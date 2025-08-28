Condenaron al reclutador de sicarios de la banda narco de “El Peruano” Rodríguez Granthon

Julio Andrés Rodríguez Granthon, el jefe de la banda narco vinculada a Los Monos

Alexis Mauro Rial, identificado como reclutador de sicarios y ejecutor de ataques armados para la organización liderada por Julio “Peruano” Rodríguez Granthon, fue condenado a 14 años de prisión en una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal de Rosario.

La decisión judicial, homologada por el juez Mariano Aliau, responde a una serie de delitos cometidos en 2022, que incluyen atentados con armas de fuego, lesiones a varias personas y portación ilegal, en el marco de la operación de un grupo con ramificaciones en el sur santafesino y derivaciones penales a nivel nacional.

La pena se alcanzó tras un juicio abreviado, gracias a un acuerdo entre el fiscal Pablo Socca y la defensa de Rial, según informó el portal del diario La Capital.

El acusado, conocido como “Maurito” o “Rafa”, se encontraba sindicado como uno de los referentes claves de la banda encabezada por Rodríguez Granthon, condenado a perpetua y considerado uno de los principales proveedores de droga en la región.

Según planteó Socca en la audiencia del miércoles, la estructura liderada por Rodríguez Granthon consolidó su control territorial por medio de maniobras violentas entre enero y diciembre de 2022, desplazando a rivales e imponiendo sus reglas en barrios conflictivos del norte y oeste rosarino.

Además, parte de la red operaba desde establecimientos penitenciarios, donde se gestaron también órdenes para ejecutar balaceras y operaciones de narcotráfico a gran escala.

El fallo clarifica que Rial ocupó un lugar determinante en la cadena de mando. A órdenes de Brian Emanuel Villalba, considerado jefe de sicarios, y del propio “Peruano”, tenía a su cargo la selección y reclutamiento de tiratiros, la distribución de tareas, armas y vehículos, así como la logística necesaria para materializar actos delictivos.

La condena se dio a conocer este miércoles en el Centro de Justicia Penal de Rosario

En la sentencia, el tribunal enumeró casos de extorsión y ataques armados —apuntados a resolver deudas vinculadas al tráfico de drogas según la acusación— entre los que se destaca el registrado el 23 de enero de 2022.

Aquel día, a las 20.30, Rial y otros dos jóvenes circulaban en una motocicleta Honda Wave roja y dispararon trece veces contra una vivienda de Doctor Riva al 5600. Investigadores atribuyeron estos ataques al intento de cobrarse 150 mil dólares en concepto de deuda.

Los ataques se repitieron en febrero y abril del mismo año, bajo una modalidad de incremento de la presión y la amenaza. Tras el despliegue policial y las pesquisas, se estableció que los autores ejecutaban directivas provenientes desde el penal de Ezeiza.

Otro hecho de gravedad atribuido a Rial ocurrió el 29 de mayo de 2022 a las 14.50 en Lamadrid y Balcarce, frente a un carrito de comida del barrio Municipal. Dos motos tipo Tornado blancas arribaron al lugar y sus ocupantes efectuaron quince disparos que alcanzaron a dos hombres, provocando fracturas y heridas de consideración.

Según los antecedentes mencionados por la justicia, uno de los heridos había sido amenazado anteriormente vía Facebook y fue víctima de un nuevo ataque el 20 de julio de ese año bajo la escalera de su propia casa, donde resultó herido en abdomen, cadera y una pierna.

La condena también abarca el delito de encubrimiento por la adquisición y circulación de una moto Honda Twister de 250 cc robada y adulterada, recuperada en un control vial en julio de 2022, así como el uso de un Volkswagen Gol Trend robado y la tenencia de una pistola Bersa 9 mm sin numeración, recuperada por personal de la ex Agencia de Investigación Criminal.

El líder de la banda, el propio Rodríguez Granthon, piloto civil preso en Ezeiza y señalado como socio principal de Los Monos, fue condenado a perpetua en 2024 por liderar desde prisión el robo del auto utilizado en el asesinato del pastor y ex concejal rosarino Eduardo Trasante. En mayo de este año, ocho de sus sicarios recibieron diferentes penas por formar parte de su organización.