cámaras de seguridad adicionales para poder avanzar con el caso y esclarecer los motivos detrás del crimen.