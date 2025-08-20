Brutal golpiza de cuatro policías de Santa Cruz a un joven que evadió un control: la fuerza anunció que serán sancionados

La víctima fue agredida en la puerta de su casa, luego de que hubiera escapado de un control vehicular (X: @mauroszeta)

Después de que se viralizara un video en el que se vio cómo un grupo de policías agredía a un joven tras evadir un control vehicular en Río Gallegos, la Jefatura de Policía de Santa Cruz repudió públicamente los hechos. Asimismo, aseguró que los responsables serían sancionados.

En las imágenes que se publicaron en las redes sociales, se observa cómo cuatro integrantes de la fuerza provincial detuvieron a una persona cuando intentaba ingresar a su vivienda. Según trascendió, este había escapado de un operativo de tránsito realizado el lunes.

Luego de que los oficiales lo atraparan en la puerta de la propiedad, se vio como, al menos, dos de ellos comenzaron a golpearlo a modo de reducirlo. Acto seguido, los agentes lo bajaron por la escalera, la cual permitía acceder a la entrada de la casa, hasta llevarlo a un patrullero.

Frente a esto, la Policía de la Provincia de Santa Cruz señaló que las acciones de los efectivos involucrados no se ajustan a los principios que regulan el ejercicio de la función policial. “Esta institución considera imprescindible expresar su más enérgico repudio ante cualquier accionar que se aparte de los principios que rigen el desempeño de la función policial”, sentenciaron.

De acuerdo con el comunicado oficial publicado por La Opinión Austral, las autoridades remarcaron que “es política de esta Jefatura de Policía sostener con firmeza el compromiso institucional con el respeto irrestricto a los derechos humanos, a las garantías constitucionales y al uso racional, proporcional y legal de la fuerza”.

Al mismo tiempo, confirmaron que ya se había radicado una denuncia judicial por parte del joven golpeado. Desde la institución comunicaron que se iniciaron las actuaciones administrativas necesarias por parte de la Dirección General de Asuntos Internos.

De esta manera, se buscará identificar a los agentes que formaron parte del procedimiento y establecer cuáles habrían sido las responsabilidades de cada uno por sobre el hecho. “Se aplicarán las sanciones disciplinarias previstas en la normativa vigente, sin perjuicio de las acciones judiciales que puedan derivarse de las investigaciones en curso”, remarcaron.

“La Policía de la Provincia de Santa Cruz reafirma su voluntad de actuar con total transparencia ante situaciones que comprometan el accionar de sus miembros y reitera que no tolerará ningún comportamiento que se aparte del marco legal y ético que debe regir el actuar de todo servidor público”, ratificaron en el documento. Por último, la fuerza provincial exhortó a la comunidad a mantener la confianza en las instituciones y reiteró su “firme compromiso con la legalidad, el profesionalismo y el respeto hacia la ciudadanía”.

Tres policías de Entre Ríos fueron denunciados por agredir a un albañil

Un video de una cámara de seguridad privada registró la agresión de tres efectivos de la Policía de Entre Ríos contra un albañil, identificado como Marcelo Bruffal, quien sufrió una lesión en la rodilla durante su detención en la ciudad de Paraná. El incidente ocurrió a mediados de abril en una vereda de la calle Luis Palma, frente a una vivienda, mientras el joven retiraba ramas del lugar.

Brutal agresión de dos policías a un joven que sacaba ramas a la vereda: creyeron que los había insultado

Según informó Diario Uno, el patrullero se detuvo y tres uniformados descendieron del vehículo. Segundos después, redujeron y esposaron de forma violenta a Bruffal, quien terminó con la pierna inflamada y dolor persistente. “No puedo dormir bien por el dolor de la pierna, que es cada vez más fuerte”, describió el albañil.

El Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos confirmó que los tres agentes involucrados en la intervención fueron pasados a disponibilidad y apartados de sus funciones operativas. Asimismo, la cartera remarcó que la decisión busca “garantizar la transparencia de la investigación y evitar cualquier interferencia”, y consideró que el episodio constituye “una grave falta a la disciplina y los principios que rigen la actuación policial”.

El propio Marcelo Bruffal relató que, al momento de la detención, solo limpiaba la vereda y fue abordado tras una breve discusión. “Cuando le pregunté a mi hermana ‘¿Qué pasa?’, quizás ellos lo tomaron como una agresión verbal, y se volvieron”, explicó sobre lo ocurrido.

De acuerdo con su testimonio, los policías portaban armas largas y lo acusaron de insultarlos antes de que uno de los efectivos lo sujetara por el cuello y lo arrojara al piso. “Me decían ‘¡Flaco, cállate!’ y me echaron gas pimienta”, señaló Bruffal, quien fue trasladado esposado a un destacamento, donde recibió atención médica preliminar.

Durante el procedimiento, la hermana del joven también resultó alcanzada por los empujones y el gas pimienta que utilizaron los oficiales. “Ella tiene marcas en las manos y sufrió las consecuencias por el gas pimienta”, reportó su hermano.

La situación procesal de los policías quedó supeditada a las actuaciones de la fiscal Sofía Patat, a cargo de la investigación penal. Hasta el momento, no se informó si los tres policías enfrentan cargos formales, aunque la causa penal seguiría abierta mientras avanzan las medidas judiciales.

De hecho, el video que captó el hecho ya fue incorporado como prueba en el expediente. Bruffal aseguró que la actitud de los agentes cambió cuando supieron de la grabación, al manifestar: “Cuando mis familiares llegaron al destacamento y les mostraron el video, los oficiales ya se habían sacado el nombre del uniforme y estaban nerviosos”.