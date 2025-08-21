Juicio por la muerte de Maradona: pidieron notificar a los jueces que involucró Makintach por el documental

Los jueces Verónica Di Tomasso, Julieta Makintach y Maximiliano Savarino

La jueza Julieta Makintach presentó su defensa ante el jury en las últimas horas y salpicó con el escándalo del documental a sus colegas del juicio por la muerte de Maradona, que luego fue declarado nulo, Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso.

En este contexto, este jueves un abogado solicitó que ambos magistrados sean notificados formalmente en la causa penal que investiga el detrás de escena del film que terminó con el primer juicio por la muerte de Maradona y dejó a Makintach suspendida e investigada.

El escrito contra Savarino y Di Tomasso fue presentado ante la UFI N°1 de San Isidro, que está a cargo del expediente que investiga a Makintach por el documental en la línea penal. Lo hizo el letrado Martín De Vargas, quien representa a su colega y querellante en el caso, Rodolfo Baqué.

En el documento al que accedió Infobae, el abogado citó las afirmaciones realizadas por Makintach en su descargo presentado a la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados este miércoles.

En ese texto, la magistrada actualmente suspendida aseguró que “no hubo una filmación prohibida” durante el debate oral por el fallecimiento del Diez, sino que “era conocida por todo el tribunal”.

Las tomas a Makintach para "Justicia Divina"

En consecuencia, De Vargas pidió que se notifique a los jueces Savarino y Di Tommaso con los artículos 1 y 60 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, fundamentando su supuesta participación en los hechos investigados por los fiscales José Amallo, Carolina Asprella y Cecilia Chaieb.

“Surge manifiestamente el conocimiento por parte de los jueces Savarino y Di Tommaso en los hechos que se investigan por ante su magistratura respecto de la Dra. Makintach, y consecuentemente Savarino y Di Tomaso tienen participación criminal en los mismos”, se lee en el escrito.

Asimismo, el abogado De Vargas sostiene que la existencia de un documental con filmaciones sobre los jueces Savarino y Di Tommasso constituye un indicio relevante.

En el texto presentado ante la fiscalía, afirma: “Resulta un indicio unívoco el hecho de que, habiendo aparecido un documental con filmaciones sobre las personas de los jueces Savarino y Di Tommaso, los mismos no realizaron denuncia penal así como tampoco se han presentado como querellantes en la presente causa, con lo cual se concluye que mal podían denunciar un hecho delictivo que ellos habían autorizado (y consecuentemente participado del mismo)”.

El documental de la jueza Makintach del juicio por Maradona

El documento también argumenta: “Si hubiesen realizado la denuncia obligatoria pertinente en función de su cargo, entendemos que la Dra. Makintach los hubiese puesto en descubierto diciendo que ellos sabían y tenían conocimiento de la filmación del documental y por ende lo habían autorizado”.

Según supo Infobae, los fiscales de la UFI N°1 de San Isidro tomaron conocimiento en las últimas horas de la defensa que presentó Makintach a los legisladores a cargo de su juicio político.

Aunque no aportó pruebas que sostengan su acusación contra los jueces, sus dichos suman valor a la causa que investiga el detrás del film, donde Savarino y Di Tommaso ya estaban en la mira: a los fiscales a cargo del expediente siempre les pareció, por lo menos, raro que ninguno supiera nada de lo que ocurría paralelamente en la sala del debate oral que ellos mismos dirigían.

Hasta el descargo de Makintach ya había al menos dos testimoniales en la causa que sostenían esta hipótesis. Una corresponde a la policía que el primer día vio y retó al camarógrafo que filmaba a escondidas la jornada. La segunda, a una de las secretarias del tribunal, quien estuvo muy cerca de los jueces durante el debate por la muerte de Maradona.

En ambas declaraciones, las testigos aseguraron que la presencia del camarógrafo infiltrado fue alertada tanto a Di Tommaso como a Savarino (e incluso a Makintach) por una de las funcionarias del TOC.

Más allá de los indicios y la reciente afirmación de la jueza Makintach, para tomar cartas en el asunto, los fiscales deben esperar una serie de diligencias. Fuentes del caso, aseguraron a este medio que las medidas pertinentes para avanzar ya fueron solicitadas y que ahora aguardan respuestas para establecer cómo seguir.