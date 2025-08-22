Crimen y Justicia

Imputarán a los acusados de atacar a tiros un micro con agentes penitenciarios que salían de la cárcel de Piñero

El atentado ocurrió en marzo del año pasado. El ministro de Seguridad de Santa Fe y el fiscal del caso aseguraron que se trató de un ataque homicida

Guardar
Uno de los policías debió
Uno de los policías debió ser asistido por una herida de bala en su cabeza

Después de haber transcurrido más de un año del ataque a tiros a un micro que trasladaba agentes penitenciarios desde la cárcel de Piñero, las autoridades del Gobierno de Santa Fe informaron que comenzarán con las audiencias imputativas contra los acusados.

El ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Pablo Cococcioni, junto al fiscal Federico Rébola, anticipó en conferencia de prensa que imputarán tanto al instigador como a los autores materiales del grave atentado, al que vinculó directamente con las políticas carcelarias implementadas en los inicios de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.

El atentado al micro del Servicio Penitenciario se produjo cerca de las 11 de la mañana del 2 de marzo de 2024, en la intersección de Circunvalación y Palliere, barrio Rucci, en la zona norte de Rosario. El colectivo, perteneciente a la empresa Laguna Paiva y contratado por el Ministerio de Seguridad y Justicia, regresaba desde la cárcel de Piñero con el personal en su interior. En ese trayecto, un automóvil sin patente y con vidrios polarizados se puso a la par del ómnibus y abrió fuego en al menos nueve ocasiones.

El mensaje intimidatorio que encontraron
El mensaje intimidatorio que encontraron adentro del colectivo

Cococcioni definió el ataque como “un acto de represalia de las organizaciones criminales”, orientado a frenar los cambios en el sistema penitenciario que fueron impulsados por el gobernador Maximiliano Pullaro al poco tiempo de asumir en diciembre de 2023, según detalló el portal La Capital. El funcionario señaló que el hecho se produjo en un contexto de “acciones firmes” del Gobierno provincial contra el crimen organizado y advirtió: “No vamos a retroceder ni un milímetro”. En este sentido, explicó que el ataque respondió a “la reforma de los protocolos de requisas, en la restitución del régimen de alto perfil y en términos generales en el endurecimiento de condiciones carcelarias, principalmente para los líderes de las organizaciones criminales”, que el Gobierno provincial estaba llevando a cabo.

Además, remarcó que el objetivo de los atacantes era abiertamente homicida y que los hechos se inscriben en una violenta seguidilla de actos que, en esa misma semana, incluyó cuatro asesinatos de trabajadores y otros atentados en la ciudad. “Fue uno de los primeros actos de represalia de las organizaciones criminales, fundamentalmente en respuesta a las políticas penitenciarias iniciadas el 11 de diciembre de 2023”, recordó el ministro.

El oficial fue herido en
El oficial fue herido en la nuca

Durante la audiencia, Rébola llevó la acusación contra W.G., alias “Viejo”, identificado como el organizador e instigador del ataque, quien actualmente se encuentra detenido y condenado por homicidio. Es señalado por la justicia como jefe de una red dedicada al narcomenudeo que operaba no solo en Capitán Bermúdez sino en varias localidades de la región. Según la Fiscalía, desde la prisión coordinó el ataque en represalia a las nuevas condiciones de detención.

El fiscal también confirmó que serán presentados cargos contra los autores materiales, a quienes se les imputará por tentativa de homicidio, y se sumarán acusaciones por un ataque frustrado con un arma de fuego en enero del mismo año, contra clientes de un bar de la zona de La Florida. De acuerdo con la información detallada por el portal Rosario 3, la agrupación criminal tiene entre 11 y 13 integrantes al mando de un recluso de alto perfil de la cárcel de Piñero.

Los vidrios quedaron estallados tras
Los vidrios quedaron estallados tras la balacera

Uno de los disparos de aquella mañana de marzo hirió de refilón a un oficial en la cabeza. Otros dos agentes resultaron con escoriaciones leves en rostro y piernas a causa de la rotura de los vidrios por los balazos.

El jefe de la Policía de Rosario, Daniel Acosta, explicó que el micro transportaba oficiales hacia el norte santafesino. Tras el hecho, el auto de los agresores se dio a la fuga a gran velocidad. El procedimiento posterior incluyó un amplio operativo policial de corte de calles en la zona y el resguardo de la escena por parte de la Policía de Seguridad Vial y criminalística, donde encontraron en el micro un mensaje intimidatorio.

Quienes están presos van a seguir presos, y si no lo entienden, la van a pasar mal”, afirmó Cococcini aquel día.

Temas Relacionados

audienciasimputaciónataquesbalaceramicroServicio PenitenciarioSanta FeRosarioúltimas noticias

Últimas Noticias

Ofrecieron $8 millones por datos sobre el homicida de la mujer que fue asesinada frente a su hijo en Rosario

María Florencia González tenía 37 años y recibió un disparo cuando iba con su hijo adolescente a un kiosco en el barrio Empalme Graneros

Ofrecieron $8 millones por datos

Apuñaló a su suegro mientras dormía porque le reclamó por no hacer la comida

En la ciudad de La Plata, un joven de 19 años agredió a su suegro, de 38 años, que lo cuestionó por estar todo el día “jugando videojuegos”

Apuñaló a su suegro mientras

Un adolescente fue detenido tras una persecución: tenía un arma robada a un policía

El menor se dio a la fuga ante un control en Barracas y lo interceptaron en La Boca. En medio de la huida, intentó descartar la pistola

Un adolescente fue detenido tras

Caso Bastián Escalante: llega a juicio el policía acusado de matar al nene de 10 años en Wilde

El 22 de septiembre comenzará el debate oral contra Juan Alberto García Tonzo, imputado por el homicidio con dolo eventual del niño. Durará tres jornadas y la querella pide perpetua

Caso Bastián Escalante: llega a

Paraguay lo reclama por violar a la mujer de un militar en un robo, pero seguirá preso en Argentina

Teodoro Bustamante Sotelo fue capturado por la Policía Federal hace 5 años a pedido de su país. Ahora, la Corte dejó firme la medida que lo mantiene detenido a la espera del juicio de extradición

Paraguay lo reclama por violar
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ofrecieron $8 millones por datos

Ofrecieron $8 millones por datos sobre el homicida de la mujer que fue asesinada frente a su hijo en Rosario

Senado: se sancionó la declaración de emergencia en pediatría por un año, con el hospital Garrahan de emblema

Luis Juez se quebró en el debate por la ley de emergencia en el Garrahan: “No nos pueden robar la última esperanza”

Apuñaló a su suegro mientras dormía porque le reclamó por no hacer la comida

Cuáles son las 200 mejores empresas para trabajar en América Latina en 2025

INFOBAE AMÉRICA
Luis Arce descartó exiliarse al

Luis Arce descartó exiliarse al dejar la presidencia de Bolivia y anunció su regreso a la docencia universitaria

Mariana Enriquez superlectora: cuáles son sus 210 libros favoritos

Spike Lee reinventa un clásico de Akira Kurosawa con dilemas morales, hip hop y mucho estilo neoyorquino

El coleccionismo, entre el poder y la controversia histórica

Un sismo de magnitud 7,6 sacudió la región de Magallanes y la Antártica chilena: hay estado de precaución por tsunami

TELESHOW
El hijo de Locomotora Oliveras

El hijo de Locomotora Oliveras habló del debut actoral de su madre en “En el Barro”: “Estoy orgulloso de todo”

Continúa la interna de Los Palmeras: la nieta de Marcos Camino sorprendió al mostrar su apoyo a Cacho Deicas

A pura actuación, y en medio de un penal de mujeres, María Becerra lanzó “7 vidas”: la cortina musical de En El Barro

Juana Repetto mostró las dificultades que padeció al instalarse en su nueva casa: “Esto es un proceso”

María Eugenia, la Trilliza de Oro, presentó a Otto, el hijo de Laura Laprida y el nieto número 20 del clan