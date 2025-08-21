Subieron a $5 millones la recompensa para quien aporte datos sobre uno de los 10 prófugos más buscados de Santa Fe

Vicente Matías Pignata

Luego de que el Gobierno de Santa Fe hiciera público los nombres y fotos de los diez delincuentes más buscados, el Ministerio de Seguridad Nacional emitió hoy una resolución en la que incrementó la recompensa para quienes brinden datos útiles sobre el paradero de uno de los hombres que integra la lista.

Se trata de Vicente Matías Pignata, un prófugo condenado por ser considerado “autor responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización” y por quien la provincia de Santa Fe ofreció en su momento una suma de $35.000.000.

La normativa publicada en Boletín Oficial, bajo el número 975/2025, detallan que Pignata fue declarado responsable del delito por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe el 8 de marzo de 2017, recibiendo una pena de cuatro años de prisión. Desde entonces, permanece prófugo y cuenta con órdenes de captura nacional desde el 11 de marzo de 2019 e internacional desde el 6 de mayo de ese mismo año. Los últimos domicilios conocidos del hombre corresponden a la ciudad de Santa Fe y a la localidad de Bowen, en la provincia de Mendoza.

A pesar de anteriores iniciativas para promover la colaboración ciudadana, incluyendo una recompensa de dos millones de pesos, establecida mediante la Resolución 812/2023, las autoridades no recibieron hasta el momento alguna información concreta que permitiera su localización y detención. Por tanto, el incremento a “la suma total de PESOS CINCO MILLONES ($5.000.000), destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en el hecho delictual, brinden datos útiles que sirvan para lograr la aprehensión” surgen de un pedido expreso de la Unidad Fiscal, que en junio de este año solicitó la revisión de la recompensa en vista del tiempo transcurrido y la vigencia de la falta de datos útiles.

El mensaje que acompañaba la lista, presentada el pasado 5 de agosto por el ministro de Seguridad y Justicia provincial, Pablo Cococcini, hacía hincapié en la peligrosidad de los delincuentes, por el daño que pueden causar y por su participación en organizaciones criminales o hechos de trascendencia pública. Las recompensas van de 20 millones a 60 millones de pesos, según el caso, a quienes aporten información para encontrarlos, arrestarlos o certificar su fallecimiento. En el registro también figuraban los sospechosos del asesinato del ex líder de la barra de Rosario Central, Andrés “Pillín” Bracamonte, junto a cabecillas de una reconocida organización narco internacional.

Con este objetivo, la cartera que conduce Patricia Bullrich habilitó la línea telefónica gratuita 134, correspondiente al Programa Nacional de Recompensas dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con el Poder Judicial y los Ministerios Públicos, además de subrayar la importancia de la participación ciudadana en el aporte de datos.

El expediente central de la causa fue originado en 2017, y el acusado sigue siendo buscado luego de no haberse presentado a cumplir su condena, razón por la cual tanto la orden de captura nacional como internacional siguen activas. La primera publicación que se hizo por este caso sostenía: “Oportunamente, se dictó la Resolución del Ministerio de Seguridad N° RESOL-2019-733-APN-MSG, mediante la cual se ofreció recompensa por la suma de PESOS QUINIENTOS MIL ($500.000) destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en el hecho delictual, brinden datos que permitan lograr la detención de Vicente Matias PIGNATA, DNI N° 30.681.265.“. La misma se dictó en diciembre de 2023.

Los 10 delincuentes más buscados de Santa Fe

Los otros 9 delincuentes más buscados son Ramiro Gastón Escalante, acusado de asociación ilícita (20 millones de pesos); Alexis Emanuel Mendoza, apuntado por amenazas calificadas (25 millones); Fernando Sebastián Vázquez y Facundo Nicolás Aguirre, ambos buscados por homicidio (25 y 30 millones, respectivamente); Jesús Maximiliano Eusebio, con acusación por asociación ilícita (30 millones); Gerardo Sebastián Gómez, involucrado en homicidio y asociación ilícita (35 millones).

También Waldo Alexis Bilbao y Brian Walter Bilbao, ambos por infracción a la ley de estupefacientes 23.737 (40 millones cada uno); y Matías Ignacio Gazzani, buscado por narcotráfico y asociación ilícita (60 millones de pesos).

Ante la eventual identificación de alguno de los prófugos, las autoridades recomiendan enfáticamente a la ciudadanía no tomar acciones por cuenta propia y comunicarse exclusivamente a través de los números habilitados 911 y 0800-444-3583, previstos para recibir información anónima y segura.