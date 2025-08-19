Una familia presa por narcomenudeo en el Barrio Zavaleta

Son cuatro los integrantes de una familia detenidos

En un operativo desarrollado en Barrio Zavaleta, la Policía de la Ciudad detuvo a cuatro personas acusadas de integrar una organización familiar dedicada a la comercialización de drogas. La medida se concretó tras una investigación que se extendió durante dos meses y derivó en un allanamiento en una vivienda ubicada en avenida General Iriarte al 3700.

De acuerdo con la información oficial, la pesquisa fue impulsada por la División Investigaciones Antidrogas Zonas Norte y Sur, dependiente de la Dirección Antidrogas, luego de detectar que en la zona operaba un grupo familiar con antecedentes en infracciones a la Ley 23.737.

La investigación estuvo monitoreada por la Unidad Fiscal Especializada en Investigación de Delitos vinculados con Estupefacientes (UFEIDE), bajo la conducción de Cecilia Amil Martín, y derivó en una orden de allanamiento dispuesta por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°3, a cargo de María Mercedes Maiorano.

El operativo se realizó el 12 de agosto de 2025, alrededor de las 20:30. En la vivienda señalada, los efectivos ingresaron y procedieron a la detención de cuatro personas, tres mujeres y un hombre, todas de nacionalidad argentina.

En la propiedad allanada hallaron estupefacientes

Los detenidos fueron identificados como M.E., de 51 años; C.E.E., de 36 y con antecedentes penales y que estuvo preso en el Servicio Penitenciario Federal; M.E.I., de 52; y D.V.I (31).

Durante el procedimiento se secuestraron 87 dosis de pasta base, con un peso aproximado de 20 gramos, y cogollos de marihuana con un pesaje de 8 gramos. Además, se incautaron tres teléfonos celulares, 315.680 pesos en efectivo, elementos de corte y recortes de nailon negro utilizados para fraccionar la droga.

Fuentes de la investigación precisaron que uno de los detenidos contaban con causas previas por infracción a la ley de estupefacientes, y que, de acuerdo con las pesquisas, realizaban maniobras de narcomenudeo durante el día en distintos sectores del barrio. Los investigadores determinaron que los imputados se encargaban de dominar un sector del complejo, lo que motivó la intervención de la justicia y el despliegue del operativo.

Los operativos se dieron en el barrio Zavaleta

En el procedimiento también colaboraron la División Perros, con la participación de un can detector de narcóticos y su guía, además de un grupo de dispersión perteneciente a la Superintendencia de Orden Urbano. Asimismo, estuvo presente personal de prensa del Ministerio de Seguridad de la Ciudad.

Una vez asegurada la vivienda, se procedió al traslado de los imputados, quienes quedaron a disposición de la justicia. La Fiscalía y el Juzgado intervinientes avalaron el accionar policial y dispusieron que los detenidos fueran derivados a la sede de la UFEIDE, donde se les tomó declaración indagatoria.