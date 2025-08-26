Crimen y Justicia

Investigan la denuncia de una jueza federal de Rosario que detectó una intrusión en su departamento

Se trata de la magistrada Natalia Martínez del Juzgado Federal Nº 2, quien alertó que unas personas ingresaron a su casa el domingo sin forzar la cerradura. No robaron objetos de valor, pero dejaron luces encendidas y la colilla de un cigarrillo

Por Agustín Lago


La jueza Natalia Martínez del
La jueza Natalia Martínez del Juzgado Federal Nº 2 de Rosario

La jueza federal Natalia Martínez, a cargo del Juzgado Federal Nº 2 de Rosario, denunció el pasado domingo una intimidación. Señaló que al regresar a su departamento estaban las luces encendidas, no había instalaciones violentadas y había una colilla de cigarrillo en la cocina –ella no fuma–, aunque no habían robado ningún objeto del interior. Desde el Ministerio Público Fiscal dispusieron una serie de medidas para avanzar con el caso.

La investigación por intimidación y violación de domicilio quedó a cargo de la fiscal María Virginia Sosa, que coordina medidas con el fiscal coordinador Javier Arzubi Calvo. También interviene el juez de Garantías Carlos Vera Barros.

Por disposición judicial, un gabinete realizó una inspección ocular en el departamento céntrico de Martínez, incautó la colilla de cigarrillo y realizó pericias.

De acuerdo a lo indicado a Infobae por una fuente judicial, desde la Fiscalía federal de Rosario se avanza con medidas “para despejar hipótesis”. De momento, no se descarta ninguna línea investigativa.

Según indicó Clarín, desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación se comunicaron con la jueza, para quien dispusieron un refuerzo de seguridad.

Natalia Martínez es un nombre relativamente nuevo en la Justicia Federal de Rosario: fue designada conjueza del Juzgado Federal Nº 2 de Rosario en julio de este año, luego de la renuncia de la doctora Sylvia Raquel Arramberri, quien dejó el cargo a partir del 1 de mayo de 2025.

Oriunda de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, Martínez cursó sus estudios de Derecho en la Universidad Nacional de Rosario. Inició su carrera en el Juzgado Federal de San Nicolás en 2002 como pasante y más tarde se desempeñó en una fiscalía. En 2013 se trasladó al Fuero Federal de la Seguridad Social y en marzo de 2019 asumió como secretaria del Juzgado Federal 3.

En 2022, tras superar un concurso y contar con el respaldo del Senado, el Poder Ejecutivo la incluyó entre los conjueces y conjuezas de la provincia de Santa Fe mediante el decreto 643/2022. El 3 de julio de 2025, a través de la acordada 98/2025 de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, fue designada en el cargo que ocupa ahora.

Recientemente, Natalia Martínez fue protagonista de un hecho de notoriedad en el ámbito judicial por su rechazo a las excusaciones firmadas por el juez federal Gastón Salmain. Dicho magistrado es investigado por el Consejo de la Magistratura y denunciado por un fiscal, bajo sospechas de maniobras de forum shopping que facilitaron la aprobación de demandas millonarias por parte de un grupo restringido de estudios jurídicos.

Tras hacerse público el caso, Salmain decidió apartarse de todos los expedientes jubilatorios bajo su cargo, que pasaron entonces a ser gestionados por la conjueza Martínez.

Martínez desestimó la excusación de Salmain y advirtió que su aceptación podría producir un colapso en el fuero previsional, caracterizado por la vulnerabilidad de sus beneficiarios, y mencionó los riesgos para la administración de justicia y el funcionamiento de la jurisdicción. Finalmente, la Cámara Federal de Rosario resolvió no aceptar las excusaciones propuestas por Salmain.

