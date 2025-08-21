Crimen y Justicia

Condenaron a perpetua al joven que violó y mató a Susana Cáceres en noviembre de 2022

Se trata de un ex vecino de la víctima de 25 años que no tenía antecedentes penales. La Justicia lo condenó por homicidio agravado criminis causae

El cuerpo de Susana Cáceres
El cuerpo de Susana Cáceres fue encontrado en un descampado en noviembre de 2022

La Justicia encontró culpable a Ramiro Joel Sosa por el brutal femicidio de Susana Cáceres ocurrido en noviembre de 2022. El cuerpo de la víctima fue hallado 10 días después de su desaparición en un descampado con heridas mortales. El acusado, quien era su vecino, quedó detenido seis meses después del crimen, y en las últimas horas lo condenaron a prisión perpetua.

De acuerdo al veredicto dictado por el Tribunal Oral Criminal Nº 1 de Morón, el joven de 25 años fue condenado por homicidio agravado criminis causae por haber sido ejecutado por un hombre contra una mujer mediando violencia de género y por su comisión con ensañamiento por el uso de arma, y robo agravado por el uso de arma.

El tribunal integrado por los jueces Juan Carlos Uboldi, Claudio Chaminade y Julia de la Llana coincidió con el pedido del fiscal Leonardo Lisa y dictó la pena máxima prevista en el Código Penal para este tipo de delitos, según detalló el portal Primerplanoonline.

La lectura del veredicto causó alivio entre los familiares y allegados de la víctima. Adriana, prima de Susana Cáceres, expresó que “los hijos ahora tienen el consuelo de que al menos se hizo justicia”. El mismo portal indicó que una amiga de la víctima también se refirió al fallo: “No existe la felicidad después de lo que le pasó a ella, pero al menos podemos confiar en la justicia”.

La Justicia dictó perpetua para
La Justicia dictó perpetua para el único detenido

El caso

La investigación comenzó con la intensa búsqueda de Cáceres, quien fue vista por última vez el 8 de noviembre de 2022 cuando salió de su casa para pagar una deuda. Le dijo a su madre que regresaría pronto y esa fue la última vez que la familia la vio con vida. Según supieron los investigadores, la mujer había vendido algunos electrodomésticos y llevaba consigo menos de 10 mil pesos al momento de su desaparición.

La búsqueda se extendió durante diez días hasta que se halló el cuerpo de Cáceres a la vera de la colectora del Camino del Buen Ayre y el río Reconquista, en un descampado entre Moreno e Ituzaingó, a unos dos kilómetros de su domicilio. La identificaron gracias a los tatuajes de su cuerpo.

El informe de autopsia ordenado por la fiscal del caso, Luisa Pontecorvo de la UFI N° 3 de Moreno, determinó que la mujer, mamá de cuatro hijos, sufrió múltiples puñaladas en el pecho, estrangulamiento y golpes en la cabeza con elementos contundentes. Las lesiones evidenciaron un ensañamiento en el ataque, ya que el cuerpo también presentaba hematomas y signos claros de asfixia. La causa de muerte fue definida como un shock hipovolémico originado por heridas punzantes y traumatismo de cráneo. La data de muerte, según los forenses, fue de entre siete y diez días antes del hallazgo. Además, la autopsia constató la existencia de lesiones compatibles con abuso.

El caso presentó algunas dificultades al comienzo, ya que no estaba claro el destino al que se dirigía la mujer de 42 años, ni el motivo exacto por el cual había salido de su domicilio. Además, varias personas del entorno fueron investigadas, tales como la ex pareja, identificada como Alberto. A pesar de que allanaron su casa y practicaron la prueba del luminol, no encontraron ninguna prueba que pudiera vincularlo con la situación. Otro de los sospechosos fue Ramón Rosa Lescano, quien había estado trabajando en una empresa constructora y había pruebas que lo vinculaban con la escena.

La visera que secuestraron de
La visera que secuestraron de la casa del acusado

A raíz de los análisis de las cámaras de seguridad de la zona, las autoridades lograron visualizar a la víctima y a Sosa en el entorno donde se cometió el asesinato. Los agentes de la DDI de la Policía Bonaerense -que lo detuvieron luego de que varios vecinos lo reconocieran en las imágenes-, pudieron confirmar que se trataba de un vecino de la víctima que no contaba con antecedentes penales.

El arresto se concretó en la casa de la madre del acusado. Allí, se incautaron una bicicleta, una visera rosa atribuida a la víctima y una cuchilla. Un vecino declaró que el día captado en el video, Sosa dijo que se fue con Cáceres y luego le confesó haber mantenido relaciones sexuales con ella.

