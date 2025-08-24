El “perejil” del caso Dalmasso negó el crimen y cambió de defensa: lo acusan de matar a un hombre tras un partido de fútbol

Gastón Zárate. (Archivo)

Gastón Zárate regresó el penal de Río Cuarto, en Córdoba, tras ser indagado, este viernes, por el crimen de un hombre con el que discutió tras un partido de fútbol. La víctima, Ezequiel Ruben Acuña Ustarroz, de 37 años, terminó con un hierro incrustado varios centímetros en su sien izquierda.

El fiscal que le atribuye, por el momento, homicidio simple es Javier Di Santo, el mismo que, en 2007, pidió su detención por el crimen de Nora Dalmasso, asesinada en un country de Río Cuarto. A 18 años de ese hito que marcó a Zárate como “el perejil”, el funcionario y el sospechoso volvieron a estar frente a frente.

En esta oportunidad, el pintor, que había trabajado en refacciones en la casa de la familia Macarrón, negó el crimen y se abstuvo de declarar. Por otro lado, dejó la defensa oficial para ser representado por el abogado José Gabriel Melano.

Frente del complejo deportivo "El Águila" donde ocurrió el crimen

Luego de la indagatoria, fuentes del caso indicaron que Di Santo ordenó que Zárate sea sometido a pericias psicológicas y psiquiátricas, mientras avanza en la acusación de forma muy hermética.

El fiscal cuenta con testimonios y las imágenes de una cámara de seguridad que registró la secuencia: los dos hombres, que se habían trenzado en una discusión durante un partido de fútbol en el complejo deportivo “El Águila”, ubicado en la calle Río Negro al 1600, del que Zárate había participado junto a sus dos hijos adolescentes.

En el exterior del predio, la pelea se tensó aún más. Fue la madre del propio Zárate quien admitió, a la prensa, que su hijo había matado a Uztarroz en un acto de legítima defensa. La mujer alegó que el caso Dalmasso había sido un peso muy grande que su hijo y ella misma habían llevado sobre sus hombros durante todos estos años.

Aunque las fuentes indicaron que la fiscalía estudia las evidencias y no descarta, por el momento, esa posibilidad, subrayaron que el crimen fue “muy violento”.

Quién era la víctima

En diálogo con Eldoce, Beatriz, madre de Ezequiel Ruben Acuña Ustarroz, dio detalles sobre la relación de su hijo con el detenido. “Se conocían de la cancha, iba de vez en cuando a jugar para distraerse”.

Al mismo tiempo, detalló que el fútbol era “el cable a tierra” de su hijo. Según la mujer, la víctima no tomaba, no fumaba y no salía. “Era una persona excelente”, lo describió y aseguró que Ustarroz “jamás llegaba a una discusión”.

Por otro lado, contó que lo había adoptado de niño: “Lo tengo desde chiquito, desde que lo dejó la mamá. A sus 24 años me dieron el poder”.

“Se dedicaba al estudio y al trabajo. Estudiaba ingeniería en electricidad, le faltaba una materia, me decía que este año se recibiría. El patrón le daba los días para estudiar”, indicó.

En contraste, aseguró que Zárate “era muy violento”. Según dijo, su hijo le había comentado que el acusado era “tan carteludo” y que no respetaba, llegando incluso a “putearle la madre a los compañeros”.